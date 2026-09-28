Darwin Núñez cortó una sequía goleadora de más de dos años con el gol a Corea: cuándo había sido su última vez

Pasaron 827 días. Darwin Núñez abrió el marcador en Seúl a los 13 minutos de juego en el amistoso ante Corea del Sur por la la gira asiática por la fecha FIFA y cortó una sequía goleadora de 17 partidos, que se traducían a 12 considerando los minutos jugados (1085').

Tras un pase filtrado de Giorgian de Arrascaeta, el delantero del Diriyah Club de la Liga Profesional Saudí remató y no solo anotó el gol de la victoria parcial, sino que cortó una racha negativa que no le había permitido convertir en el Mundial.

🐅 ¡𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳 𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳 𝐍𝐮́𝐧̃𝐞𝐳ⵑ



La pantera vuelve al gol con 𝐿𝑎 𝐶𝑒𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒.



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Su último gol había sido ante la selección de Bolivia en los grupos de la Copa América, el 27 de junio de 2024.

Darwin ya había sido titular en la caída 3-1 ante Japón y Forlán lo mantuvo pese a que confirmó la alineación de Uruguay con varios ingresos como los de Cristopher Fiermarín, Guillermo Varela, Joaquín Piquerez y Giorgian de Arrascaeta en lugar de Santiago Mele, Nahitan Nández, Juan Manuel Sanabria y Federico Viñas.

El once de la Celeste: Cristopher Fiermarín; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez, Brian Rodríguez, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta y Darwin Núñez