Luego del VIII Congreso “Compañero José Mujica”, en el que los sectores y las bases presentaron cientos de mociones, el Frente Amplio (FA) elaboró una síntesis de su estrategia política, programática y orgánica en un extenso documento de 81 páginas.

El informe será analizado este sábado 21 de noviembre en el Plenario Nacional de la fuerza política (máximo órgano de dirección de la coalición de izquierda).

El contenido, que en parte fue adelantado por El País este jueves sobre la temática de política internacional, aborda diversos temas y cuenta con más de 300 puntos que serán analizados por los principales dirigentes políticos del oficialismo, que sigue reivindicando la capacidad de “unidad —respetando las diversidades— de la izquierda uruguaya desde hace más de 55 años”.

“El FA, fiel a su tradición antimperialista, evalúa inadecuado la participación en visitas, ceremonias o actividades en infraestructura militar de potencias cuya injerencia y militarización de la región condena, siempre y cuando no sea obligación inherente a las tareas de gobierno, teniendo en cuenta el contexto y la coyuntura. La denuncia del militarismo que expresa nuestra fuerza política debe reflejarse en la conducta de quienes actúan en su nombre”, se hace alusión —aunque no en concreto— a la visita del presidente Yamandú Orsi al portaviones estadounidense USS Nimitz en mayo de 2026. Un hecho político que fue cuestionado a la interna del partido, incluso por parte de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales (Carifa).

Falta coordinación

Una de las preocupaciones planteadas por el oficialismo, según el documento, radica en las razones que llevaron a que el cuarto gobierno frenteamplista “inició su gestión con niveles de popularidad inferiores a los de los tres anteriores”.

En esta línea, se plantea que la estrategia política a seguir no solo debe estar dirigida al electorado no convencido, sino que el vínculo con la militancia es “igualmente prioritario”.

Pese a consignar la necesidad de enfrentar “la ofensiva comunicacional de la derecha política”, desde la fuerza política se reconocen errores de su gobierno.

En los puntos 111 y 112, se expresa textualmente: “Para dar esta batalla y aprovechar al máximo estas potencialidades, la fuerza política no puede mirar para el costado. Resulta necesario reconocer el desgaste, el desaliento, el descontento y las dificultades para sostener la participación que atraviesan hoy gran parte de la militancia en los Comités de Base, así como una parte no menor de las direcciones intermedias —Departamentales, Coordinadoras o Zonales—, entendiendo estos procesos como expresión de un contexto político y social que debilita los vínculos colectivos y las condiciones para la participación y la acción común. A ello se suman problemas en acciones de la gestión de la política y errores en la comunicación del gobierno nacional”.

Se añade, en esta línea, que “es notoria la falta de coordinación dentro del propio gobierno”.

“Esto, además de ser uno de los motivos principales que han incidido según las mediciones de opinión en la baja popularidad del gobierno —principalmente entre los y las frenteamplistas—, sumado a decisiones de gobierno que tensionaron el vínculo con la fuerza política —como el posicionamiento ante el genocidio contra el pueblo palestino— y a declaraciones erráticas de integrantes del gobierno, ha generado un gran malestar y desorientación en militantes y adherentes, alimentando dudas y disconformidades. Son estos los primeros escollos a superar y lo que está claro es que la fuerza política sola, sin la ayuda del gobierno, no los podrá corregir y el gobierno solo, sin la ayuda de la fuerza política, tampoco”, concluye el informe, que aborda varios temas a lo largo de las 80 páginas.

En concreto, el documento se estructura en cuatro grandes capítulos: la coyuntura internacional —como ya fue adelantado por El País—, el balance político desde el Congreso 50 Años de Unidad, la estrategia de cara al ciclo de gobierno frenteamplista y el rol de la fuerza política en ese proceso.

Sobre el proyecto de país, el rumbo del FA está definido: avanzar hacia una economía que crezca y permita reducir las desigualdades mediante una mejor redistribución de la riqueza; que priorice a las infancias, impulse modelos de producción y consumo sostenibles y promueva una transición ecológica justa.

El objetivo, según se sintetiza , es construir “un país que se desarrolle para ganar tiempo de vida y libertad para las personas”.

Sobre el panorama político de la izquierda, la fuerza política reconoce que “la llegada de la derecha y la ultraderecha a varios gobiernos de la región amenaza con desmantelar cualquier proyecto soberano y debilitar la cooperación Sur-Sur”.

“El panorama político actual sugiere que el debilitamiento de los gobiernos de izquierda se vincula tanto a presiones externas como a las dificultades internas para construir una propuesta estratégica duradera que resuelva los problemas del modelo económico actual. El avance de las nuevas derechas y ultraderechas constituye uno de los principales desafíos políticos de nuestra época. En América Latina, este fenómeno se expresa a través de liderazgos personalistas que, apelando a discursos antipolíticos, antiestablishment y profundamente reaccionarios, logran canalizar el descontento social y disputar sectores históricamente vinculados a las izquierdas y los progresismos”, advierte y reconoce el diagnóstico.

En esta línea, agrega: “Las derechas han conseguido interpretar y organizar políticamente miedos, frustraciones y expectativas de amplios sectores populares que no han encontrado respuesta en fuerzas progresistas excesivamente concentradas en la gestión y los consensos. La política exterior uruguaya no puede depender de la afinidad ideológica de los gobiernos de turno, pero tampoco puede ser indiferente a la configuración política de nuestro entorno. En ese marco, Brasil (también se menciona México) tiene una relevancia estratégica para Uruguay, tanto por su peso económico y comercial como por su papel en la autonomía regional”.

Disputa de hegemonía

En el exhaustivo análisis, que destaca el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, así como la necesidad de fortalecer los vínculos comerciales con China —principal socio comercial de varios países de la región, incluido Uruguay—, se plantea la importancia de profundizar la inserción internacional del país “guiada por los intereses nacionales y regionales”.

Yendo a lo nacional, el FA considera la victoria electoral de 2024 “un hito indispensable para frenar el avance de la derecha”, pero advierte que “no debe interpretarse de forma autocomplaciente como verificación de una sólida acumulación de fuerza social”.

“Fue la culminación de un proceso político de reconstrucción, renovación y acumulación que el FA inició tras la derrota de 2019 —en el que el trabajo de sus militantes en los Comités de Base fue muy importante—, y que encontró en el Congreso 50 Años de Unidad el punto de inflexión para redefinir su estrategia, reafirmar su proyecto político y fortalecer su vínculo con la sociedad”, define la estrategia política llevada adelante bajo la presidencia de Fernando Pereira.

Por tanto, no se atribuye el regreso al poder a “la consecuencia mecánica del desgaste de la coalición republicana en el gobierno”, sino también a la acumulación de “conciencia política de las mayorías y a un fortalecimiento del movimiento popular frente a las clases dominantes”.

La derrota de 2019, se reconoce, obligó al FA a revisar críticamente su actuación; identificar aciertos y errores; analizar las transformaciones ocurridas en la sociedad uruguaya, y comprender las razones que habían llevado a una parte importante de nuestro pueblo a optar por una alternancia política.

En esta línea, se asume como autocrítica la detección de "errores, desviaciones y omisiones" en el accionar del FA durante sus primeros 15 años de gobierno.

“No tuvimos como proridad ni fuimos capaces de interpretar el humor social. La fuerza política renunció a dar la batalla ideológica en el seno de la sociedad, al ir abandonando poco a poco el vínculo con el movimiento social y su necesaria retroalimentación. La gran síntesis autocrítica fue reconocer que el FA se había alejado de su base social y que la tarea estratégica para volver al gobierno consistía en recobrar el vínculo y reconectar con esa base”, añade (se referencia como herramienta el FA Te Escucha).

En este orden, se reconocen debilidades de la estructura orgánica, “donde persisten dificultades de funcionamiento en las Departamentales, Mesas Políticas, Plenarios, Coordinadoras, que van desde acefalías por renuncias —hubo varios casos— de presidencias hasta, en ocasiones dificultades para alcanzar el quórum mínimo para sesionar”.

“El FA no debe limitarse a relacionarse con organizaciones ya existentes, sino que debe asumir también la tarea de promover y fortalecer la organización social donde es insuficiente. Crear tejido social y comunitario es una condición indispensable para ampliar la participación democrática y disputar la hegemonía cultural en todo el país”, se plantea la coalición de izquierda.