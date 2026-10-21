"Tenemos al Estado en contra": Colonia Express cruza a ANP que dice que faltan aspectos para la línea Montevideo-Buenos Aires

La puesta en funcionamiento de la nueva línea fluvial Montevideo-Buenos Aires de Colonia Express continúa generando diferencias entre la empresa y las autoridades. Luego de que la compañía anunciara que habilitará próximamente la venta de boletos, el presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Pablo Genta, afirmó a El País que todavía no se encuentra aprobada la alternativa técnica propuesta para operar en el muelle Maciel y que tampoco está confirmada su habilitación como operador portuario. Sin embargo, desde Colonia Express cuestionaron la postura de las autoridades, aseguraron que cuentan con la autorización del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para vender pasajes y advirtieron que no están dispuestos a perder la próxima temporada turística.

“No solo no está aprobada, sino que todavía no está presentada por la empresa”, afirmó Genta, en referencia a la solución planteada por Colonia Express para evitar el conflicto con Buquebus por la utilización del pontón del muelle Maciel, que permite el embarque y desembarque de vehículos.

El jerarca explicó que representantes de Colonia Express mantuvieron una reunión en setiembre con autoridades de la ANP, en la que les presentaron un bosquejo de una alternativa que consiste en incorporar una rampa adicional al propio buque Montevideo Express.

“Se tuvo una reunión donde se presentó esa posibilidad de manera de bosquejo de cómo podría ser esa conexión de la rampa del barco con el atraque por encima del muelle Maciel, pero todavía no fue presentada formalmente para que nuestro equipo técnico la pueda estudiar”, sostuvo Genta.

Presidente de la ANP, Pablo Genta. Foto: ADM

En ese sentido, señaló que el principal desafío se encuentra en las condiciones actuales de la infraestructura portuaria del puerto de Montevideo y en la necesidad de garantizar que la operativa del buque no genere daños.

“Concretamente el tema del atraque en Montevideo es lo más complejo por la situación del muelle Maciel”, explicó, y agregó que será necesario encontrar una alternativa “que técnicamente sea viable y no genere una afectación del muelle hasta que se reconstruya”.

Las declaraciones del presidente de la ANP se producen luego de que fuentes de Colonia Express afirmaron este lunes a El País que habían recibido una autorización formal para avanzar con la nueva línea, con una frecuencia diaria de ida y vuelta, y que también se había aprobado la alternativa de incorporar una rampa adicional al buque.

Además de la aprobación técnica de la solución para el atraque, Genta explicó que la empresa tiene pendiente un trámite para obtener la condición de operador portuario.

Según detalló, Colonia Express había iniciado ese procedimiento antes de recibir la autorización del MTOP para explotar la línea Montevideo-Buenos Aires.

“Ahora que sí se autorizó por parte del MTOP y se notificó de los horarios que podía cumplir, la empresa pidió desarchivar ese expediente, pidiendo la condición de operador portuario, que también está en trámite”, afirmó.

Un barco de Colonia Express partió este domingo en la mañana, mientras cientos esperaban a que llegara otro de Buquebus para cruzar a Buenos Aires Foto: El País

Genta indicó que este último procedimiento debe pasar por el MTOP y luego por Presidencia de la República.

“Ni siquiera está confirmado todavía de que puede operar. Todavía está en trámite”, enfatizó.

Por su parte, el CEO de Colonia Express, Sebastián Planas, reconoció en diálogo con El País que todavía no cuentan con la aprobación operativa definitiva de la ANP, aunque sostuvo que la empresa ya dispone de las autorizaciones que considera necesarias por parte de su autoridad reguladora (el MTOP) y cuestionó las condiciones impuestas para comenzar a prestar el servicio.

“Técnicamente tiene razón, la aprobación final no está”, admitió Planas en referencia a los dichos de Genta. Sin embargo, argumentó que el MTOP autorizó la explotación de la línea y posteriormente estableció los horarios, por lo que, a su entender, la compañía se encuentra legalmente habilitada para avanzar con la comercialización de pasajes.

Sebastián Planas, CEO de Colonia Express. Foto: Archivo.

El ejecutivo cuestionó que la resolución ministerial que autorizó la nueva conexión haya quedado condicionada a la aprobación de los horarios y la operativa por parte de la ANP. Según afirmó, esa situación no debería haberse producido porque el organismo portuario ya había sido consultado durante la tramitación del expediente.

Planas explicó que, durante 2025, la Dirección de Transporte Marítimo y Fluvial consultó a la ANP sobre las condiciones para que Colonia Express pudiera operar desde Montevideo y que, según su versión, la respuesta había sido favorable. Posteriormente, Buquebus se presentó en el expediente planteando que el pontón del muelle Maciel era de su propiedad, lo que dio lugar al conflicto que continúa hasta la actualidad.

“A nosotros nos metieron en un conflicto que no es nuestro”, aseguró Planas, quien consideró que la controversia sobre la utilización del pontón debería haber sido resuelta entre las autoridades y Buquebus, sin involucrar a Colonia Express.

Barco de Buquebus en el Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

En ese sentido, Planas acusó al gobierno de imponer obstáculos que retrasan la puesta en funcionamiento del servicio y sostuvo que no existe voluntad de facilitar el ingreso de la compañía a la nueva ruta.

“Nosotros no contamos con ninguna voluntad del Estado por lo que estamos haciendo. Tenemos al Estado en contra. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo a gran presión, básicamente con todo en contra”, afirmó.

También acusó al MTOP de estar “cooptado por Grupo Buquebus” por todos los cuestionamientos que ocurrieron en el proceso administrativo por este tema.

Según Planas, el MTOP demoró innecesariamente la aprobación definitiva de la ruta, pese a que el proyecto técnico y económico ya había recibido una evaluación favorable de la Dirección de Transporte Marítimo y Fluvial en octubre del año pasado.

El ejecutivo afirmó que la resolución final demoró casi 10 meses y atribuyó parte de ese retraso a las actuaciones de Buquebus en el expediente. También cuestionó que la autorización quedara sujeta a nuevas condiciones operativas.

En relación con la solución para el atraque, Planas aseguró que la empresa presentó la alternativa de incorporar una rampa al buque y que en setiembre recibió una conformidad verbal por parte de la ANP. A partir de esa instancia, Colonia Express avanzó con la adquisición del equipamiento necesario.

“Nosotros ya tenemos la rampa comprada. Teóricamente presentamos los planos y los debían haber aprobado hace unos días, pero empezaron a pedir nueva información”, afirmó Planas a El País.

De acuerdo con el CEO, posteriormente la ANP solicitó información técnica adicional, particularmente vinculada con los cálculos del peso de la rampa, que la empresa se encuentra proporcionando.

Sebastián Planas, CEO de Colonia Express. Foto: Colonia Express.

El ejecutivo consideró que la compañía está realizando gestiones que, a su entender, deberían ser responsabilidad de las autoridades portuarias. En ese sentido, argumentó que la legislación obliga al puerto a brindar las condiciones necesarias para la prestación del servicio, una interpretación que aseguró estar analizando con abogados.

Planas también señaló que, según la información recibida por la empresa, la ANP habría respondido al MTOP respecto de los horarios de la nueva línea, pero sin pronunciarse definitivamente sobre la operativa del atraque.

Pese a esas diferencias, Colonia Express mantiene su intención de avanzar con la comercialización de los boletos de cara a la temporada de verano. El gerente sostuvo que la autorización otorgada por el MTOP le permite poner a la venta los pasajes, aunque reconoció que una resolución posterior volvió a condicionar la operación a las aprobaciones correspondientes de la ANP.

“Legalmente, esto lo vemos con los abogados, yo puedo poner a vender las frecuencias porque quien me autoriza la frecuencia es el MTOP, no ANP”, afirmó.

El ejecutivo confirmó que la empresa recibió autorización para una frecuencia diaria de ida y vuelta, con llegada al puerto de Montevideo a las 12 del mediodía y salida hacia Buenos Aires a las 17:30 horas.

Sin embargo, manifestó su disconformidad con los horarios asignados, al considerar que son menos convenientes desde el punto de vista comercial que los de Buquebus.

Según explicó, Colonia Express había solicitado arribar a Montevideo alrededor de las 11:30 y partir hacia Buenos Aires entre las 18 y las 18:30, buscando mantener aproximadamente una hora de diferencia con las operaciones de su competidora.

“Pusieron los horarios que ellos quisieron, porque eso no es lo que habíamos pedido, ni mínimamente. Comercialmente es mucho más cómodo el horario que tiene Buquebus que el nuestro”, agregó.

Otro aspecto que despertó críticas del gerente fue que, según afirmó, los horarios fueron otorgados por un período de 60 días, algo que consideró insuficiente para planificar la operativa de la nueva conexión.

Planas insistió en que Colonia Express va a avanzar con sus planes comerciales y advirtió que no van “a perder la temporada turística” por las diferencias administrativas y técnicas que permanecen sin resolver.

Consultado sobre qué sucedería si la empresa comienza a vender boletos y la ANP no aprueba la solución propuesta para el atraque, el gerente general sostuvo que será una controversia que deberán resolver las autoridades. Asimismo, adelantó que la compañía evalúa recurrir a la Justicia por el conflicto vinculado con la utilización del pontón del muelle Maciel.

La respuesta de Buquebus y el MTOP

Fuentes de Buquebus señalaron a El País que desconocen los fundamentos detrás de los anuncios realizados por Colonia Express respecto a la puesta en funcionamiento de su nueva línea Montevideo-Buenos Aires y cuestionaron que la empresa promocione un servicio "como si su puesta en marcha estuviera resuelta".

En esa línea, agregaron que se trata de "una forma bastante particular de generar expectativas comerciales sobre una operativa que aún no tiene todas sus condiciones definidas" y advirtieron que "anunciar algo y estar efectivamente en condiciones de llevarlo adelante son dos cosas muy distintas".

En ese sentido, indicaron que, según la información que manejan, Colonia Express presentó propuestas ante la ANP para concretar su operativa en el puerto capitalino, aunque remarcaron que todavía no existe una autorización definitiva para llevarla adelante, al igual que lo que Genta mencionó.

"Según las propias declaraciones de las autoridades de la ANP, no existe hasta el momento una autorización de ese organismo para la operativa portuaria que se está anunciando", expresaron.

Las fuentes también se refirieron al conflicto por la utilización del muelle Maciel y señalaron que las decisiones vinculadas con las condiciones de atraque y las habilitaciones correspondientes son responsabilidad exclusiva del "dueño de casa", es decir, la ANP.

"No son decisiones que podamos tomar nosotros, ni nos corresponde hacerlo. No tenemos interés en entrar en polémicas ni en comentar las estrategias comerciales de otras empresas. Cada uno es responsable de lo que anuncia y de las expectativas que genera", expresaron.

Finalmente, indicaron que actualmente los esfuerzos de la compañía están concentrados en el lanzamiento del China Zorrilla, su nuevo buque, al que calificaron como un "salto tecnológico y ambiental para el transporte marítimo mundial".

Barco China Zorrilla. Foto: Buquebus.

Por otro lado, fuentes del MTOP respaldaron lo señalado por Genta en diálogo con El País y aclararon que, si bien Colonia Express cuenta con la autorización para explotar la nueva línea Montevideo-Buenos Aires, todavía existen aspectos operativos pendientes de aprobación, los cuales fueron mencionados anteriormente.

En ese sentido, explicaron que el MTOP es el organismo encargado de autorizar la prestación del servicio y establecer sus frecuencias, mientras que las condiciones necesarias para llevar adelante la operativa portuaria dependen de la ANP, particularmente en lo referido a la infraestructura disponible para el atraque de las embarcaciones.