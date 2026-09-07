Más allá de generar, el sistema como protagonista: ¿llegó Uruguay a su punto de inflexión en renovables?
Uruguay posee la capacidad técnica y recursos necesarios para instalar la generación renovable que requieren las nuevas demandas industriales. El verdadero dilema no reside en la disponibilidad del recurso, sino en la competitividad de los costos de integración.
Contenido Exclusivo
La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores
Suscribirme
Conocé nuestros planes
Conocé nuestros planes
y disfrutá de El País sin límites.
Ingresar
Si ya sos suscriptor podés
Si ya sos suscriptor podés
ingresar con tu usuario y contraseña.
¿Encontraste un error?
Reportar