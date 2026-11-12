Uno de los mayores bancos de la región proyectó qué pasará con el dólar en Uruguay y alertó sobre el freno del PIB

Uno de los bancos más grandes de América Latina, el brasileño Itaú, señaló que la economía uruguaya "perdió impulso" y "los indicadores adelantados apuntan a un cierre aún débil del tercer trimestre", la inflación se aceleró en octubre y "los riesgos están sesgados al alza tras la sorpresa y los mayores precios de los combustibles" y el Banco Central (BCU) "endurece su política monetaria ante un contexto externo más adverso". Además no prevé grandes variaciones para el valor del dólar. Eso lo planteó en un informe para clientes del banco.

En cuanto a la actividad, el informe recordó que "perdió impulso en agosto" con el Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) cayendo 1,1% mensual desestacionalizado, tras un aumento de 0,2% en julio. "Aun así, el IMAE subió 0,7% trimestral desestacionalizado en el trimestre cerrado en agosto, mejorando frente al avance de 0,1% trimestral desestacionalizado del trimestre cerrado en julio", indicó el reporte.

"Sin embargo, los indicadores adelantados apuntan a un cierre más débil del tercer trimestre de 2026. Nuestro indicador de consumo privado (IDAT-UY) creció 3,2% interanual en términos reales en setiembre, lo que implicó un aumento de 4,7% interanual en el tercer trimestre, por debajo del 6,7% registrado en el segundo trimestre. En términos desestacionalizados, el índice cayó 4,1% mensual en setiembre y subió 1,2% trimestral en el tercer trimestre (frente a +0,8% en el segundo trimestre y +2% en el primer trimestre)", puntualizó el reporte.

"El crecimiento siguió liderado por los servicios (+6% interanual en el tercer trimestre), mientras que los bienes se expandieron de forma más moderada (+2% interanual en el tercer trimestre), con una caída de 1,9% interanual en setiembre", añadió.

Cartel con logo en la fachada de la sucursal Rondeau de Banco Itau, ubicada en Av. Rondeau y Av. Uruguay, en el barrio Centro de Montevideo, ND 20250724, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

El Itaú recordó además que "el índice de Ceres también apunta a una moderación en el margen. El Índice Líder de Ceres (ILC) se mantuvo estable en octubre (0,0%), con lo que acumula el segundo mes consecutivo sin crecimiento y extiende la tendencia de moderación observada desde mayo".

Pese a esto, el banco mantuvo su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 en 0,8%, levemente por debajo del consenso de analistas de 1%. "El rebote menor al esperado en el tercer trimestre, sumado a un bajo arrastre estadístico (0,3%), sugiere que alcanzar esa cifra requerirá una recuperación gradual de la actividad en el cuarto trimestre", explicó.

Para 2027 el Itaú también mantuvo su estimación de expansión del PIB, en este caso en 1,5%.

El informe recordó que la inflación se aceleró en octubre a 4,87% desde el 4,68% en 12 meses a setiembre. "Seguimos esperando una inflación de 4,9% a fin de 2026, pero vemos riesgos al alza tras la sorpresa de octubre, ya que el descuento estacional de UTE Premia en la tarifa eléctrica será clave para el dato de diciembre y, en consecuencia, para la inflación de cierre de año. De cara al futuro, el ministro de Economía y Finanzas (Gabriel Oddone) mencionó recientemente que la meta de inflación podría revisarse a la baja (actualmente en 4,5%, con un rango de tolerancia de +/- 1,5%)", expresó.

El banco prevé para el año próximo que la inflación se ubique en la meta del BCU, en 4,5%.

En ese sentido, el informe también analizó la suba de la tasa de interés de referencia del Banco Central (BCU) de 5,75% a 6% en octubre.

"Tras la reunión de octubre, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa, reconoció que se esperaba una aceleración de la inflación anual, pero mencionó que la suba de 25 puntos básicos (en la tasa de interés) no marcaba el inicio de un ciclo de ajuste. En este contexto, esperamos que el BCU haga una pausa en su próxima reunión de política monetaria, que se celebrará el 16 de noviembre. Sin embargo, nuestro escenario contempla otra suba de 25 puntos básicos en diciembre, que llevaría la tasa de política monetaria a 6,25% a fin de 2026", señaló el reporte.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, acompañado de autoridades de gobierno. Leonardo Mainé, El País.

Respecto al peso uruguayo, el Itaú puntualizó que "se mantuvo relativamente estable en octubre, cerrando el mes en torno a $ 40,20 por dólar pese a un contexto externo menos favorable".

"Sin embargo, los riesgos regionales aumentaron tras la elección presidencial en Brasil, que desencadenó una fuerte depreciación del real brasileño en un contexto de renovada incertidumbre fiscal y de políticas. De cara al futuro, esperamos solo una depreciación gradual del peso uruguayo, aunque los riesgos están ahora algo sesgados hacia una mayor depreciación si la debilidad del real brasileño persiste. Mantenemos nuestros pronósticos de $ en 40,50 por dólar para fin de 2026 y $ 41 pesos por dólar para fin de 2027", estimó el reporte.

Por último, el banco marcó que "el déficit fiscal nominal del gobierno central, medido en los últimos 12 meses, se amplió a 4,1% del PIB en setiembre de 2026, desde 4% del PIB en agosto, retornando a su nivel de fines de 2025".

"Proyectamos un déficit fiscal nominal de 4,1% del PIB en 2026, seguido de una consolidación gradual en los próximos años, en línea general con las proyecciones del gobierno", indicó. Para 2027 estimó que el déficit fiscal se reducirá a 3,4% del Producto.

"No obstante, los riesgos están sesgados hacia un mayor déficit, dado nuestro panorama de crecimiento más moderado que los supuestos de las autoridades. Además, un eventual evento de El Niño el próximo año podría afectar aún más la actividad y aumentar las presiones fiscales", alertó el Itaú.