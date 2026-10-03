Deportivo Maldonado 1-0 Central Español en vivo: la visita erró un penal, pero Renato César no perdonó

Se cierra la jornada sabatina del Torneo Clausura y lo hace con el duelo entre Deportivo Maldonado y Central Español (18:00) que enfrenta a dos equipos con realidades opuestas, pero con la misma necesidad de sumar de a tres cuando poco a poco se va terminando la temporada.

El fernandino sabe que con una victoria volverá a quedar a un punto de Peñarol que lidera la acumulada y conociendo que nadie le quitaría el lugar de escolta, mientras que el Palermitano arriba a este juego urgido de un triunfo para no empezar a complicarse con el descenso y empezar a asegurar la permanencia.

Los de Gabriel Di Noia no podrán contar en este partido con jugadores de renombre como Facundo Tealde y Santiago Ramírez —suspendidos al llegar a cinco amarillas—.

Primer tiempo:

Cada uno con sus armas, pero con la meta de lastimar al rival, hicieron lo que pudieron con ese objetivo y lo cierto es que ambos contaron con chances, pero solo uno las supo aprovechar y por eso Deportivo Maldonado se fue arriba al descanso en el Domingo Burgueño Miguel.

Es que iban cuatro minutos cuando Raúl Tarragona jugó de taco, la pelota pegó en la mano de Maximiliano González y Javier Feres sancionó penal, pero el propio "9" del Palermitano la quiso ajustar tan arriba que la terminó sacando del campo de juego por arriba del horizontal.

Mariano Aguilera también tuvo la suya para la visita, pero una vez más perdonó. Diego Segovia salió muy mal desde el fondo, le regaló la pelota, pero se apuró al definir, no vio a Tarragona —que entraba solo— y definió a las manos del Pocho.

Pero tanto dejó pasar la oportunidad que Deportivo Maldonado aprovechó de las pocas que tuvo. Gonzalo Sosa le ganó la espalda a César Nunes, metió un centro al segundo palo y allí estaba Renato César para poner el 1-0.

Deportivo Maldonado: Diego Segovia; Juan Martín Ginzo, Nicolás Fuica, Joaquín Fernández, Juan Manuel Ramos; Camilo Mayada, Santiago Cartagena, Maximiliano González, Gonzalo Sosa; Renato César, Cayetano Bolzán. DT: Gabriel Di Noia.

Central Español: Federico Pintado; Luciano Fernández, Ignacio Rodríguez, Alejandro Villoldo, César Nunes; Mario Aguilera, Guillermo Gandolfo, Isaac Méndez, Franco Muñoz; Lucas Pino, Raúl Tarragona. DT: Antonio Pacheco.

Gol: 13' Renato César (DM) / 1-0.

Incidencia: Raúl Tarragona (CE) falló una penal a los 4'.

Hora: 18:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y AUFTV.

Estadio: Domingo Burgueño.

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Carlos Rocca.

Cuarto árbitro: Juan Cianni.

VAR: Daniel Rodríguez.