El motivo por el que Sebastián Cáceres quedó descartado del partido entre Uruguay y Corea del Sur en Seúl

Sebastián Cáceres se convirtió en un pilar de América de México, eso llamó la atención en el entorno de la selección de Uruguay y más allá de que contó con varias posibilidades, cuando estuvo disponible desde lo físico, Marcelo Bielsa lo transformó en un inamovible de la zaga celeste.

Sin ir más lejos, fue titular en buena parte de las Eliminatorias y se ganó el puesto en la Copa América 2024 lo que le valió disputar todos los minutos de Uruguay en la Copa del Mundo 2026 en una zaga que conformó junto a Mathías Olivera. Lo hecho en México, sumado a los rendimientos en la selección despertaron el interés de Europa y hacia allí fue.

Celta de Vigo fue el equipo que posó los ojos en él y lo contrató sobre la hora del mercado de pases para brindarle su primera experiencia en el Viejo Continente. Siguiendo con lo ocurrido en el proceso de Bielsa, Diego Forlán también citó a Cáceres, pero hasta el momento no sumó minutos.

Es que en el primer partido —con Ronald Araujo disponible— Cachavacha optó por colocar al zaguero del Liverpool inglés junto a Mathías Olivera en el once inicial, mientras que Cáceres estuvo entre los relevos. Distinta fue la historia de cara al juego ante Corea del Sur porque según informó la selección uruguaya, el defensa no estuvo disponible por lesión.

Al momento de presentar la planilla oficial del juego, se informó que Cáceres se encuentra en sanidad y por lo tanto fuera de la nómina y no podrá ser relevo en Seúl, mientras que en esa zona del campo sí aparecen José María Giménez, Juan Rodríguez y Santiago Mouriño.

Queda esperar solamente si Cáceres podrá estar ante India o si pasará la triple fecha FIFA de setiembre y octubre sin minutos con la selección uruguaya.