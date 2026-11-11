Reelección de Lula golpeó las expectativas económicas de Brasil: dólar más caro, inflación y menos crecimiento

Las expectativas económicas de Brasil se deterioraron después de la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 25 de octubre. Los analistas del país vecino elevaron sus proyecciones de tipo de cambio, inflación y tasas de interés, mientras que redujeron las estimaciones de crecimiento para este año y el próximo, según un análisis del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica (UCU), liderado por el economista Javier de Haedo.

El informe de la UCU, titulado “Deterioro en las expectativas económicas tras la elección en Brasil”, comparó los resultados de las encuestas que realiza semanalmente el Banco Central de Brasil (BCB), a través de su relevamiento Focus, correspondientes al viernes 23 de octubre —dos días antes de la segunda vuelta— y al viernes 6 de noviembre.

"El cambio más notorio se dio en el caso del tipo de cambio", indicó el informe y señaló que en el mercado, el dólar pasó de cotizar a 5 reales el viernes 23 de octubre a 5,41 reales el lunes 26, inmediatamente después de la elección, mientras que al viernes 6 de noviembre, la cotización había llegado a 5,50 reales.

Para el cierre de 2026, la proyección del tipo de cambio pasó de 5,05 a 5,35 reales por dólar entre ambas mediciones. Para el cierre de 2027, en tanto, aumentó de 5,15 a 5,40 reales.

Billetes de reales brasileños. Foto: Canva

El deterioro también alcanzó a las perspectivas de inflación. Para 2026, la estimación subió levemente, de 5,18% a 5,22%. Para el año próximo, en cambio, el ajuste fue mayor y pasó de 4,34% a 4,90%. De acuerdo con el análisis de la UCU, esta última proyección quedó por encima de la meta de inflación del Banco Central brasileño, fijada en 3%, con un margen de tolerancia de 1,5 puntos porcentuales hacia arriba y hacia abajo.

En ese escenario, "ahora se esperan mayores tasas de política monetaria" (Selic). Según el informe del Observatorio, para el cierre de 2026 la expectativa pasó a 13,75%, medio punto porcentual más que en la encuesta anterior. Para diciembre de 2027, la proyección aumentó tres cuartos de punto, hasta 12,50%.

Por último, las perspectivas de crecimiento económico también se ajustaron a la baja. Para 2026, los analistas pasaron de proyectar una expansión de 1,80% a una de 1,75%. Para 2027, la estimación descendió de 1,31% a 1,15%.

El Observatorio señaló que el deterioro se produjo sobre expectativas de crecimiento que ya eran reducidas antes de la elección presidencial. El informe también recordó que los movimientos de las expectativas habían seguido un sentido opuesto después de la primera vuelta electoral.

Argentina también ajustó a la baja sus perspectivas de crecimiento

En Argentina, el relevamiento de expectativas de mercado (REM) que realiza el Banco Central de la República Argentina (BCRA), divulgado el jueves 5 de noviembre, también mostró cambios respecto a la medición anterior. Según el análisis del Observatorio de la UCU, la principal modificación se produjo en las proyecciones de crecimiento económico, que vienen siendo corregidas a la baja mes a mes.

Pesos argentinos. Foto: Archivo El País.

En la medición correspondiente a octubre, el ajuste fue más "abrupto", según el análisis de la UCU. Los analistas situaron la expansión de la economía argentina en 0,7% para 2026, una estimación inferior incluso al "arrastre estadístico" desde 2025. En tanto para 2027, la proyección de crecimiento es de 2,1%.

En relación a la tasa de inflación, las expectativas no registraron cambios significativos, puesto que los analistas del país vecino proyectaron una variación de precios de 30,4% para 2026 y de 21,9% para 2027.

Tampoco hubo "mayores modificaciones para el cierre anual del dólar", según el Observatorio. El relevamiento proyecta el dólar en 1.590 pesos argentinos al cierre de este año y en 1.994 pesos al cierre de 2027.