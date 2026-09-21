Llegaron los primeros jugadores de Forlán: el "nerviosismo" del debut, un imprevisto climático y espera por Valverde

La primera presentación de Diego Forlán como nuevo entrenador de la selección será este jueves 24 de setiembre por la disputa de la Kirin Challenge Cup en la ciudad de Rifu, a las 7:05 de Uruguay (19:05 hora local), ante Japón, en el primero de tres partidos de la gira amistosa por Asia. Para comenzar los trabajos, Cachavacha ya cuenta con la llegada de los primeros tres convocados a la capital de Miyagi: Juan Rodríguez (Cagliari), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah) y Lucas Torreira (Galatasaray).

Los primeros tres convocados llegaron a la capital de Miyagi: Juan Rodríguez (Cagliari), Lucas Torreira (Galatasaray) y Nahitan Nández (Al-Qadisiyah). Foto: Prensa AUF.

Forlán explicó que hubo un contratiempo con los vuelos de los jugadores por las condiciones climáticas en el país nipón. La llegada de un tifón canceló cientos de vuelos, por lo que esperaba este lunes entrenar con "más o menos 12 jugadores" pero finalmente serán cinco. "Es un contratiempo sí (...) pero tampoco ese entrenamiento iba a ser determinante para lo que podría llegar a ser el partido el día jueves, lo importante es que el miércoles, que es el momento que llegan todos, vamos a estar con el plantel completo que es el día antes vamos a poder trabajar en el estadio y tener un día de prepartido para conocernos, por más que con algunos personalmente tenemos conocimiento, pero para hablar más en la idea de juego y cómo queremos enfrentar a Japón el día siguiente el día jueves", añadió.

Quien se convirtió en una leyenda de la selección como jugador habló en la previa al encuentro con AUFTV y recordó la relación que tiene con el continente asiático, donde jugó en el Kitchee de Hong-Kong, último equipo antes de retirarse como futbolista profesional en 2018. "No había percatado eso si la vuelta a la vida volver a Japón que la verdad que le tengo mucho cariño y obviamente muy agradecido por por los casi dos años que tuve la oportunidad de estar acá y después obviamente también en Asia porque tuve la oportunidad de estar en India estar en Hong Kong así que la verdad que le tengo le tengo mucho cariño a toda a todo este continente que obviamente que es muy grande pero bueno al haber estado en estos tres países la verdad que lo disfruté mucho como profesional y también a nivel personal y familiar", recordó.

Cachavacha fue consultado por los nervios y confesó que ese "nerviosismo" por el debut: "Agradezco todos los días de tener esa oportunidad por la verdad que es algo maravilloso y estar al frente de la selección uruguaya, cuatro veces campeón del mundo, con títulos 15 títulos de América, la cantidad de jugadores que pasaron y tener esa posibilidad... Mi abuelo dirigió, hoy me toca tener la posibilidad de dirigir a mí, son tantas cosas que es un privilegio enorme lo disfruto de esa manera. Nerviosismo sí, obvio que sí, ahora cuando me tocaba jugar partidos amateur nerviosismo tenía siempre, aunque me digan 'pero sos Forlán', es lindo tenerlo porque es esa incertidumbre que no sabes lo que va a pasar. Obviamente te preparas para para para todo te preparás para hacerlo de la mejor manera posible, pero también entendés que son resultados. Esa adrenalina , ese nerviosismo está y esa incertidumbre de si vas a ganar o vas a perder, la verdad que es espectacular".

La situación de Valverde

Federico Valverde, capitán del Real Madrid, festeja un tanto del equipo Merengue. Foto: Real Madrid CF

Sobre Federico Valverde, una de las dudas tras la lesión que sufrió en el derbi madrileño, expresó: "El doctor estuvo hablando con Fede y obviamente que tiene una molestia. Así que vamos a esperar a la mañana de Madrid, para ver cómo se levanta y de qué manera está". Y añadió_ "Obviamente que nosotros como como cuerpo técnico y tener a un jugador como Valverde nos encantaría pero también entendemos las circunstancias y evaluar a las primeras horas de la mañana de Madrid. Hay que entender que ese traumatismo se puede terminar hinchando y con el viaje. Todavía no podemos tomar ninguna decisión, y si no se llega a dar vamos a tener que que darlo de baja y ver la posibilidad de poder llamar a algún jugador más".

La agenda de Uruguay

Diego "Ruso" Pérez y Diego Forlán, cuerpo técnico de la selección de Uruguay. Foto: @Uruguay.

Tras el partido Uruguay partirá a Seúl al día siguiente donde disputará su segundo amistoso frente a Corea del Sur el lunes 28 a las 8:00 (20:00 horario local), en el estadio mundialista de dicha ciudad. El Mayfield Hotel Seoul será la casa de la Celeste hasta el miércoles 30 cuando partirá hacia Calcuta, donde se hospedará en el Taj Bengal Hotel y jugará ante India el martes 6 de octubre en el Salt Lake Stadium a las 10:30 (19:00 horario local).

Cabe recordar que FIFA unificó la ventana de setiembre y de octubre, lo cual hizo más extensa la fecha FIFA, la cual permite hasta cuatro partidos de disputa.

El resto del cuerpo técnico está compuesto Diego Pérez como asistente, Santiago Ferro y Diego Estavillo como preparadores físicos e Ignacio Bordad como entrenador de arqueros. Además la cuenta oficial de la selección recuerda el pasaje del Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010 por Japón, donde jugó en Cerezo Osaka.

La lista de convocados de Diego Forlán:

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano.