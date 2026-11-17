El directorio del Banco Central (BCU) resolvió ayer por unanimidad mantener la tasa de interés de referencia, es decir “el precio del dinero”, en 6% luego de haberla elevado de 5,75% a 6% en octubre. Tras el cónclave del Comité de Política Monetaria (Copom) de octubre, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, había señalado, en una reunión con periodistas, que "el incremento de la tasa de interés de referencia no significa que entramos en un ciclo de aumento de tasas; hay que seguir evaluando el aumento de los precios localizados y cuán resiliente sigue siendo la economía uruguaya”. A su vez, el pasado lunes en el Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), había reiterado un concepto similar. Ahora, el BCU entendió que mantener la tasa "es consistente con mantener la inflación y sus expectativas en torno a la meta de 4,5% anual en el horizonte de política monetaria" (siguientes 24 meses), según el comunicado del Copom divulgado ayer.

"El Comité evaluó que el balance de riesgos a la trayectoria esperada de la inflación se mantiene equilibrado, aunque persiste un elevado nivel de incertidumbre asociado, entre otros factores, a las tensiones geopolíticas y a los riesgos climáticos", añadió.

La reunión de ayer del Copom fue la primera que contó con la participación del economista jefe del BCU, Bertrand Gruss, un cargo de reciente designación.

La inflación "aumentó a 4,87% interanual en octubre, en línea con la trayectoria prevista. Este aumento refleja principalmente la suba de alimentos y tarifas, sin observarse una generalización a otros precios de la economía. La inflación subyacente se ubicó en 4,6%", señaló la autoridad monetaria.

El Central expresó que “a nivel global, los precios de las materias primas, principalmente el petróleo, moderaron recientemente las presiones observadas en octubre. No obstante, persisten riesgos vinculados a la evolución de los precios de la energía y los alimentos y a condiciones financieras internacionales más restrictivas, en un contexto de fortalecimiento internacional del dólar. En la región se identificó un incremento en los indicadores de riesgo soberano y una mayor volatilidad de las monedas".

"Los indicadores más recientes de actividad ratifican la ausencia de presiones de demanda sobre los precios y son consistentes con las previsiones del Banco Central para el crecimiento al cierre de 2026. El mercado de trabajo se mantiene estable", analizó el BCU.

En la reunión anterior del Copom del pasado 8 de octubre, el Central había sido más explicito sobre la marcha de la economía, ya que había señalado que "la economía muestra señales de resiliencia luego de enfrentar shocks sectoriales y climáticos que también afectaron transitoriamente la actividad". En el comunicado de ayer, el Central solo refirió a que no hay impacto de la actividad sobre los precios y que los indicadores son consistentes con su previsión de crecimiento para el cierre del año.

Reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) del 16 de noviembre de 2026. Foto: BCU.

Por otro lado, el BCU remarcó que "las proyecciones indican que la variación interanual del Índice de Precios del Consumo (IPC) se ubicará transitoriamente por encima de la meta en los próximos meses, reflejando el traspaso de los incrementos ya ocurridos en los precios del petróleo y algunos alimentos. Estos aumentos se mantienen acotados a pocos productos de la canasta, sin observarse presiones inflacionarias generalizadas. La inflación se mantendría dentro del rango de tolerancia de 3% a 6% y comenzaría a descender durante el próximo año, retornando a la meta de 4,5% anual en el horizonte de política monetaria.

La decisión del BCU de mantener la tasa reflejó lo que esperaba el mercado. En la reciente Encuesta de Expectativas del Mercado Financiero del Banco Central (divulgada el pasado viernes), los operadores anticipaban en mediana (se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro) que el Copom dejaría la tasa de referencia en 6%.

El Copom dejó abierta la posibilidad a una próxima suba de la Tasa de Política Monetaria. "El BCU se mantendrá atento a los riesgos derivados del contexto externo y su impacto en la economía doméstica, así como a las eventuales señales de generalización de las presiones inflacionarias y a la evolución de las expectativas. La evolución del entorno global y regional en los próximos meses permitirá dilucidar la relevancia de los distintos riesgos y la instancia adecuada para asegurar que la inflación se mantenga dentro del rango de tolerancia y converja al objetivo dentro del horizonte de política monetaria", planteó el último párrafo del comunicado.

¿Qué implica esta decisión del Banco Central sobre "el precio del dinero"?

El Central considera que una tasa real de 2,5% es “neutra” por lo que por encima de ese nivel, la política monetaria será “contractiva” y por debajo de ese nivel “expansiva”.

Con expectativas de inflación de 4,72% (promedio de analistas, operadores de mercado y empresarios) más una tasa real neutra de 2,5%, el “precio del dinero” que sería neutro es de 7,22%. Así, la actual tasa de referencia de 6% es “expansiva”.

Para verlo de otra manera: actualmente la tasa de interés de referencia real es de 1,28% (6% de tasa nominal menos 4,67% de promedio de expectativas de inflación a 24 meses).

Conjunto de billetes de pesos uruguayos. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

La tasa de interés de referencia del BCU marca el “precio del dinero”. Así señaliza lo que les cuesta a los bancos hacerse de liquidez (pesos uruguayos en este caso). Luego los bancos toman como referencia esa tasa para determinar la que cobran a empresas y personas por los créditos que otorgan. Al quedar estable en 6% la tasa de referencia del BCU, el costo del crédito en moneda nacional debería mantenerse.

Una tasa “expansiva”, como en este caso, en teoría no promueve el ahorro y lo que busca es fomentar el consumo, es decir que las empresas y familias tienen incentivos a gastar esos pesos de forma de dinamizar la actividad. Aunque en los hechos, esto es más complejo e inciden otros factores.

El efecto en el dólar

A su vez, esto tiene efectos sobre el precio del dólar. Una tasa expansiva en pesos, en teoría propicia una mayor demanda de dólares (porque para los inversores es más atractivo posicionarse en esa moneda que en la local) impulsando el valor de la moneda estadounidense hacia arriba.

Aunque esto depende de otros factores, como por ejemplo las decisiones de la Reserva Federal (Fed, el banco central) de Estados Unidos que en setiembre subió la tasa de interés de 3,50%-3,75% a 3,75%-4% y en octubre la mantuvo (lo que impulsa al alza “el precio del dinero”, es decir del dólar), pero ya en abril por tercera reunión consecutiva las mantuvo.