Liverpool 0-0 Progreso en vivo por el Torneo Clausura: el negriazul busca un triunfo para subirse a la cima

Liverpool y Progreso abren este sábado la novena fecha del Torneo Clausura con el compromiso que se disputa desde las 11:00 horas en el Parque Viera. El negriazul, que viene de imponerse 2-1 en su visita a Central Español, pretende seguir de racha con la mira puesta en superar a Montevideo City Torque al menos de forma transitoria para colocarse en la cima.

En la actualidad tiene 17 puntos y está a dos de alcanzar a los Ciudadanos.

Por su parte, el Gaucho le ganó 2-1 ante Racing en su último partido y tiene como prioridad sumar puntos claves tomando en cuenta que ocupa el último puesto en la tabla del descenso y tiene muy cerca a Danubio y Albion.