Un gigante financiero regional invirtió en la startup Akua y prueba su sistema con inteligencia artificial

Itaú Ventures, el brazo de inversión de Itaú Unibanco, invirtió en Akua, una startup de infraestructura financiera que desarrolla su tecnología en Montevideo. En tanto, Itaú Uruguay evalúa incorporar la plataforma de la empresa en el sistema con el que procesa los pagos de los comercios.

El vínculo entre las dos empresas comenzó hace aproximadamente un año en Cubo Itaú, una iniciativa del banco que conecta a startups con otras compañías. A partir de ese contacto, equipos de tecnología y medios de pago de Itaú en Uruguay y Brasil empezaron a estudiar posibles aplicaciones de la plataforma. El banco anunció la inversión este lunes, aunque no informó el monto ni dio un plazo para una eventual implementación.

“Esta iniciativa se da en un contexto en el que nuevas tecnologías, incluída la inteligencia artificial, abren oportunidades para ofrecer a los comercios herramientas más simples, ágiles y seguras para gestionar sus pagos y operaciones, conocer mejor su negocio y potenciar sus ventas”, agregó Itaú en un comunicado difundido este lunes.

“Uruguay es el primer mercado en el que estamos explorando incorporar la tecnología de Akua, con foco en la experiencia de nuestros clientes y en la seguridad de las operaciones. La inversión de Itaú Ventures en Akua refleja nuestra intención de acompañar a una empresa con tecnología desarrollada en la región y de construir, a partir de ahí, nuevas soluciones para el mercado de pagos. Es un ejemplo más de cómo una relación o una conexión que nace en nuestro ecosistema de innovación puede convertirse en negocio concreto, con impacto en la experiencia de los clientes y en valor adicionado para todas las partes”, señaló Diego Lanza, director de Empresas y Nuevos Negocios de Itaú Uruguay.

Cartel con logo en la fachada de la sucursal Rondeau de Banco Itau, ubicada en Av. Rondeau y Av. Uruguay, en el barrio Centro de Montevideo, ND 20250724, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

Qué hace Akua

Akua fue fundada en 2024 por emprendedores de Colombia, Uruguay y Brasil. Su plataforma funciona en la nube e incorpora inteligencia artificial en cada módulo. Está dirigida a bancos, fintechs y procesadores de pagos, que pueden contratar la plataforma completa o elegir herramientas específicas para procesar transacciones, gestionar el riesgo de fraude y automatizar operaciones financieras. Según la empresa, la infraestructura cuenta con conexión directa a Visa y Mastercard.

El desarrollo de la plataforma está a cargo del equipo uruguayo. “En Uruguay está el equipo que diseña y programa cada pieza de nuestra plataforma, y este acuerdo es en gran parte mérito de ellos”, afirmó Juan José Behrend, cofundador y director de tecnología de Akua.

Cartel con logo en la fachada de la sucursal Rondeau de Banco Itau, ubicada en Av. Rondeau y Av. Uruguay, en el barrio Centro de Montevideo, ND 20250724, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

“Que Itaú se asocie con tecnología hecha en Montevideo dice mucho del talento que hay en el país. Como socio estratégico creemos que podemos diseñar la experiencia y tecnología que el nuevo mundo IA nativo se merece para garantizar que los servicios financieros estén a la vanguardia de lo que el mercado necesita”, agregó Behrend.