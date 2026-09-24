Forlán tras el 3-1 ante Japón: "Una lástima el resultado porque fue bastante ventaja para lo que fue el partido"

Hasta los 85 minutos Uruguay le hizo partido a Japón e incluso pudo ganarlo, pero en los últimos minutos se le fue de las manos y el debut de Diego Forlán terminó con derrota por 3-1. Kuryu Matsuki, Kento Shiogai y Ayase Ueda pusieron los goles de los nipones que se quedaron con la victoria con dos goles en los descuentos luego del empate que había puesto Maximiliano Araújo previo al cierre de la primera mitad.

Tras el partido, el DT analizó la caída y expresó: "Sabíamos que iba a ser un partido difícil. Jugamos contra una selección y un DT que le gustan las asociaciones y el tiempo que viene trabajando en la selección se hace notar. Fue un partido bastante disputado, una lástima que en los descuentos ellos aprovecharon las situaciones que tuvieron y terminaron ganando el partido".

Y añadió: "Una lástima el resultado, como dije antes, porque fue bastante ventaja para lo que había sido el encuentro en casi todos los 90 minutos, tuvimos varias situaciones de gol en ambos tiempos. Pero estoy agradecido a los jugadores que hicieron un esfuerzo enorme, un desgaste enorme por el viaje y para llegar acá, lo que se notó en el campo. Lo hicieron muy bien pero el fútbol tiene esas cosas, no refleja lo que sucedió en el partido pero son las reglas del juego y hay que aceptarlo".

Por último, fue consultado por las pelotas largas de Rodrigo Bentancur que hacían sufrir al rival eran parte de su idea de hacer daño al equipo nipón, dijo: "Rodri es un jugador que tiene una capacidad enorme, tanto en juego corto como en juego largo, obviamente que tenemos jugador que en profundidad pueden hacer daño, era una de las opciones, así como jugar en corto para poder atraer y jugar a las espaldas de los zagueros".

Rodrigo Bentancur en el amistoso Uruguay vs. Japón. Foto: @Uruguay.

¿Cuándo vuelve a jugar Uruguay?

La Celeste volverá a presentarse el próximo lunes 28 de setiembre ante Corea del Sur. Será la segunda prueba para Diego Forlán en su estreno como DT interino de la Celeste, en un encuentro que comenzará a las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl.