Con la innovación como consigna y fuertes reclamos al gobierno, en especial sobre los altos costos de energía, la Cámara de Industrias (CIU) celebró su 128 aniversario ayer en el Club de los Industriales. “Nos hemos acostumbrado a ver cerrar fábricas, a desperdiciar capacidades técnicas e industriales y a consolarnos con la idea de que así es el mundo moderno”, dijo el presidente de la gremial, Leonardo García en su discurso ante la presencia de autoridades a quienes también agradeció la apertura a la hora de dialogar.

“No se puede permitir que lo que pasó en el puerto vuelva a ocurrir”, manifestó en relación al conflicto sindical desatado en la Terminal Cuenca del Plata (la única especializada en contenedores) que derivó en 44 días de paros. ”Después, cuando una empresa cierra y decide instalarse en otro país de la región, nos sorprendemos o decimos que era de esperar”, sostuvo García y agregó que ante esta situación “pareciera que lo único importante es que haya un preaviso y que después se gestione un seguro de desempleo extendido” en referencia a la iniciativa de preavisos de despidos que impulsa el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Por su parte, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, reconoció que la continuidad de actividades en el puerto es una “preocupación y ocupación”. “Estamos de acuerdo que por el enclave geográfico de Uruguay, por la importancia del puerto, es un tema que tenemos que trabajar de manera mancomunada”, dijo y resaltó el trabajo del MTSS y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para destrabar el conflicto.

García consideró que el sector industrial se encuentra “estancado” desde hace ya varios años con la competitividad como principal obstáculo para el desarrollo. La ministra de Industria coincidió con esta visión y dijo: “Es el mismo diagnóstico en el Plan Industrial. La incidencia de la industria manufacturera realmente está estancada”.

Si bien el presidente de la República, Yamandú Orsi, no se hizo presente en el aniversario, remitió una carta en la que manifestó su compromiso para el desarrollo del sector y saludó a los industriales. Otras autoridade concurrieron a la celebración que contó con una exposición de empresas socias de la CIU sobre proyectos de innovación.

Altos costos de energía

El principal reclamo de los industriales estuvo vinculado a los altos costos de energía para las empresas locales. “Si a toda la industria se le ofrecieran los costos de energía que se están negociando para determinados proyectos, algunos sectores podrían mejorar sustancialmente su competitividad”, dijo García.

El presidente de la CIU destacó el trabajo en relación al proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, aunque sostuvo que el desafío es avanzar en los costos estructurales del país, como las tarifas públicas, especialmente la energía y los combustibles, y los costos logísticos internos. “Estamos expectantes respecto de las medidas que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) nos adelantó que podrían abordarse una vez aprobada la ley de Competitividad”, dijo.

Edgardo Ortuño, Fernanda Cardona, Leonardo García, Daniel Olesker y Alejandro Sánchez. Foto: Ignacio Sánchez.

Por su parte, Cardona consideró que el desarrollo de parques industriales y tecnológicos son una pieza clave para atacar los altos costos energéticos en Uruguay. “Compartir un espacio es inteligente, baja costos y ayuda a que el ecosistema funcione mejor”, resaltó.

En relación a las inversiones, sostuvo que se busca convencer que determinados insumos que se fabrican en Uruguay “no pueden utilizarse en esos proyectos”, lo que resulta en exoneraciones a productos importados que son competitivos de la industria nacional.

García también se refirió a las compras públicas y señaló que el sector en ocasiones se encuentra con organismos del Estado que “buscan la forma de favorecer a importadores, incluso cuando la industria nacional fabrica los productos demandados y puede competir”. “Lo que queremos es competir en igualdad de condiciones y que las compras del Estado consideren el impacto total de sus decisiones”, agregó.

“Sin una rentabilidad acorde con los riesgos que asume un industrial, no vamos a conseguir más inversiones”, sostuvo y agregó que “no alcanza con que las empresas sobrevivan”.

Políticas de Estado

García y Cardona resaltaron el trabajo que se realizó tanto en el proyecto País Industrial en conjunto con el Pit-Cnt como para la presentación del Plan Industrial: una estrategia de política productiva hacia 2050.

“Tenemos ejemplos exitosos de políticas de Estado en Uruguay: el Plan Ceibal, el desarrollo forestal, la estabilidad macroeconómica, la promoción de inversiones y la apertura del país al mundo”, dijo García y se preguntó: “¿Por qué no podemos construir una política industrial con esa misma visión de largo plazo?”.

Por su parte, Cardona resaltó la estrategia territorial dentro del Plan Industrial como parte de la soberanía del país y resaltó el trabajo en conjunto con la central sindical y las cámaras empresariales sobre el proyecto País Industrial que incluye un Observatorio para analizar en profundidad el sector. “Vamos a agregar Inteligencia Artificial y alguna pantalla que mida indicadores de acuerdos internacionales”, explicó.

Sin embargo, García reconoció algunos de los principales focos de trabajo que se avecinan para el sector privado: apostar a la transformación digital, invertir en capital humano e internacionalización y profundizar la gestión de la calidad y la eficiencia. “No podemos esperar que todos nuestros problemas se resuelvan desde el Estado”, matizó el presidente de la CIU.

"Perder capacidad no es modernizar"

En su discurso, García recordó la consigna del aniversario industrial el año pasado: “¿Uruguay quiere realmente tener una industria nacional activa, fuerte y desarrollada?”, pero en esta oportunidad realizó una afirmación: “Nos hemos resignado a desindustrializarnos y a perder industrias”.

Leonardo García y Fernanda Cardona. Foo: Igancio Sánchez

“Hemos ido aceptando como un destino inevitable que industrias que durante décadas fueron viables y motor de empleo hoy parezcan imposibles de sostener”, sostuvo, aunque reconoció que existe una paradoja a nivel internacional donde varias economías pequeñas presentan altos crecimientos. “En Uruguay corremos el riesgo de quedarnos mirando, como espectadores, mientras otros países toman decisiones”, añadió.

“No nos engañemos: perder capacidad industrial no es modernizarse. Es achicar nuestra matriz productiva y poner en riesgo la ocupación de miles de personas en empleos de calidad”, dijo García y criticó la ley de Fronteras: “Como no podemos resolver el problema (de que el país es caro), debemos facilitar el ingreso de mercadería de los países vecinos”.

García también señaló que el sector tiene muchos diagnósticos sobre la situación. “Dejemos de profundizar en la teoría y llevemos los problemas a la práctica”, indicó.

Por su parte, Cardona resaltó el desarrollo de un observatorio en el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para anticipar políticas públicas que eviten el cierre de empresas. En ese sentido, recordó el cierre de la empresa autopartista Yazaki y de la láctea Calcar, que luego reabrió su fábrica. “Lo que no nos puede pasar es morir con los ojos abiertos”, señaló.