La lesión por la que Sebastián Cáceres abandona la gira por Asia con la selección de Uruguay sin sumar minutos

Un detalle de la lista de convocados de la selección de Uruguay que llamó la atención en la previa al partido frente a Corea del Sur, segundo de la gira asíatica que encabeza el flamante cuerpo técnico de Diego Forlán, fue la ausencia de Sebastián Cáceres, defensa central de buen rendimiento en la Copa Mundial 2026 con la Celeste y que acaba de dar el salto a Europa. Reciente incorporación del Celta de Vigo, el zaguero estuvo en el banco de suplentes en el encuentro con Japón, pero no tuvo minutos. Para el siguiente partido ni siquiera se vistió.

Cáceres brilló en el América de México y al mismo tiempo se convirtió en un pilar de la defensa de Uruguay con Marcelo Bielsa como director técnico. Por eso resultó llamativo que Forlán no lo tuviera en cuenta para los dos primeros partidos, pero luego de diferentes especulaciones se conoció la razón: una lesión en la zona del pubis.

A la Celeste todavía le resta el último partido de la gira por Asia por esta fecha FIFA: enfrentará a la selección de India el próximo martes 6 de octubre en el Estadio VYBK en Calcuta, capital del estado de Bengala Occidental y una de las ciudades más importantes y pobladas de la India. El partido se juega desde las 10:30 horas de Uruguay.

Ya es un hecho que para ese partido Cáceres tampoco estará disponible, pues la propia Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) comunicó vía redes sociales que el futbolista ya viaja rumbo a España para continuar la recuperación con la sanidad de su club.

"El futbolista de Celta de Vigo presenta molestia en el pubis que le ha impedido participar de los entrenamientos de esta fecha FIFA con normalidad", dice el comunicado de la selección uruguaya que fue publicado este martes. Y culmina: "En coordinación con su club, volverá a España para continuar su evolución".

Comunicado sobre Sebastián Cáceres 📑 pic.twitter.com/AqeikGYqdV — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 29, 2026

La lista de convocados de Forlán completa

Arqueros: Santiago Mele, Christopher Fiermarín y Thiago Cardozo.

Defensas: Guillermo Varela, Nahitan Nández, Santiago Mouriño, Ronald Araujo, José María Giménez, Juan Rodríguez, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria y Joaquín Piquerez.

Volantes: Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Emiliano Martínez (por Federico Valverde), Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Facundo Pellistri y Maximiliano Araújo.

Delanteros: Martín Satriano, Federico Viñas, Rodrigo Aguirre y Darwin Núñez.

Ya se fueron: Giorgian de Arrascaeta (fractura de muñeca) y Sebastián Cáceres (lesión en el pubis).