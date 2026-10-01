Uruguay y su primer entrenamiento en India: las tres bajas de Diego Forlán y qué jugadores esperan su chance

La selección de Uruguay de Diego Forlán tiene por delante el último amistoso de la fecha FIFA de setiembre y octubre. A la Celeste la recibirá India en Calcuta el próximo martes 6 de octubre cuando jueguen desde las 10:30 (hora de nuestro país) para cerrar la gira por Asia.

La misma comenzó en Japón con la derrota por 3-1 y luego pasó por Corea del Sur cosechando una importante victoria por 4-1 y ahora será el turno de medirse a la selección que se ubica en el puesto 137 del ranking FIFA, que viene de empatar con Panamá por 1-1 y que enfrentará a Brasil este sábado.

Tras el arribo que se concretó en la jornada del miércoles, este jueves realizó los primeros entrenamientos en territorio indio de cara a lo que será el tercer encuentro de la gira y en la que Diego Forlán tiene tres bajas confirmadas: dos de ellas por distintas lesiones y una por un detalle administrativo.

Sebastián Cáceres y Giorgian de Arrascaeta ya fueron desafectados luego de presentar una molestia en el pubis que obligó al zaguero volver a España para continuar con su recuperación en Celta de Vigo, mientras el volante ofensivo tuvo el mismo destino aunque en este caso por la fractura que sufrió en su muñeca izquierda.

Distinta es la situación de Brian Rodríguez que tuvo que regresar a México por "situación administrativa vinculada a su documentación". "El pasaporte del futbolista no contaba con hojas disponibles para colocar los correspondientes sellos migratorios. A través de gestiones realizadas junto a las Embajadas de Uruguay correspondientes, la situación pudo resolverse tanto para el ingreso a Japón como a Corea del Sur. Sin embargo, los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuara con la delegación", se indicó desde la Asociación Uruguaya de Fútbol en un comunicado.

Thiago Cardozo durante el entrenamiento de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

De esta manera, Forlán cuenta con 23 de los 26 convocados que definió para los tres partidos y entre ellos hay cinco jugadores que aún esperan poder tener minutos ya que no ingresaron en los dos partidos anteriores. Uno de ellos es Thiago Cardozo, que se presume puede llegar a ser titular ante India.

En la misma situación se encuentran Santiago Mouriño, Juan Rodríguez, Emiliano Martínez —que ocupó el lugar de Federico Valverde en la lista tras la lesión del Pajarito— y Martín Satriano. Todos aguardan su chance, lo que podría significar el estreno absoluto en la selección mayor para el arquero de Belgrano y el defensa de Cagliari.

El antecedente del único duelo entre India y Uruguay

Con el detalle de que también fue en Calcuta, como en esta oportunidad, el historial marca un solo encuentro entre India y Uruguay y finalizó con victoria de la Celeste por 3-1. El mismo fue en el año 1982 y se trató de un amistoso que disputó el equipo que era dirigido por Omar Borrás.

En aquella ocasión la victoria se saldó por un doblete de Jorge da Silva y un tanto de Mario Saralegui, mientras que Manas Bhattarcharjee fue el encargado del tanto local. Uruguay contó con Rodolfo Rodríguez, Néstor Montelongo, José Luis Russo, Juan Ferrari, Washington González, Jorge Barrios, Nelson Agresta, Enzo Francescoli, Jorge da Silva, Amaro Nadal y Venancio Ramos.

Además ingresaron Mario Saralegui y Carlos Aguilera, mientras que en el banco estuvieron Julio Acuña, Eduardo Acevedo, Francisco Rosendo, Ítalo Ortíz y Julio Franco.