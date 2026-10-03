India, próximo rival de Uruguay en la gira asiática, cayó 4-0 ante Brasil en un nuevo amistoso de fecha FIFA

Brasil goleó 4-0 a India este sábado en Calcuta en el último de sus tres encuentros amistosos de la fecha FIFA, en la que el equipo de Carlo Ancelotti volvió a mostrar un juego por debajo de lo esperado. La abismal diferencia técnica y física entre las dos selecciones, que se enfrentaron por primera vez en la historia, apenas quedó reflejada en el dominio absoluto del partido que tuvo Brasil en el estadio Salt Lake.

India, próximo rival de Uruguay en la fecha FIFA ya que lo enfrentará el martes a las 10:30, venía de igualar 1-1 ante Panamá, pero poco pudo hacer ante la Canarinha que cierra la gira luego de un triunfo y un empate ante Australia jugando en tierras oceánicas.

Aunque se esperaba una goleada de escándalo a favor de la Canarinha, los jugadores de Ancelotti aparentaron salir al campo con una marcha menos, dando la impresión de que no querían hacer pasar un mal rato a los anfitriones. Su fútbol, sin embargo, sigue en el debe desde que Carletto debutó en el banco de suplentes verdeamarelo en junio de 2025, tras el fracaso de la eliminación en octavos de final del Mundial 2026 ante Noruega.

"Salimos de esta etapa con la sensación de que los jugadores podrán rendir mejor. Cada jugador tiene sus propias características y, al final, nos vamos satisfechos", dijo Ancelotti tras el partido.

Con un juego apático, lento y sin dinamismo, la selección brasileña prácticamente no inquietó al portero Gurpreet Singh Sandhu durante la primera media hora. El técnico italiano mantuvo la línea de los amistosos anteriores, en los que metió mano en el once titular e intentó dar oportunidad a todos los convocados en su propósito de reconstruir a Brasil tras las salidas de jugadores como Neymar, Casemiro o Danilo.

Fue el joven Estêvão desde la derecha quien tomó las riendas para liquidar el partido . En el minuto 28, recibió pegado a la banda, avanzó hacia la entrada del área sin prácticamente oposición y sacó un fuerte disparo que abrió el marcador. Los pentacampeones mundiales pudieron ampliar la ventaja a los 36', cuando Pedro mandó un cabezazo al palo. Seis minutos después Estêvão asistió desde la derecha en profundidad al delantero del Flamengo, que definió para marcar el 2-0.

Uno de los revulsivos, Samuel Lino, aprovechó un grave error en la salida del balón de la defensa india en el minuto 58 para poner el 3-0. El gol pareció dormir el juego de Brasil, que se dedicó a mover de un lado al otro el balón buscando algún espacio entre la defensa local, hasta que llegó el 4-0 en el quinto minuto de descuento.

"Hacía bastante calor, todo pesa más, no se puede jugar a un ritmo rápido siempre porque el calor influye, pero logramos gestionarlo bien y ganar", declaró Lino. La pentacampeona del mundo volverá a jugar en noviembre, con dos amistosos en Singapur contra la selección local y Japón. "Ha sido un periodo interesante. Tengo una idea mucho más clara para la próxima convocatoria. Obviamente, no vamos a cambiar mucho, pero quiero ver a otros jóvenes que no estaban preparados para esta ventana internacional", afirmó Ancelotti.

Con información de AFP