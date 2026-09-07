Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Economía y mercado

Más allá de generar, el sistema como protagonista: ¿llegó Uruguay a su punto de inflexión en renovables?

Uruguay posee la capacidad técnica y recursos necesarios para instalar la generación renovable que requieren las nuevas demandas industriales. El verdadero dilema no reside en la disponibilidad del recurso, sino en la competitividad de los costos de integración.

.
Observatorio de Energía
07/09/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
.

Contenido Exclusivo

La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme

Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.

Ingresar

Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

premiumobservatorio de energíaenergía eléctricaenergías renovablescompetitividadMatriz enérgetica

Te puede interesar