El 1x1 de Uruguay tras el final del primer tiempo ante Japón en el debut de Forlán: Araújo destacó por su eficacia

En el debut de Diego Forlán como entrenador de la selección mayor, Uruguay iguala 1-1 ante Japón en el marco de la Kirin Challenge Cup 2026. Mirá cómo fue el desempeño de cada uno de los futbolistas que eligió.

Santiago Mele

En el arranque del partido cortó justo a tiempo un ataque de Japón. A los seis minutos no tuvo nada que hacer ante semejante remate cruzado de Kuryu Matsuki, quien colocó el 1-0 parcial.

Nahitan Nández

Durante gran parte del primer tiempo se limitó al rol defensivo sin poder establecer sociedades con Brian Rodríguez. Pero cuando corrían 38 minutos se proyectó por derecha y envió un gran centro para el cabezazo de Maxi Araújo, quien exigió al arquero Tomoki Hayakawa. En el rebote Juan Manuel Sanabria remató con potencia.

Ronald Araujo

Tuvo un buen cierre en el duelo con Daizen Maeda pasando la media hora de juego y aportó solidez.

Mathías Olivera

Tuvo un primer tiempo discreto en la zaga y no pasó sobresaltos. Colaboró en las coberturas, sobre todo en el sector izquierdo de la defensa, donde más tuvo inconvenientes la Celeste.

Juan Manuel Sanabria

Fue el que más padeció el vértigo que le impuso Japón por ese sector. A los 11 minutos no pudo contener a Matsuki, que enganchó desde la derecha hacia el medio para luego convertir un golazo. Ya en el tramo final del primer tiempo generó una ocasión de peligro con un remate potente que atajó Matsuki.

Rodrigo Bentancur

Fue el más destacado de Uruguay en la primera mitad junto con Maxi Araújo. El capitán fue el volante que jugó más retrasado en cancha buscando la pelota entre los centrales para luego hacer lanzamientos largos. Aportó varios pases filtrados que activaron el ataque y también contribuyó con su presión alta para forzar el error de Japón.

Lucas Torreira

El reclamo de Lucas Torreira en el amistoso Japón vs. Uruguay, debut de Diego Forlán como técnico. Foto: @Uruguay.

Acompañó a Bentancur en el mediocampo, pero se posicionó unos metros más adelante cumpliendo un rol clave en la presión alta que pretendía Diego Forlán. Ganó perdió duelos, pero fue importante para recuperar la pelota en campo rival en la jugada del 1-1 parcial.

Brian Rodríguez

Brian Rodríguez en el amistoso Japón vs. Uruguay. Foto: @Uruguay.

Fue de menos a más en la primera mitad, aunque en el tramo final logró inquietar con sus proyecciones. En el amanecer del partido recibió un pase de Bentancur, remató al segundo palo y por centímetros no alcanzó a definir Federico Viñas en el segundo palo.

Maxi Araújo

Fue clave por su eficacia al anotar el gol que decretó el empate justo antes de terminar el primer tiempo. También protagonizó varias llegadas al área rival e inquietó a la defensa con sus diagonales.

Darwin Núñez

Aportó intensidad en la presión alta y mucho despliegue físico, aunque por momentos no logró complementarse de buena forma con Federico Viñas en el doble nueve. Su mejor desempeño llegó cuando se volcó a la banda izquierda.

Federico Viñas

Federico Viñas en el amistoso Japón vs. Uruguay. Foto: @Uruguay.

Comenzó algo errático, pero fue mejorando y terminó forzando el rebote del arquero en la jugada del gol de Maxi Araújo.

