Tensión marítima: Colonia Express intima a la ANP y exige operar en 24 horas antes de iniciar acciones legales

La empresa Colonia Express intimó a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a que autorice en las próximas 24 horas la operación de la ruta Montevideo-Buenos Aires y de no confirmarse, iniciará acciones judiciales, tanto civiles como penales. Las partes mantuvieron una reunión el pasado viernes en la que Colonia Express presentó la intimación a la que accedió El País y defendió que se encuentra “en situación de indefensión y le causa perjuicios económicos que se acumulan día a día”.

La empresa también presentó una denuncia al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por el bloqueo de la línea del buque Montevideo Express y solicitó una audiencia de carácter urgente con la titular de la cartera, Lucía Etcheverry, para discutir asuntos vinculados a la actividad y operativa de Colonia Express.

“Colonia Express ha sido paciente con el trámite y ha actuado en todo momento conforme a la normativa y con buena disposición, al punto de aceptar una escala sin pasajeros por más que no está establecida en la normativa. Por eso y a pesar de esa aceptación es que recibió con sorpresa y profundo malestar la nota por la que vuestra Administración se limita a informar que 'oportunamente' comunicará la fecha y hora de la escala técnica de prueba del buque Montevideo Express. Esa respuesta no tiene antecedentes ni encuentra apoyo ni en la normativa nacional ni en los expedientes donde ha comparecido la empresa”, señala el documento.

Diferencias por prueba técnica

Como alternativa al uso del único pontón –plataforma que permite desembarcar vehículos– ubicado en el muelle Maciel y que es propiedad de Buquebus, Colonia Express propuso a la ANP la creación de una rampa para vehículos. Según indicaron fuentes de la empresa a El País, la ANP aprobó la construcción de forma oral aunque no en los papeles y ante demoras, Colonia Express decidió operar solo con pasajeros.

Para ello, la ANP solicitó realizar una prueba técnica que si bien ya había sido aprobada, la empresa accedió a hacerla nuevamente. La ANP aplazó la realización de la prueba “sin fecha, sin plazo y sin invocar motivo técnico alguno”, según señala la denuncia a la que accedió El País y agrega: “Lo que el Ministerio autorizó, la ANP lo vacía de contenido por vía de la inacción”.

Catamarán de Colonia Express. Foto: redes sociales

Ante esta situación, Colonia Express solicitó el pasado 9 de noviembre comenzar las operaciones comerciales el jueves 12. “La comunicación se realiza con la debida antelación, a fin de que los organismos con intervención en la operativa portuaria, migratoria y aduanera dispongan de tiempo suficiente para coordinar los controles correspondientes”, sostuvo la empresa en el documento presentado.

Sin embargo, al no recibir respuesta, el 10 de noviembre Colonia Express propuso concretar la prueba técnica hoy, pero la ANP comunicó a la empresa en una nota con fecha el 12 de noviembre que el directorio “acordó que oportunamente se le comunicará a la firma la fecha y hora para realizar la escala técnica de prueba del buque”.

El análisis de la ANP

Por su parte, fuentes de la ANP indicaron a El País que la prueba técnica “se va a coordinar” y que el organismo se encuentra analizando detalles de algunos aspectos para garantizar la operativa en el puerto de Montevideo. Entre ellos, destacaron las condiciones de la manga –medida del ancho del barco para saber si cabe en los sitios de atraque– y agregaron que el deterioro de la infraestructura del muelle Maciel no garantiza las operaciones aún.

“La ANP se toma los tiempos que aseguren las garantías que necesitamos”, indicaron las fuentes y agregaron que si bien la empresa puede operar con pasajeros, las condiciones del muelle público no garantizan una correcta operativa.

Sin embargo, la polémica se desata en el medio de la sustitución del presidente de la ANP, Pablo Genta, quien liderará el proyecto de un puerto de aguas profundas en Rocha. Para Colonia Express la situación “es un desastre” y denunció “desorden” dentro del directorio. En ese sentido, la empresa lamentó que la discusión se genere a pocas semanas de comenzar la temporada de verano.

Infraestructura que genera polémica

La polémica tiene origen en la autorización que recibió Colonia Express a fines de julio por parte del MTOP para explotar la línea fluvial entre las capitales de Uruguay y Argentina con la embarcación de bandera nacional Montevideo Express, que espera en el puerto de Buenos Aires, según informó en su momento el semanario Búsqueda. El problema es que el único pontón que existe es propiedad de Buquebus y está ubicado en el muelle Maciel; una de las principales estructuras en el puerto de Montevideo que debido a su deteriorada infraestructura presenta períodos de inactividad.

El MTOP es el organismo encargado de autorizar la prestación del servicio y establecer sus frecuencias, mientras que las condiciones necesarias para llevar adelante la operativa portuaria dependen de la ANP, en especial en lo referido a la infraestructura disponible para el atraque de las embarcaciones.

Para poder operar la línea, Colonia Express propuso a la ANP la construcción de una rampa para autos al costado del pontón. Si bien está previsto que ambas infraestructuras no tengan contacto con el muelle, fuentes de Colonia Express denunciaron que el pontón de Buquebus sí lo hace, por lo que consideran un acto “ilegal” el hecho de que esté en manos de un privado.

Barco de Buquebus en el Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

“Concretamente el tema del atraque en Montevideo es lo más complejo por la situación del muelle Maciel”, había señalado Genta, y agregó que será necesario encontrar una alternativa “que técnicamente sea viable y no genere una afectación del muelle hasta que se reconstruya”.

La empresa del argentino Juan Carlos López Mena se encargó de construir el pontón una vez que obtuvo la concesión de la terminal de pasajeros en 1996 aunque el colapso de la infraestructura del muelle obligó a la empresa a renovar la plataforma hace algunos meses.

Actualmente existe una licitación en proceso para la reconstrucción del muelle, sobre la que aún se están definiendo los pliegos correspondientes. En marzo de este año, la ANP declaró de interés una iniciativa privada de US$ 66 millones –y que podrá alcanzar los US$ 100 millones– presentada por la propia Buquebus para reconstruir el muelle Maciel y modernizar la histórica terminal de pasajeros.

Tras el pedido de Colonia Express, el 17 de agosto Buquebus interpuso un recurso de revocación y jerárquico que fue posteriormente ampliado el 4 de setiembre y Buquebus solicitó al MTOP que se “revoque íntegramente” su decisión del 30 de julio, “denegándose” la autorización a Colonia Express o que, en su defecto, se la condicione “de manera expresa y rigurosa” al cumplimiento de varios requisitos.

La empresa de López Mena solicitó a la Dirección General de Transporte Fluvial y Marítimo y a la ANP que acredite que el puerto de Montevideo cuenta con “condiciones reales de operabilidad para dos operadores simultáneos”, sin afectar la seguridad estructural del muelle Maciel.