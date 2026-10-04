Así quedaron las tablas del Clausura, Anual y Descenso de la Liga AUF Uruguaya tras los partidos del sábado

La jornada del sábado dejó resultados importantes en las tres tablas de la Liga AUF Uruguaya. El triunfo de Liverpool cambió el líder del Torneo Clausura, mientras que el triunfo de Albion encendió aún más la pelea por evitar el descenso.

La jornada comenzó con triunfo negriazul en el Viera, 3-2 ante un Progreso que venía en racha. Con 18 puntos por jugar, el Gaucho quedó a 11 de salir del descenso, mientras que el equipo de Jorge Fossati superó en el último torneo corto del año por una unidad a Montevideo City Torque, que enfrentará este domingo a Nacional en el Gran Parque Central.

En el horario central Albion sumó sus primeros puntos en el Clausura, que le valieron para salir además del descenso. Tras vencer 3-2 a Defensor Sporting, el Pionero volvió a prenderse a la pelea por copas internacionales y alejó de la lucha al violeta, que se complica con la fatídica en 2027, hoy teniendo solo por debajo a Cerro Largo y Boston River entre los equipos que están manteniendo la categoría.

Deportivo Maldonado festejó en el Campus. Goleó 3-0 a Central Español y le metió presión a Peñarol en la Anual, al ponerse solo a una unidad. Además el palermitano sigue en caída libre en la fatídica y en la próxima fecha ya podría ingresar en zona roja.

El domingo habrá un partido recontra directo entre Cerro y Wanderers, donde el vencedor saldrá de zona de descenso, mientras que en la Anual, Racing y Peñarol juegan tres puntos claves.

El lunes Nacional se juega un último tren en el Clausura, al poder ponerse a tres de la punta, luego de recibir al escolta, Montevideo City Torque.

Así está el Torneo Clausura

El Clausura es liderado por Liverpool (20), seguido por Montevideo City Torque (19) —que debe jugar ante Nacional—, mientras que Deportivo Maldonado (17) se puso a tres.

Así está la Tabla Anual

Peñarol (59) sigue liderando, pero ahora con un punto de ventaja sobre Deportivo Maldonad (58).

Así está el descenso

Albion (1.194) salió de la zona roja, Cerro y Wanderers con 78 (1.164) hoy estarían jugando un desempate. En descenso se encuentran Danubio con 69 (1.030) y Progreso con 67 (0.985).

Así sigue la fecha

DOMINGO 4

Danubio vs. Cerro Largo

Hora: 10:00

Estadio: Estadio Mincheff de Lazaroff.

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Nicolás Nievas y Pablo Alvez.

Cuarto árbitro: Jonathan De León.

VAR: Andres Cunha.

Boston River vs. Juventud

Hora: 13:00

Estadio: Campeones Olímpicos.

Árbitro: Leodán González.

Asistentes: Agustin Berisso y Agustin De Armas.

Cuarto árbitro: Marcio Sierra.

VAR: Daniel Fedorzuck.

Cerro vs. Wanderers

Hora: 16:00

Estadio: Estadio Troccoli.

Árbitro: Mathias De Armas.

Asistentes: Pablo Llarena y Mathias Muniz.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Diego Dunajec.

Racing vs. Peñarol

Hora: 19:30

Estadio: Estadio Centenario

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Martin Soppi y Alberto Piriz.

Cuarto árbitro: Federico Modernell.

VAR: Jonathan Fuentes.

LUNES 5

Nacional vs. Montevideo City Torque

Hora: 20:00

Estadio: Gran Parque Central.

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Hector Bergalo y Marcos Rosamen.

Cuarto árbitro: Pablo Silveira.

VAR: Antonio García.