Cerro vs. Wanderers en vivo por el Torneo Clausura: una final por la permanencia en el Tróccoli

Cerro y Montevideo Wanderers se enfrentan este domingo (16:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow, cables) en el Estadio Monumental Luis Tróccoli, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. Es mucho más que un partido por tres puntos: es un choque directo entre dos equipos que tienen como principal objetivo mantenerse en Primera División. Por eso, la previa se vive como una verdadera final por la permanencia.

La situación en los promedios es extremadamente pareja. Villeros y Bohemios llegan igualados con 78 puntos y un coeficiente de 1.164, por lo que comparten la misma posición en la tabla de la permanencia. Si el Campeonato terminara hoy, deberían disputar un desempate para definir cuál queda por encima. Los tres últimos descienden y, por ahora, Albion, Danubio y Progreso ocupan la zona roja. Por eso, el partido tiene un valor enorme: el ganador sacará ventaja directa sobre un rival con el que hoy está igualado.

En el Clausura, Cerro llega mejor posicionado: suma 14 puntos después de ocho fechas, contra los 12 de Wanderers. El albiceleste acumula cuatro victorias, dos empates y dos derrotas, y viene de igualar 0-0 ante Juventud de Las Piedras. El Bohemio, en tanto, tiene tres triunfos, tres empates y dos derrotas y llega envalentonado después de derrotar 2-1 a Albion, con goles de Facundo Labandeira y Joaquín Zeballos.

Pero la verdadera pelea está en otra tabla. En la de la permanencia, Cerro y Wanderers están igualados con 78 puntos y un coeficiente de 1.164. Si el campeonato terminara hoy, deberían disputar un desempate para definir cuál queda por encima. Por eso, el duelo del Tróccoli tiene un valor enorme: el ganador quedará tres puntos por encima de su rival en la tabla del descenso.

Cerro vs. Wanderers: alineaciones probables

Hora: 16:00.

Estadio: Monumental Luis Tróccoli.

Torneo: Clausura, fecha 9

TV: DSports, Disney+, AntelTV, Flow, cables

Cerro: Yonatan Irrazábal; Damián Suárez, Juan Cruz Guasone, Mauro Villar, Gianni Rodríguez; Jairo Amaro, Alejo Macelli; Leonardo Pais, Brahian Alemán, Cristian Barros; Emiliano Rodríguez.

DT: Alejandro Cappuccio.

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Santiago Benítez, Nicolás Cabral, Fabricio Formiliano, Darlin Mencía; Nicolás Queiroz, José Alberti; Luciano Cosentino, Joaquín Zeballos, Facundo Labandeira.

DT: Mathías Corujo.

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Pablo Llarena y Mathías Muñiz.

Cuarto árbitro: Marcelo García.

VAR: Diego Dunajec.

AVAR: Diego Riveiro.