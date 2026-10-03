"Hacía ocho años que no lo entendía", Josema Giménez habló del TDAH que comparte con su hijo y se emocionó

José María Giménez, capitán de la selección de Uruguay y futbolista del Deportivo La Coruña de España, brindó una entrevista en la que abordó distintos temas: su infancia, los estudios, el momento en el que había decidido dejar el fútbol y cómo afronta el día a día con TDAH, que comparte con su hijo.

En diálogo con la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, el nacido en Toledo manifestó su experiencia con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad un trastorno del desarrollo neurológico que afecta la capacidad de mantener el enfoque y la atención y de controlar los impulsos y las emociones.

"Soy una persona que tiene TDAH, me lo diagnosticaron hace poco. Todo me costó muchísimo más sobre todo por el tema de la conducta. A nivel de estudio me fue relativamente bien, pero a nivel de conducta me condenaba. Era un niño que funcionaba al 2000 por hora", recordó el zaguero.

"Yo me acuerdo que la maestra Mariela me ponía dos cuadernos, uno para la tarea típica de la clase que ponía en el pizarrón, pero aparte me ponía más tareas, entonces yo terminaba una y se lo daba y me corregía y ya me ponía con la otra", recordó sobre su etapa en la escuela.

Pero Giménez fue más allá y contó una intimidad familiar vinculada con uno de sus hijos: "Tengo un hijo con TDAH, se lo descubrió conmigo y tiene ocho años. Cuando me cuentan que es hereditario me pongo a llorar, sobre todo porque hacía ocho años no lo entendía. O sea, yo pensaba que no me hacía caso, no le importada nada y era como 'loco, te estoy hablando, respetame'".

"La realidad es que era su cabeza que le funcionaba así, cuando le tuve que transmitir esto le dije 'sos especial como papá' y tenemos que tomar una pastilla todas las mañana y tratar de concentrarnos y estar tranquilos".