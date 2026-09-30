Uruguay liberó a Brian Rodríguez: se quedó sin hojas en el pasaporte y regresa antes de lo previsto a México

Después de ser titular en los dos primeros amistosos de Uruguay en su gira por Asia, Brian Rodríguez fue liberado por la selección de Diego Forlán. La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo comunicó a través de sus canales oficiales e informó que el extremo izquierdo regresará a México para reintegrarse al Club América.

Si bien muchas veces pasa que los desafectan para que se incorporen a competencias o porque el entrenador ya vio lo que necesitaba del jugador, en este caso la selección informó que su liberación corresponde a una "situación administrativa vinculada a su documentación".

Y añadió: "El pasaporte del futbolista no contaba con hojas disponibles para colocar los correspondientes sellos migratorios. A través de gestiones realizadas junto a las Embajadas de Uruguay correspondientes, la situación pudo resolverse tanto para el ingreso a Japón como a Corea del Sur. Sin embargo, los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuara con la delegación. Por lo tanto, Rodríguez retorna a su club luego de haber participado en los dos primeros partidos de la fecha FIFA".

Suele suceder en estas latitudes que cada país solicita una página propia para los sellos migratorios, por lo que no tener hojas libres configura un problema. Por último, AUF destacó el apoyo de las autoridades: "La Asociación agradece al Ministerio de Relaciones Exteriores y las respectivas embajadas involucradas en la gira".

Rodríguez, de 26 años y quien acudió al Mundial 2026 con la Celeste, disputó 90 minutos en la derrota 3-1 ante Japón mientras que jugó 67' en la goleada 4-1 ante Corea del Sur.

Brian Rodríguez en conferencia de prensa en el Mundial 2026 con la selección de Uruguay. Foto: AFP.

También fueron liberados Sebastián Cáceres y Giorgian de Arrascaeta (será operado este miércoles en Brasil), ambos por cuestiones santinarias.

Cuándo vuelve a jugar Uruguay en su gira por Asia

La Celeste volverá a la cancha en su tercer y último partido de la gira de amistosos por Asia (fecha FIFA setiembre-octubre) el próximo martes 6 de octubre ante la selección de India.

Será desde las 10:30 horas en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India.

El partido será transmitido en vivo a través de AUFTV, DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y cables del interior.