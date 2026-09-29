Flamengo anunció pasos a seguir con De Arrascaeta y los detalles de la cirugía con un especialista en esta lesión

Sobre la noche del lunes Uruguay confirmó lo que se temía: la lesión ósea en la muñeca izquierda de Giorgian de Arrascaeta, a la vez que anunció su regreso a Brasil. "En coordinación con su club, el jugador volverá a Brasil para realizar la recuperación", agregó el comunicado oficial de la sanidad de AUF.

Flamengo ya había confirmado que la lesión requeriría cirugía y este martes añadió más información sobre los pasos a seguir del jugador que tenía en su calendario como próximo desafío las semifinales de la Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

"El mediocampista Giorgian de Arrascaeta, en su regreso del período de fecha FIFA con la selección uruguaya, desembarcará en Río de Janeiro en la tarde de este miércoles (30), con llegada prevista para las 16 horas. Al día siguiente, por la mañana, el jugador será internado para realizar los últimos exámenes preoperatorios", anunció el Mengao en sus redes sociales.

"La cirugía para corregir una fractura en la muñeca izquierda, sufrida en el amistoso entre Uruguay y Corea del Sur, se realizará inmediatamente después. Fernando Sassaki, jefe del Departamento Médico del Flamengo, comandará el procedimiento junto a Roberto Feres, especialista en este tipo de lesión", añadió.

O meia Giorgian De Arrascaeta, em retorno do período de Data FIFA com a seleção uruguaia, desembarcará no Rio de Janeiro na tarde desta quarta-feira (30), com chegada prevista para as 16 horas. No dia seguinte, ainda pela manhã, o jogador será internado para realizar os últimos… pic.twitter.com/cU5RdkhiXS — Flamengo (@Flamengo) September 29, 2026

La lesión también cae en el momento menos esperado porque el próximo 15 de octubre el Mengao visitará a Estudiantes en La Plata, para luego recibirlo en Río el 22, buscando un lugar en la definición que será precisamente en el Estadio Centenario de Montevideo.

Mathías Olivera, su compañero en la selección uruguaya, había hablado con AUFTV al término del encuentro y había indicado que "se inflamó enseguida y pintaba feo" y más allá del deseo de "que no sea nada" la lesión se terminó confirmando poco después.

Luego de lo ocurrido, el propio futbolista publicó un mensaje en sus redes sociales y afirmó: "Cuando la fe está puesta en Dios no hay miedo, problema, ni tormenta más grande que su poder". El texto es acompañado de la imagen en la que es retirado del campo de juego junto a la sanidad de Uruguay.

Cabe recordar que este mismo año De Arrascaeta había sufrido otra fractura aunque en ese caso en la clavícula. En ese caso fue en el marco de la Copa Libertadores y fue lo que lo llevó a no tener minutos en el Mundial 2026 ya que más allá de que estuvo convocado llegó con lo justo y no estuvo en ninguno de los encuentros de la fase de grupos, tampoco en ocho de los partidos que el Mengao disputó en el mes de mayo.

