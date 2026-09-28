Mathías Olivera tras la goleada de Uruguay a Corea del Sur: "Necesitábamos ganar, jugamos contra un gran rival"

La selección de Uruguay le ganó este lunes a Corea del Sur por goleada 4-1 en Seúl. En la zaga jugaron Ronald Araujo y Mathías Olivera, quien minutos después del partido resaltó la importancia del resultado para cambiar una mala racha que se extendió más de lo esperado.

Si bien el conjunto asiático no supo encontrar los caminos para ofender a Uruguay, el defensa del Nápoli jugó un sólido partido en el fondo y en la cobertura de espacios defensivos, y se complementó bien con el defensor del Liverpool en la zaga.

“Necesitábamos el resultado, ganar. Teníamos esas ganas de poder ganar, hace tiempo que no conseguíamos la victoria. Por suerte hicimos un gran partido y pudimos ganar", rescató al inicio de sus declaraciones, en diálogo con La Quinta Tribuna (AUFTV).

Fue consultado sobre la lesión de Giorgian De Arrascaeta, quien se retiró del campo muy dolorido dela muñeca izquierda por un fuerte impacto en esa zona, y reconoció: "En la cancha se le inflamó enseguida y pintaba fea, la verdad".

Sobre el día a día con Diego Forlán, que este lunes condujo por segunda vez a la selección absoluta, declaró: "Espectacular. El grupo está contento. Obviamente que fueron pocos días, pocos entrenamientos, tratando de agarrar la idea que quiere Diego. Después de viajes largos hemos podido entrenar poco, pero queríamos tener buenas sensaciones. Hoy hicimos un gran partido".

"Sabemos los dos que son importantes para el equipo. Tenerlos en buen nivel, como lo hicieron hoy, nos sirve mucho", expresó sobre Darwin Núñez y el propio De Arrascaeta.

Y concluyó: "A seguir por este camino, a seguir trabajando. Si bien es un amistoso, quedaron buenas sensaciones porque jugamos contra un gran rival como Corea. Seguir generando la idea que quiere Diego con los partidos que se vengan”.