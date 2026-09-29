La revancha de Fiermarín, la marca que alcanzó Darwin y la buena lectura de Forlán en el triunfo de Uruguay a Corea

Diego Forlán lo dejó claro previo al partido con Japón. Más allá de pruebas, la meta es ganar y por eso dolió tanto la derrota del debut y fue tan celebrada la victoria ante Corea del Sur. Es que ayer Uruguay no solo ganó, sino que jugó de los mejores partidos del último tiempo.

Cachavacha demostró que lo de ser interino es pasajero y que si está la posibilidad de mantenerse en el cargo bienvenido será y sin ir más lejos una prueba fue que lo que funcionó se tocó poco. Lo hizo en el once inicial -donde solo hizo cuatro cambios que fueron vitales- y luego en el hecho de hacer solo dos modificaciones en los 90’: una por lesión (la salida de De Arrascaeta) y otra por desgaste físico (la de Darwin Núñez).

Fiermarín, Varela, Piquerez y De Arrascaeta fueron las variantes del entrenador y a su manera cada uno fue un pilar para terminar consumando el triunfo de la Celeste.

El arquero de Bucaramanga fue fundamental en el momento donde Uruguay la pasó peor y tuvo su revancha. El arquero que había debutado en la victoria 1-0 ante República Dominicana, había sido el titular en la dolorosa derrota ante Estados Unidos por 5-1 y tuvo su revancha con un partidazo ante Corea. “La vida siempre te da revancha. Felicitaciones a la banda, nos merecíamos esta alegría”, expresó en redes sociales.

El lateral de Flamengo terminó dando una asistencia y haciendo -a medias porque remató junto a un surcoreano- un gol, el marcador de Palmeiras tal vez fue quien tuvo más altibajos, mientras que el volante ofensivo del Mengao que terminó fracturado jugó un partidazo con gol y asistencia antes de abandonar la cancha.

Es difícil encontrar puntos bajos en el partido que disputó Uruguay, pero entre los mejores uno de los que destacó fue Darwin Núñez que rompió la racha negativa de estar 17 partidos sin goles, marcó por duplicado y además alcanzó una marca porque pasó a ser el jugador uruguayo en actividad -considerando retirados de la selección a Luis Suárez y Edinson Cavani- con más goles en la Celeste al llegar a los 15 festejos en 43 partidos.

Pero más allá del marcador -que fue un castigo ante Japón- la Celeste demostró un rendimiento muy alentador teniendo en cuenta que se repitieron aspectos muy interesantes, sobre todo desde la presión y la intención de llegar con varios futbolistas al ataque en cada una de las arremetidas sobre el arco rival. Para ello volvieron a ser muy importantes Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur, así como también aguantaron muy bien los embates locales Ronald Araujo y Mathías Olivera en la zaga.

Nada estaba perdido tras la derrota del debut y tampoco es todo perfecto luego de la goleada ante Corea, pero es un hecho que con trabajo la Celeste mostró detalles interesantes que, de ser pulidos, pueden llegar a dar más frutos.

Las estadísticas del partido entre Corea del Sur y Uruguay, vía Sofascore.