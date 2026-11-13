Miedo al clima, más vuelos y reservas anticipadas: qué planean los uruguayos para las vacaciones de verano

Las agencias de viajes uruguayas registran un fuerte movimiento de cara a la temporada de verano 2026-2027, con Brasil como principal destino elegido por los turistas y un creciente interés por las playas del nordeste del país vecino.

La mayor conectividad aérea, la disponibilidad de paquetes y la preocupación por los pronósticos climáticos para Uruguay aparecen entre los factores que impulsan la demanda. Mientras la primera quincena de enero concentra buena parte de las reservas, las empresas también comienzan a registrar un importante movimiento para Carnaval y Semana de Turismo, con opciones que van desde el Caribe hasta Europa y otros destinos internacionales.

Hiperviajes

La jefa de producto de Hiperviajes, Alejandra de la Cuadra, señaló a El País que la venta de paquetes turísticos mantiene un desempeño favorable y que, a esta altura del año, la agencia registra un crecimiento del 30% respecto al mismo período de 2025.

“Vemos que el uruguayo volvió a planificar sus vacaciones con tiempo, y eso le permite conseguir mejores precios y más disponibilidad”, sostuvo la ejecutiva, quien destacó que la empresa ya cuenta incluso con reservas para las vacaciones de setiembre de 2027.

En cuanto a los destinos más solicitados, De la Cuadra explicó que las playas continúan concentrando las preferencias de los viajeros uruguayos. Brasil encabeza las ventas, seguido por República Dominicana, mientras que Aruba y Curazao aparecen entre los destinos que muestran un crecimiento importante este año.

Paisaje de una playa en República Dominicana Foto: Unsplash

A modo de ejemplo en precios, un paquete a Porto de Galinhas con salida el 13 de enero cuesta US$ 683 por siete noches, pasaje aéreo y traslados, mientras que uno para Natal cuenta con un precio de US$ 770 con las mismas prestaciones. En cuanto a Río de Janeiro, cuentan con un paquete a US$ 878 (con salida el 10 de enero) con las mismas prestaciones que los mencionados anteriormente.

Por otra parte, indicó que Hiperviajes no cuenta con operaciones chárter para la temporada de verano debido a la mayor disponibilidad de conexiones aéreas regulares.

La situación cambia durante Semana de Turismo, cuando la demanda se concentra en un período mucho más corto. “Ahí sí hacen falta, porque todos quieren salir en las mismas fechas”, explicó.

Respecto a las reservas para esa semana, De la Cuadra afirmó que las ventas ya muestran un buen ritmo, con Brasil nuevamente como principal destino. Sin embargo, identificó también una mayor inclinación por los viajes de larga distancia. “Lo que notamos en Turismo es que mucha gente se anima a agregar unos días más y aprovecha para hacer algo de Europa”, señaló.

Jetmar

La gerenta comercial de Jetmar, Rosina Saldombide, informó que la agencia ya comercializó el 90% de los paquetes precomprados para las salidas de los primeros días de enero, período en el que tradicionalmente se concentra la mayor demanda.

Saldombide señaló que durante las últimas jornadas se registró un importante volumen de consultas para viajar durante el verano, algo que -al igual que sus colegas- vinculó parcialmente con las expectativas sobre las condiciones climáticas en Uruguay.

En ese marco, Brasil concentra ampliamente las preferencias de los clientes de Jetmar, con Río de Janeiro, Florianópolis y los destinos del nordeste entre los más solicitados. En particular, destacó el interés por Recife y Salvador de Bahía, que cuenta -a modo de ejemplo- con un paquete a US$ 774 cn siete noches de alojamiento y ticket aéreo.

En materia de precios, Saldombide sostuvo que el aumento de la oferta aérea contribuye a moderar los valores, incluso ante las preocupaciones por posibles incrementos vinculados al combustible.

“Quizás si había una presión por el combustible, pero no se nota porque hay más asientos disponibles a la venta”, explicó.

Combustible. Foto Archivo El País.

Por otra parte, Jetmar ya tiene vendido alrededor del 30% de su oferta para Carnaval y Semana de Turismo, dos períodos que presentan un ritmo de comercialización similar. Para esta última semana, la ejecutiva destacó el interés por el Caribe, especialmente Punta Cana, que contará con una nueva conexión directa desde Montevideo.

TocToc Viajes

Por su parte, el gerente de TocToc Viajes, Andrés Gil, destacó el crecimiento de la demanda hacia el nordeste brasileño, una tendencia que atribuyó tanto a las perspectivas climáticas para el próximo verano como a la ampliación de las conexiones aéreas entre Uruguay y Brasil.

Según explicó, los pronósticos vinculados al fenómeno de El Niño, que podría afectar las condiciones meteorológicas del sur de América del Sur, están llevando a numerosos viajeros a priorizar destinos donde consideran que tendrán mayores posibilidades de disfrutar del buen tiempo.

A esto se suma el incremento de la conectividad, con vuelos hacia Salvador de Bahía y Recife, entre otros destinos, lo que amplía la disponibilidad de asientos y favorece la competencia entre aerolíneas.

En ese escenario, Recife se posicionó como el segundo destino con mayor cantidad de pasajeros vendidos para enero y febrero en TocToc Viajes, únicamente por detrás de Río de Janeiro. A modo de ejemplo, un paquete para ir a este último destino con dicha compañía tiene un costo de US$ 1.087, con siete noches de alojamiento, traslados y ticket aéreo.

En cuanto al Caribe, el ejecutivo indicó que Punta Cana está logrando una ventaja frente a Cancún, destino que, según su visión, se ha visto afectado por las preocupaciones vinculadas al sargazo y la seguridad. El precio para viajar a Punta Cana (con salida el tres de enero) es de US$ 1.663 con las mismas prestaciones que el paquete para Río de Janeiro.

Cancún. Foto: Pixabay.

Respecto a Semana de Turismo, TocToc Viajes ya tiene programadas operaciones chárter hacia Recife, Río de Janeiro, Natal, Maceió, Florianópolis, Salvador, Cabo Frío y Punta Cana.

Gil destacó que las reservas para esa semana comenzaron a dinamizarse debido a que los viajeros conocen las dificultades para conseguir lugares cuando se acerca la fecha. “La gente ya sabe que si no anticipa, corre el riesgo de quedarse afuera”, afirmó.

Cisplatina

La supervisora de ventas de Cisplatina, Laura Sabatel, señaló que todavía quedan paquetes disponibles para el verano, aunque aclaró que en varias salidas los cupos son reducidos.

Entre las alternativas que comercializa la agencia mencionó paquetes a Río de Janeiro desde US$ 1.250 y a Natal desde US$ 1.350, ambos por ocho días y siete noches, con alojamiento, desayuno, vuelos, traslados y asistencia médica de cortesía.

También destacó las opciones hacia Salvador de Bahía, con paquetes desde US$ 1.590, que permiten combinar la estadía con otros destinos como Morro de São Paulo.

Salvador de Bahía Foto: La Nación/GDA

La ejecutiva consideró que los turistas uruguayos están evaluando con mayor detenimiento el costo total de sus vacaciones, en lugar de concentrarse únicamente en el precio inicial del paquete. “Es preferible sacar las cuentas de acá y comprarlo en cuotas”, señaló, y agregó que muchos clientes priorizan establecimientos más completos frente a opciones de alojamiento más económicas.

En cuanto a Carnaval, Sabatel indicó que Río de Janeiro mantiene su atractivo y que los paquetes para ir allí suelen contratarse con bastante anticipación.

Sin embargo, afirmó que Semana de Turismo genera un movimiento comercial más importante y presenta una mayor diversificación de destinos.