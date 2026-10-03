Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Liverpool 0-0 Progreso en vivo por el Torneo Clausura: el negriazul busca un triunfo para subirse a la cima

Los dirigidos por Jorge Fossati, que vienen de imponerse 2-1 en su visita a Central Español, reciben en el Parque Viera a un Gaucho que en su último partido derrotó 2-1 a Racing.

El País
El País
03/10/2026, 10:51
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Santiago Strasorier y Enzo Castillo en un partido con Liverpool.
Santiago Strasorier y Enzo Castillo en un partido con Liverpool.
Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Liverpool y Progreso abren este sábado la novena fecha del Torneo Clausura con el compromiso que se disputa desde las 11:00 horas en el Parque Viera. El negriazul, que viene de imponerse 2-1 en su visita a Central Español, pretende seguir de racha con la mira puesta en superar a Montevideo City Torque al menos de forma transitoria para colocarse en la cima.
En la actualidad tiene 17 puntos y está a dos de alcanzar a los Ciudadanos.

Por su parte, el Gaucho le ganó 2-1 ante Racing en su último partido y tiene como prioridad sumar puntos claves tomando en cuenta que ocupa el último puesto en la tabla del descenso y tiene muy cerca a Danubio y Albion.

¿Encontraste un error?

Reportar
Temas relacionados
Liverpool (U)ProgresoTorneo Clausura
Te puede interesar