Qué dijeron los medios del mundo del debut de Forlán: "Cruel derrota ante Japón" y "mucho trabajo por delante"

"Lo importante es ganar". Esa fue la frase más clara de la conferencia de Diego Forlán en la previa a su debut como entrenador de la selección uruguaya. Pasaron seis años de su estreno como entrenador en Peñarol, cinco de su última experiencia en el banco de suplentes en Atenas de San Carlos, y este jueves volvió al ruedo con la Celeste, aunque fue con una derrota 3-1 que el DT lamentó.

"Una lástima el resultado, como dije antes, porque fue bastante ventaja para lo que había sido el encuentro en casi todos los 90 minutos, tuvimos varias situaciones de gol en ambos tiempos", expresó post partido. Y es que hasta los 85 minutos Uruguay le hizo partido a Japón e incluso pudo ganarlo, pero en los últimos minutos se le fue de las manos. Kuryu Matsuki, Kento Shiogai y Ayase Ueda pusieron los goles de los nipones que se quedaron con la victoria con dos goles en los descuentos luego del empate que había puesto Maximiliano Araújo previo al cierre de la primera mitad.

Los medios internacionales hicieron eco de la derrota en el estreno de quien fue supo ser el ídolo de la selección como jugador y que además tuvo un extenso pasaje por el fútbol español, defendiendo las camisetas de Atlético de Madrid y Villarreal. Por eso es que desde este país siguieron de cerca lo que fue el debut de Cachavacha.

"Forlán tiene mucho trabajo por delante" tituló el portal AS para dar la noticia del partido. "Uruguay no ha conseguido imponerse a Japón en ningún momento del partido, y los nipones lo han castigado", expresa el medio español. Y añade: "Uruguay suma su primera derrota tras la debacle mundialista. Desde luego, no ha sido el debut soñado de Diego Forlán, pero lo que está claro es que tiene mucho trabajo por delante".

El artículo de AS.

Marca, por su parte, eligió titular la nota de la siguiente manera: "Forlán debuta en Uruguay sin Valverde y con una cruel derrota ante Japón... en el centenario de Giménez". Dentro del artículo, señalaron lo siguiente: "Había expectación, mucha, por asistir al debut de Diego Forlán con Uruguay. El ex de Atlético y Villarreal, que ejercerá de seleccionador interino -dirigirá también a la Sub 20- hasta marzo, no pudo estrenarse con victoria: sufrió una cruel derrota, en el tiempo de descuento, ante Japón (3-1)".

El artículo de Marca.

Después de hacer un resumen del encuentro, cerraron con "un final 'cruel', pero la Uruguay de Forlán aún tiene margen de mejora".

TNT Sports de Chile se enfocó en Santiago Mele y publicó la nota con esta afirmación: "Rechazó a Colo Colo, y ahora amarga el debut de Diego Forlán como técnico de Uruguay; Santiago Mele, quien teniendo un acuerdo de palabra para fichar con Colo Colo quiso cambiar condiciones a último minuto, no lo pasó bien en la derrota de La Celeste ante Japón". Este mismo medio, pero en su edición Brasil, publicó en X la noticia y añadió: "Estreno amargo para el ídolo".

Santiago Mele en la previa del partido entre Uruguay y Arabia Saudita por el Mundial 2026 CHANDAN KHANNA/AFP fotos

El medio chileno La Tercera, publicó en conjunto los debuts de Forlán y Marcelo Gallardo, quien no pudo comenzar con el pie derecho al mando de la selección de Ecuador y perdió 3-0 ante Corea del Sur, el próximo rival de Uruguay. "Duros estrenos de Marcelo Gallardo y Diego Forlán: Ecuador es goleado por Corea del Sur y Uruguay cae ante Japón", tituló el portal andino.

Infobae de Argentina hizo su análisis del partido, entre el que escribió: "El segundo tiempo ofreció un desarrollo más equilibrado. Uruguay encontró mejores asociaciones, con Bentancur como uno de los futbolistas de mayor influencia en el mediocampo, y tuvo momentos de presión sobre la salida japonesa. Forlán movió el banco a los 68 minutos, cuando Giorgian de Arrascaeta ingresó por Viñas para sumar manejo de pelota en los últimos metros. Japón también renovó su ataque y sostuvo la intensidad. El partido transitó el tramo final sin una diferencia amplia entre ambos equipos, hasta que Uruguay perdió el orden defensivo en la última parte".