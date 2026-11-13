Ministerio de Turismo duda del regreso de Paranair y busca alternativas para vuelos al interior

La situación de la aerolínea paraguaya Paranair continúa generando incertidumbre en Uruguay. El ministro de Turismo, Pablo Menoni, confirmó a El País que la compañía no realiza vuelos desde finales de setiembre en sus rutas que conectan Montevideo con Salto, Rivera y Asunción, y aseguró que el gobierno no tiene información que permita confirmar cuándo se reanudarán las operaciones. Mientras tanto, el Ministerio de Turismo (Mintur) ya comenzó a buscar alternativas para recuperar la conectividad aérea con el interior del país.

La confirmación del jerarca llega después de varios meses de dificultades operativas, cancelaciones y sucesivos anuncios de suspensión temporal de los servicios de Paranair, que inicialmente había previsto retomar su actividad durante octubre, aunque posteriormente extendió los plazos debido al mantenimiento de su aeronave.

En diálogo con El País, Menoni fue consultado sobre el último comunicado de la aerolínea, en el que informó que las tareas de mantenimiento de su avión se extenderían hasta el próximo 15 de noviembre y que, a partir de esa fecha, preveía retomar sus vuelos conforme a la programación aprobada por las autoridades correspondientes.

Sin embargo, el ministro puso en duda que ese retorno se concrete. “No nos consta que lo vaya a hacer”, respondió al ser consultado sobre la posibilidad de que la compañía vuelva a operar después de esa fecha.

Ante la consulta sobre si la suspensión comprendía únicamente los vuelos hacia Salto y Rivera, el jerarca aclaró que también alcanza a la conexión internacional con Asunción. Asimismo, al ser consultado sobre la situación financiera de la compañía y la posibilidad de que se encuentre en quiebra, respondió que no tiene conocimiento al respecto.

Pablo Menoni. Foto: Ignacio Sánchez.

Menoni señaló que la interrupción de los servicios se remonta a finales de setiembre y explicó que estuvo vinculada a problemas de disponibilidad de aeronaves. “Fue por falta de aeronaves que entraban en mantenimiento, etcétera, pero bueno, está todo muy quieto”, afirmó.

“Sin perjuicio de eso, nosotros ya estamos procurando encontrar alguna alternativa, sobre todo para los vuelos del interior”, agregó.

Un año marcado por las complicaciones

La situación de Paranair se fue agravando durante los últimos meses. A comienzos de agosto, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Paraguay intimó a la aerolínea a reducir temporalmente sus frecuencias debido a las cancelaciones de vuelos y las demoras registradas en las devoluciones de pasajes a los pasajeros afectados. La medida alcanzó distintas conexiones regionales, incluida la ruta entre Asunción y Montevideo.

Posteriormente, a comienzos de setiembre, El País informó que Paranair había suspendido sus vuelos entre Montevideo y Salto durante todo ese mes. La decisión estuvo acompañada de versiones contrapuestas respecto a las causas de la interrupción y a las comunicaciones entre la empresa y la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (Dinacia).

Mientras una versión señalaba que la compañía no había comunicado oportunamente la suspensión de los servicios, otra apuntaba a dificultades relacionadas con la disponibilidad de controladores aéreos en el aeropuerto salteño.

Las complicaciones también alcanzaron a Rivera. En ese momento, el gerente de Paranair, Jaime Cassola, había confirmado a El País que la compañía redujo temporalmente sus frecuencias hacia ese departamento de dos a una por semana, como consecuencia de una readecuación de su programación mientras operaba con una sola aeronave.

Aeropuerto de Rivera. Foto: Aeropurtos Uruguay.

La empresa también había reconocido cancelaciones vinculadas a las condiciones de operación de la torre de control del aeropuerto de Rivera, así como ajustes derivados de factores internos y de la demanda de pasajeros.

A finales de setiembre, Paranair anunció una suspensión general de sus operaciones entre el 30 de ese mes y el 12 de octubre para realizar tareas de mantenimiento mayor en la aeronave que mantenía operativa. Inicialmente, la empresa había comunicado que retomaría los vuelos el 13 de octubre, pero esa fecha fue postergada.

La situación volvió a extenderse durante noviembre. En un comunicado difundido el pasado 4 de noviembre, la compañía informó que el mantenimiento de su aeronave se prolongaría hasta el 15 de noviembre y expresó su intención de retomar los servicios a partir de entonces. Sin embargo, las declaraciones de Menoni vuelven a poner en duda el regreso de la aerolínea.

La falta de controladores aéreos

Durante la entrevista, el ministro también se refirió a los problemas que atravesó la operativa aérea uruguaya durante este año debido a la falta de controladores, especialmente en los aeropuertos del interior.

Menoni aclaró que los reclamos laborales de estos funcionarios son competencia del Ministerio de Defensa Nacional, organismo del que dependen, y señaló que todavía existen planteos pendientes para incorporar más personal.

“A mí me consta que hay un reclamo pendiente por parte de los controladores para la incorporación de más trabajadores, sobre todo en el interior, pero no solo en el interior”, indicó.

Aeropuerto Internacional de Carrasco, en el departamento de Canelones Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El jerarca también reconoció el esfuerzo realizado tanto por los trabajadores como por el concesionario aeroportuario (Aeropuertos Uruguay).

“Yo comprendo el esfuerzo que han hecho los trabajadores, el esfuerzo que ha hecho el concesionario, pero los reclamos también los entiendo y la compañía que va al interior ha tenido que suspender vuelos, por ejemplo, por falta de controladores. Esa es una realidad”, afirmó, en referencia a Paranair.

Por otra parte, destacó que desde la puesta en funcionamiento del nuevo sistema de aterrizaje instrumental ILS CAT III B en el Aeropuerto Internacional de Carrasco no se han registrado inconvenientes y que las operaciones se han desarrollado con normalidad.

Desde Aeropuertos Uruguay informaron a El País que "la interrupción de los vuelos responde a definiciones operativas de la aerolínea".

"Desde Aeropuertos Uruguay venimos siguiendo de cerca este tema y lamentamos los inconvenientes que genera en los pasajeros. Continuamos trabajando para fortalecer la conectividad aérea internacional y el desarrollo de la operativa en todo el país. En ese sentido, destacamos que desde el 2 de diciembre otra aerolínea ya estará cubriendo la ruta con Asunción con cinco frecuencias semanales", agregaron.

El País también intentó comunicarse con Paranair y el Ministerio de Defensa, pero no obtuvo respuesta.