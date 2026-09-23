¿Qué esperar del Uruguay de Diego Forlán en los amistosos? Sistema, nombres y antecedentes antes de jugar con Japón

Un nuevo comienzo. Cuánto durará este proceso de Diego Forlán es una incógnita pero lo cierto es que ya tiene estipulado un comienzo y será mañana cuando desde las 07:05 Uruguay se enfrente a Japón en la ciudad de Miyagi en el primero de los tres amistosos internacionales que disputará la Celeste en esta fecha FIFA donde también chocará con Corea del Sur (28/9) e India (6/10).

El encuentro tendrá la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, Montecable, Multiseñal y los cables del interior. Además se podrá seguir vía streaming por DGO y AUF TV.

Con el paso de las horas, los nombres pasarán a ser más certeros, pero a falta de un día para el encuentro el entrenador, junto a su cuerpo técnico, confesó tener un plan al menos desde el sistema táctico a utilizar “según los jugadores que estén en mejores condiciones físicas” que no se alejará demasiado del 4-4-2 o del 4-2-3-1. Con esquemas de ese estilo, Uruguay supo sentirse cómodo, incluso un poco más que con el 4-3-3 que utilizó en distintos momentos con muchos de estos jugadores.

Características para esos sistemas tácticos que Forlán tiene en mente, Uruguay tiene de sobra por la marca de Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal o Emiliano Martínez -que no estaría para el primer partido- y por la velocidad para jugar por bandas con futbolistas como Juan Manuel Sanabria, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri o Maximiliano Araújo. Distinto es lo que sucede con Rodrigo Zalazar y Giorgian de Arrascaeta, futbolistas que pueden adaptarse a hacer la banda, pero a los que le calzaría mejor un esquema con un volante ofensivo central por esas características de “enganche” que mejor les sienta.

¿En ataque? Tiene cuatro opciones claras que pueden acompañarse entre sí o jugar en solitario siendo referencia como Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre o Darwin Núñez.

Rodrigo Bentancur en el entrenamiento de Uruguay en Japón previo al amistoso. Foto: @Uruguay.

Pasaron seis años del debut de Diego Forlán como entrenador cuando se estrenó en Peñarol y cinco de su última experiencia en el banco de suplentes, en este caso al frente de Atenas de San Carlos.

Durante ambos pasajes, Cachavacha probó distintos esquemas por lo que no se apegó a ninguno como emblema, aunque sí insistió en algunos de ellos. Es que al frente del Carbonero comenzó con el 4-4-2 -uno de los que manejó como posibilidades en Uruguay- que poco a poco fue mutando dependiendo del partido, pero que terminó siendo 4-3-2-1 en varios de ellos con un volante de marca, a sus costados dos que complementen esa tarea y por delante futbolistas de carácter más ofensivo que abastezcan de fútbol al delantero de referencia.

En en su pasaje por el equipo Carolino utilizó el otro esquema que también mencionó como posible para la Celeste: el 4-2-3-1. Incluso por momentos llegó a intercambiarlo con un 4-3-1-2 o incluso durante su inicio con un marcado 3-4-1-2 que hoy no parece ser una chance real dentro del esquema de la selección.

Los últimos detalles se definen, los jugadores ya empezaron a trabajar en campo en la pasada jornada y solo resta poner el despertador, aprontar el mate o el café con leche y mirar la primera prueba de la nueva Celeste, la de -al menos por ahora- Diego Forlán, un referente al hablar de selección uruguaya.

Como lo había indicado el propio Diego Forlán, se espera que hoy se termine de conformar el plantel completo y que queden todos a disposición del cuerpo técnico para el partido de mañana.

Nahitan Nández, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Juan Rodríguez fueron los primeros y quienes en las últimas horas tuvieron movimientos en cancha.

A ellos se le sumaron en la pasada jornada Darwin Núñez, Rodrigo Zalazar, Maximiliano Araújo, Santiago Mouriño, Ronald Araújo, Santiago Mele, Mathías Olivera, Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, José María Giménez, Facundo Pellistri, Facundo Bernal, Juan Manuel Sanabria, Joaquín Piquerez, Giorgian De Arrascaeta, Guillermo Varela y Martín Satriano quienes realizaron trabajos regenerativos al llegar y durante la madrugada uruguaya iban a participar de trabajos en cancha.

¿Quiénes son los últimos en llegar? Los arqueros Cristopher Fiermarín y Thiago Cardozo y el volante Emiliano Martínez que será el último en arribar al ser quien suplantó a Federico Valverde por lo que no estaría en el juego ante Japón.