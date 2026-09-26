La racha adversa que busca cortar Darwin Núñez con Uruguay y la escasez de sus delanteros tras la Copa América 2024

La selección de Uruguay afronta una escasez goleadora de sus delanteros en la era posterior a la Copa América 2024. El caso más resonante es el de Darwin Núñez, quien fue titular en el estreno de Diego Forlán con derrota 3-1 ante Japón. El delantero artiguense registra 17 partidos sin anotar, que se traducen en 12 considerando los minutos jugados (1085').

En total, arrastra una sequía goleadora de dos años y tres meses. Su último gol fue en la goleada 5-0 contra Bolivia por la fase de grupos de la Copa América 2024.

El atacante que sobresale por sus registros en este lapso es Rodrigo Aguirre con tres goles, que celebró ante Colombia, Venezuela y Perú por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Contra la Blanquirroja Uruguay se impuso 3-0 con tantos del Búfalo, Giorgian de Arrascaeta y Federico Viñas, quien celebró su único gol tras la Copa América de Estados Unidos.

En el caso de la estrella del Flamengo, destaca por sus tres anotaciones, donde se añade el cruce con Venezuela por Eliminatorias y el amistoso frente a Estados Unidos.

En la misma línea está Maxi Araújo, el encargado de colocar el 1-1 parcial contra los nipones, quien también convirtió contra Cabo Verde y Arabia Saudita en el último Mundial.

Maximiliano Araújo y los jugadores de Uruguay celebran el gol del extremo para el empate por 1-1 ante Japón. Foto: @Uruguay.

Federico Valverde, uno de los capitanes, quien no pudo estar en la gira por Asia a raíz de una lesión, tiene dos goles en su haber que los anotó contra Brasil de visita por Eliminatorias y frente a Inglaterra en Wembley.

Por debajo del volante, y en la misma línea que Viñas, aparecen cinco jugadores que anotaron un gol. Agustín Canobbio lo hizo en la igualdad 2-2 ante Cabo Verde por la fase de grupos del Mundial y el propio Juan Manuel Sanabria en el amistoso disputado en octubre del 2025 contra Uzbekistán, donde Uruguay triunfó 2-1 con un gol suyo y otro de Facundo Torres.

El cuarto caso es el del extremo Ignacio Laquintana, que puso el 1-0 definitivo en el amistoso contra República Dominicana a fines del 2025.

Por su parte, Manuel Ugarte también ingresa en la lista de artilleros por aquel tanto agónico que celebró para darle la victoria 3-2 a Uruguay frente a Colombia en el Estadio Centenario por Eliminatorias.

Manuel Ugarte durante el partido entre Uruguay y Perú por Eliminatorias. Foto: Darwin Borrelli.

El ciclo de Forlán acaba de iniciar en Uruguay y, de hecho, tan solo tuvo un entrenamiento con el grupo previo al cruce ante Japón, donde le dio una muestra de confianza a Darwin Núñez poniéndolo de titular para que jugara todo el partido. Viñas lo acompañó durante 67‘.

Se espera que Aguirre y Martín Satriano tengan participación en los próximos compromisos, que están fijados para el lunes 28 de setiembre y el martes 6 de agosto frente a Corea del Sur e India, respectivamente.