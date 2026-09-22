Goles, actuaciones destacadas y un viaje relámpago: así llegan los convocados por Forlán a los amistosos de Uruguay

El cuerpo en los clubes, pero la cabeza un poco en la selección. Así seguramente jugaron varios de los futbolistas que fueron convocados por Diego Forlán para la triple fecha de amistosos que afrontará la Celeste ante Japón (24/9 - 07:05), Corea del Sur (28/9 - 08:00) e India (6/10 - 10:30) y es que no solo está la motivación de vestir la camiseta de la selección, sino el agregado de que esté Cachavacha como entrenador con lo que significa para el fútbol uruguayo y para muchos jugadores que, en su mayoría, crecieron viéndolo dentro del campo de juego.

Algunos llegaron a ser compañeros, otros lo tuvieron como entrenador, pero para el resto también es una figura muy especial por lo hecho en su carrera como futbolista y sobre todo con Uruguay.

¿Habrá incidido en los rendimientos? Eso lo sabrá cada uno, pero lo cierto es que fue un fin de semana con buenas actuaciones y dos que lo dejaron en claro fueron los arqueros Cristopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

El primero de ellos atajó los 90 minutos en el triunfo de Atlético Bucaramanga por 2-0 en el fútbol de Colombia donde acumuló cuatro atajadas y dos de ellas tras remates dentro del área, siendo una clave para evitar el empate parcial cuando el partido no estaba cerrado.

🧤🔥 ¡ATAJADÓN DE FIERMARIN! Cristopher Fiermarin apareció con una gran intervención para evitar el gol del empate de Inter de Bogotá.



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Algo similar le ocurrió al guardameta que defendió a Belgrano de Córdoba en el triunfo por 2-1 ya que en el cierre evitó el empate rival en un juego donde también tuvo cuatro atajadas y la mitad luego de remates dentro del área. Santiago Mele fue suplente en Independiente.

¡¡POR COSAS COMO ESTAS FUE CONVOCADO A LA CELESTE!! Luego del agónico 2-1 de Passerini, Thiago Cardozo (arquero de la Selección de Uruguay) VOLÓ, le sacó un cabezazo del ángulo a Ferreira, y evitó el 2-2 de Estudiantes de Río Cuarto ante Belgrano.



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Aquellos futbolistas que juegan unos metros por delante también tuvieron destaque como el de Guillermo Varela que terminó haciendo un gol en el triunfo de Flamengo 2-1.

De Carrascal para Varela, assim foi o primeiro gol do Mengão sobre o RB Bragantino, no Maracanã! ⚽️#FLAxRBB #GolDoMengão #NoCampo pic.twitter.com/eJ6LU6u6yG — Flamengo (@Flamengo) September 20, 2026

Santiago Mouriño jugó 11’ en Villarreal ingresando desde el banco en el triunfo por 3-1. Sebastián Cáceres volvió a jugar el partido completo con Celta de Vigo en la victoria por 5-0 en la que ganó seis de siete duelos. Ronald Araujo, una vez más como lateral derecho los 90’, tuvo seis recuperaciones y nueve de 11 duelos ganados en el 1-0 de Liverpool. Josema Giménez finalizó el 1-1 de Deportivo La Coruña con siete despejes y seis de nueve duelos ganados en 90’.

Juan Rodríguez jugó 26’ en el 1-0 del Cagliari en el que tuvo siete despejes y ganó dos de cinco duelos. Mathías Olivera estuvo todo el partido en el 1-1 de Napoli donde ganó la mitad de los duelos (6 de 12) y tuvo siete contribuciones en defensa. Juan Manuel Sanabria jugó los 90’ en el 0-3 de Real Salt Lake, mientras que Joaquín Piquerez estuvo 79’ en el empate sin goles de Palmeiras en el que destacó por un acierto de 24 de los 27 intentos de pases en campo rival. Sin fútbol en Arabia Saudita, Nahitan Nández no tuvo actividad, pero venía de disputar 32’ el lunes anterior por la Champions de Asia.

Nahitan Nández y su arribo a Japón para el partido con Uruguay. Foto: @Uruguay.

Rodrigo Bentancur disputó 84’ en la derrota 3-2 del Tottenham en un partido donde acumuló el 86% de pases precisos en campo rival y ocho de 13 duelos ganados. Facundo Bernal participó durante 28’ del 1-1 del Betis contres de cinco duelos ganados y un 78% de pases precisos en campo rival. Lucas Torreira jugó 68’ en el 0-4 que sufrió Galatasaray, más allá del 86% de precisión en sus pases. Rodrigo Zalazar jugó 66’ en el empate 2-2 de Sporting CP con dos pases clave -una asistencia que terminó en remate, pero no necesariamente en gol- y una opción clara de gol creada, mientras que Maximiliano Araújo en el mismo partido cerró con una asistencia, dos pases clave y la mitad de los duelos ganados en 90’.

Brian Rodríguez tuvo una buena actuación con América de México en un clásico que terminó 2-2 donde dio una asistencia y cuatro pases clave, además de un 86% de precisión en sus pases en 90’ en cancha. En 89’, Giorgian de Arrascaeta participó del 2-1 de Flamengo con 79% de precisión en sus pases y dos pases clave. Emiliano Martínez y Facundo Pellistri fueron suplentes en Palmeiras y Panathinaikos. De todas maneras, el volante que juega en el Brasileirao se tuvo que sumar de forma express a la delegación teniendo en cuenta la baja de Federico Valverde e incluso se espera que esté disponible para el segundo y el tercer encuentro.

Con la elegancia única de un Colibrí ✨



El GOLAZO que nos regaló Miguel Borja en #ElClásicoDeMéxico, una locura 😮‍💨👌 pic.twitter.com/pugqRlRX6S — Club América (@ClubAmerica) September 20, 2026

Martín Satriano disputó 90’ en el 1-0 del Getafe con dos pases clave y cuatro regates completados en cuatro intentos. A Federico Viñas le bastaron 66’ para volver a anotar con la camiseta del Toluca aunque no alcanzó porque fue derrota 3-2 ante Santos Laguna en un partido donde tuvo dos pases clave y 85% de precisión en sus pases. Rodrigo Aguirre jugó 90’ en el 0-2 de Tigres donde tuvo un pase clave y una ocasión clara creada. Darwin Núñez no jugó al no haber actividad en la liga de Arabia Saudita, pero había disputado 90 minutos el domingo anterior con el Diriyah.

Con estos números, el plantel de Diego Forlán irá llegando de a poco a Japón para afrontar el primer amistoso que empezará a marcar la trayectoria de Cachavacha en la Celeste como entrenador, sabiendo que hasta el momento es interino pero, más allá de la cautela con la que se maneja, consciente que está la posibilidad de continuar en un ciclo tan importante que tiene por delante la Copa América 2028 y nada menos que el Mundial 2030 a desarrollarse, en parte, en nuestro país.

Con la meta de empezar a dejar atrás la pálida imagen que dejó Uruguay en la Copa del Mundo 2026, la Celeste sale a escena en estos tres amistosos asiáticos con rivales que ya han demostrado que no son sencillos de superar, que han ido en franco crecimiento en la última década -sobre todo Japón y Corea del Sur- y que pueden ser una medida razonable para ver en qué aspectos habrá que trabajar pensando en un crecimiento en el rendimiento y desde lo colectivo, más allá de lo individual.

