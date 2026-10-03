Albion 2-0 Defensor en vivo: entretiempo, Toledo y Figueroa los tantos del Pionero para salir del descenso

Albion recibe a Defensor Sporting en el Parque Saroldi por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. En el pionero debuta la dupla técnica que ya trabaja en juveniles y tras la salida de Federico Nieves asumieron la conducción del plantel principal.

Los dirigidos por Mauricio Larriera llegan de una victoria importante ante Danubio pero posteriormente entre semana sufrieron una dura derrota en condición de local frente a Plaza Colonia por Copa Uruguay que generó la eliminación del violeta en este certamen.

A los 36 minutos Albion se puso en ventaja con el tanto del delantero argentino Hernán Toledo para ponerle justicia a un trámite del encuentro que tenía al conjunto Pionero dominando el partido.

Cuando se iba la primera parte, el Pionero golpeó otra vez cuando Tobías Figueroa encontro un rebote que otorgo Kevin Dawson y de esa manera aumentar la ventaja para irse al descanso con la ilusión de conseguir sus primeras unidades en el Torneo Clausura.

Albion: Sebastian Jaume; Francisco Couture, Pablo Lacoste, Matias De los Santos, Federico Puente; Tomás Moschión, Francisco Ginella, Hernán Toledo, Iker Zufiaurre, José Álvarez; Tobías Figueroa. DT: Diego Franco y Federico Macías.

Defensor Sporting: Kevin Dawson; Lucas Agazzi, Francisco Sorondo, Guillermo De los Santos, Geanfranco Rodríguez; German Barrios, Lucas De los Santos, Nicolás Wunsch; Tomás Pozzo, Nicolás Medina, Brian Montenegro. DT: Mauricio Larriera.

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Nicolás Tarán y Julián Pérez.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández.

VAR: Christian Ferreyra.