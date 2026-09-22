Japón vs. Uruguay: día, hora y dónde ver el debut amistoso de Diego Forlán en la selección

La primera prueba para Diego Forlán como entrenador interino de la selección mayor será este jueves 24 de setiembre cuando Uruguay se mida ante Japón por la disputa de la Kirin Challenge Cup en el Q&A Stadium Miyagi, en Rifu, desde las 07:05 de Uruguay (19:05 horas locales).

El cruce ante el seleccionado nipón (17° en el ranking FIFA) será el primero de tres partidos internacional que la Celeste fijó para la fecha FIFA de setiembre-octubre. Los otros dos serán ante Corea e India y todos serán transmitido en vivo a través de AUFTV, DSports y Flow.

De cara al partido con Japón, Cachavacha apenas tendrá un entrenamiento con el completo —salvo por Emiliano Martínez que reemplazará a Valverde— el día miércoles, ya que hubo un contratiempo con los vuelos de los jugadores por las condiciones climáticas en el país nipón. La llegada de un tifón canceló cientos de vuelos, por lo que algunas de las llegadas se retrasaron.

Los tres amistosos de la selección uruguaya

Cuatro días después, el lunes 28 de setiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, desde las 08:00 de la mañana de Uruguay en el Estadio Mundialista de Seúl. La selección con la que Uruguay empató 0-0 en Qatar 2022 se encuentra actualmente en el puesto 32° del ranking FIFA y jugará otros tres amistosos con Venezuela, Ecuador y Uzbekistán.

El último amistoso de la Celeste de Forlán será el martes 6 de octubre en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

La lista de convocados de Diego Forlán:

Nahitan Nández y su arribo a Japón para el partido con Uruguay. Foto: @Uruguay.

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Sebastián Cáceres, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araújo y Giorgian de Arrascaeta.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Entre las principales novedades de la nómina están las presencias de jugadores como Thiago Cardozo, Juan Rodríguez y Facundo Bernal, así como también retornos de la talla de Nahitan Nández y Lucas Torreira. A su vez, vuelven a la nómina otros futbolistas como Christopher Fiermarín, Santiago Mouriño y Martín Satriano.