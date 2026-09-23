Forlán destacó cualidades de Japón, tildó el partido de "primerísimo nivel" y habló de la "obligación" post Mundial

Diego Forlán habló este miércoles en conferencia de prensa previa a su debut amistoso como DT de la selección mayor ante Japón en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, desde las 07:05 de Uruguay (19:05 horas locales). Pasaron seis años de su estreno como entrenador en Peñarol y cinco de su última experiencia en el banco de suplentes, en este caso al frente de Atenas de San Carlos y este jueves volverá al ruedo con la responsabilidad de estar al frente de la Celeste.

Cachavacha comenzó la conferencia recordando su estadía en suelo nipón, nación a la que llenó de elogios: "Es un país con una linda cultura y sin lugar a dudas que el fútbol japonés es muy atractivo, muy lindo y a la vez bueno. La verdad que fueron casi dos años en Osaka, donde lo disfruté muchísimo y en el Cerezo. Y tuve oportunidad de volver recién en 2018 a jugar la Champions League de Asia con un equipo de Hong Kong, con Kichi, contra el Kashiwa Reisol, que fue la única vez que volví, y bueno, y en este momento".

"Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de jugar en un país como Japón. En un país como Japón, con una hermosa cultura, he podido jugar dos años en el Cerezo de Osaka, y es una experiencia muy divertida y maravillosa para mí. En el Cerezo de Osaka, he tenido la oportunidad de jugar dos años en el Cerezo de Osaka, y es una experiencia muy divertida y maravillosa para mí", añadió en la conferencia de prensa.

En cuanto a qué se espera del rival, expresó: "Sabemos que Japón es una selección con grandísimos jugadores, de muchísima calidad, algunos jugando acá y muchos en Europa, ya teniendo muchos jugadores de buen nivel internacional, así que sabemos que el partido mañana va a ser difícil, como ha sido siempre en los partidos. He tenido oportunidad de jugar contra Japón, así que sabemos que va a ser un lindo partido, la gente va a acompañar, el estadio va a estar lleno, así que creo que un partido de primerísimo nivel" .

Sobre hasta qué fecha es su contrato, dijo: "Sí, yo tengo la oportunidad de ser técnico interino de la selección mayor hasta marzo, y técnico de la Sub 20, que en enero vamos a tener el Sudamericano, que todavía no se sabe dónde se juega".

Forlán también fue consultado sobre cómo analiza los partidos jugados por Uruguay en el Mundial y qué es lo que intentará de aquí en adelante, a lo que respondió: "De acá en adelante, ganar, es simple. Obviamente, esa obligación que tenemos los uruguayos de llevar a la selección al nivel que sabemos que tiene que estar, y eso es lo más importante, así que ganar es lo que más disfrutamos y más nos gusta. Después, con respecto al Mundial, lamentablemente en los tres partidos tuvimos la mala suerte de que nos hicieran goles que no teníamos previstos, porque la verdad que el equipo tuvo momentos muy buenos en los tres partidos, y lamentablemente no se dio la clasificación que, en ese caso, los jugadores y la gente deseaba. Nosotros como hinchas queríamos ver a Uruguay pasando de fase y compitiendo y viendo la posibilidad de pelear por el título, que hubiera sido algo que todos soñábamos y nos ilusionábamos", cerró.

El entrenador ya cuenta con todos sus jugadores convocados, salvo por Emiliano Martínez, quien se encuentra en viaje tras ser elegido para suplir la baja de Federico Valverde.

El cruce ante el seleccionado nipón (17° en el ranking FIFA) será el primero de tres partidos internacional que la Celeste fijó para la fecha FIFA de setiembre-octubre. Los otros dos serán ante Corea e India y todos serán transmitidos en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.

La lista de convocados de Diego Forlán:

Diego Forlán en diálogo con los jugadores durante uno de los entrenamientos de Uruguay en Japón. Foto: @Uruguay.

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano.