Argentinos aumentan su interés por construir en Punta del Este: los cambios que detectan los operadores uruguayos

La demanda de argentinos interesados en construir una vivienda propia en Punta del Este, de entre 200 y 300 metros cuadrados (m2), creció 60% en los últimos cinco años, según un artículo publicado por Forbes Argentina en base a datos relevados por Rudolph Arquitectos. Referentes del mercado inmobiliario y de la construcción uruguaya señalan que el fenómeno ya se percibe en el sector y lo vinculan tanto con cambios en la economía del país vecino, como con una transformación del perfil de quienes eligen el este uruguayo.

El presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya (CIU) y director de Macari, Matías Medina, señaló que la gremial detecta un mayor interés de compradores argentinos por comprar terrenos y construir sus propias viviendas en Punta del Este.

Según Medina, este comportamiento coincide con lo que observan actualmente los operadores del mercado en Uruguay. “En muchos casos están evaluando comprar un terreno y construir una vivienda pensada para utilizar durante períodos cada vez más largos”, afirmó.

“Punta del Este y Maldonado están teniendo una transformación muy importante hacia un destino de residencia durante todo el año”, sostuvo Medina. En ese proceso mencionó una mayor disponibilidad de colegios, propuestas gastronómicas, actividad comercial, servicios y conectividad.

Ese peso también se refleja en las compraventas inmobiliarias. En junio de 2026, Maldonado concentró el 17,73% de las compraventas de inmuebles registradas en Uruguay, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) destacados por Medina. La participación había sido de 16,66% en mayo y de 19,44% en marzo.

La actividad de la construcción también tiene un peso significativo en Maldonado. De acuerdo con información de la intendencia de ese departamento, entre 2015 y 2025 se aprobaron 5.921.281 m² de construcción, de los cuales 748.373 m² correspondieron a 2025.

Matias Medina. Foto: Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En paralelo, la cantidad de trabajadores vinculados al sector de la construcción en Maldonado aumentó 46% entre 2015 y 2025, según datos de la Intendencia citados por Medina.

El presidente de la CIU consideró que el mayor interés de los argentinos responde a una tendencia de largo plazo y no a un fenómeno puntual. Entre los factores que, a su entender, mantienen el atractivo de Uruguay para los argentinos, mencionó la cercanía geográfica, la seguridad jurídica, la estabilidad, la calidad de vida y la posibilidad de preservar patrimonio denominado en dólares.

Un comprador más exigente

El aumento del interés no implica, sin embargo, que cualquier tipo de proyecto encuentre compradores con facilidad. Medina sostuvo que actualmente las ventas permanecen firmes, pero que el cliente se volvió más cuidadoso y selectivo al momento de decidir dónde colocar su capital.

“Hoy el cliente analiza mucho más la ubicación, la calidad del producto, los servicios y, fundamentalmente, la relación entre el precio y el valor. Los buenos productos, en buenas ubicaciones y con precios razonables tienen demanda y en alquileres seguimos viendo una demanda importante”, agregó.

Punta del Este no es únicamente sus hermosas playas. Foto: Ricardo Figueredo/El País.

El efecto de los costos argentinos

El director de la desarrolladora Kopel Sánchez, Fabián Kopel, también percibió un mayor interés de argentinos por el mercado de Punta del Este, aunque coloca parte de la explicación del fenómeno del otro lado del Río de la Plata.

Según señaló, durante los últimos dos años el mercado argentino atravesó un freno importante en la construcción de algunos tipos de viviendas. Al mismo tiempo, dijo que se fue absorbiendo buena parte del stock que ya se encontraba construido.

Kopel explicó que durante un período, el costo de desarrollar una propiedad nueva en Argentina había quedado por encima del valor al cual podía adquirirse una vivienda existente. Esa situación favoreció la absorción del stock disponible y ahora comienza a dar lugar al lanzamiento de nuevos desarrollos que deben comercializarse con una estructura de costos diferente.

Ese escenario modifica la comparación que realizan los inversores argentinos. Frente a los nuevos valores de construcción y venta en su país, Punta del Este aparece en determinados segmentos como una alternativa económicamente competitiva, señaló.

“Cuando comparan de golpe un precio con otros costos en Argentina y analizan cuánto vale un apartamento en Punta del Este, hoy les queda bueno hacer inversiones en Punta del Este”, sostuvo Kopel.

Fabián Kopel, cofundador y director de Kopel Sánchez. Leonardo Mainé

El desarrollador aclaró que el fenómeno se encuentra especialmente concentrado en los sectores de mayores ingresos. A su juicio, mientras la clase media argentina atraviesa mayores dificultades económicas, existe un segmento de poder adquisitivo “alto” que mantiene capacidad de inversión.

Kopel consideró que el balneario atraviesa además un nuevo momento de posicionamiento internacional. A la tradicional presencia argentina se sumó durante los últimos años inversión procedente de Brasil y se mantuvo el interés de compradores europeos.

De los edificios a los barrios privados

Otro cambio destacado por Kopel tiene que ver con la diversificación del tipo de desarrollos que se realizan en el este. Durante años, buena parte de la oferta inmobiliaria estuvo asociada principalmente a edificios de apartamentos. Actualmente, en cambio, aumentaron los fraccionamientos y proyectos de barrios privados o countries, especialmente en el eje que se extiende desde La Barra hacia José Ignacio.

Para Kopel, esa oferta existía anteriormente, pero tenía una dimensión mucho menor. Su consolidación añadió un nuevo producto a un mercado que tradicionalmente tenía una presencia mucho mayor de edificios.

El desarrollo inmobiliario también comenzó a extenderse y fortalecerse en diferentes puntos de Maldonado. Kopel mencionó el fuerte crecimiento de la zona de Roosevelt y la aparición de nuevas alternativas próximas a La Barra y Rincón del Indio.

También destacó el momento que atraviesan La Barra y el entorno de la ruta 104, una zona que, según señaló, anteriormente no concentraba el mismo nivel de atención de los desarrolladores y compradores.

Uruguay mantiene, además, atributos que el inversor argentino continúa valorando, según señaló el empresario. Al igual que Medina, Kopel destacó especialmente la estabilidad monetaria y la seguridad jurídica, además de la posibilidad de contar con un activo fuera de Argentina que pueda utilizarse y, al mismo tiempo, funcionar como reserva patrimonial.

Por su parte, el director de la desarrolladora Tanco, Marcelo Guillermo, también señaló que percibe movimientos de inversores argentinos interesados en desarrollar proyectos residenciales en Uruguay, aunque en el caso de su desarrolladora están vinculados a propuestas de menor densidad y con terrenos de mayor superficie.

Según explicó, existen empresas argentinas que están analizando desarrollos de unas 20 o 25 hectáreas, pensados para fraccionamientos con lotes de entre 2.000 y 3.000 m2 y viviendas con una lógica más cercana a la de una chacra.

El desarrollador sostuvo que se trata, en algunos casos, de inversores que llegan con una red propia de potenciales compradores, integrada por conocidos, familiares o personas de su entorno, y no necesariamente pensando en colocar esos proyectos entre el público uruguayo. A la hora de explicar qué atributos encuentran esos inversores en Uruguay, Guillermo coincidió con otros operadores del sector en señalar la seguridad jurídica y la previsibilidad como elementos centrales.

Inversiones. Foto: archivo.

“El atractivo que comentan es la seguridad jurídica y que no te cambian las reglas de juego sobre la marcha”, sostuvo.

También destacó la percepción de que determinadas zonas mantienen una planificación más controlada en términos de permisos de construcción, densidad y cantidad de viviendas que pueden desarrollarse sobre un terreno. Según Guillermo, esa característica es valorada por inversores que buscan preservar el perfil y la calidad de determinadas áreas.

De acuerdo con el empresario, existe actualmente cierta cautela en el mercado argentino, aunque aclaró que los desarrolladores de ese país mantienen una actitud activa y continúan impulsando nuevos negocios. “Hay bastante quietud. Igual, como son ellos, son optimistas y meten para adelante”, concluyó.