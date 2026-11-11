Deuda, metas fiscales y crecimiento: las alertas de la calificadora Moody's sobre la economía uruguaya

La calificadora de riesgo Moody's advirtió sobre el bajo crecimiento de la economía uruguaya, planteó dudas sobre si se podrán cumplir las metas fiscales y hasta qué punto se logrará transformar los nuevos proyectos de inversión (como el de Solaria, los de energía y data centers) y los acuerdos comerciales (Mercosur-Unión Europea y Mercosur-EFTA) en beneficios. Uno de los puntos más destacados que la calificadora monitorea es la evolución de la deuda, dado que, según sus proyecciones podría pasar del 60% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 al 65% del PIB en 2030.

Estos temas fueron abordados en “Inside Latam: Uruguay 2026”, un evento online organizado por Moody's, con la participación de sus especialistas e invitados del sistema financiero uruguayo: Banco Itaú y Seguros Sura.

Según Elisa Parisi-Capone, vicepresidenta de Riesgo Soberano en Moody's, los desafíos de Uruguay en 2027 serán: su crecimiento moderado (estimado en 1,6% para 2026 y 1,9% para 2027, luego podría converger al 2%), su competitividad y su exposición a materias primas, al fenómeno de El Niño y la dolarización, que siguen planteando vulnerabilidades.

A la inversión insuficiente en el país (representa menos del 20% del PIB frente a más del 25% a nivel mundial), se suma la baja productividad; un problema no sólo de Uruguay, sino de toda la región y que ha aumentado la brecha con las economías avanzadas.

De su lado, Adrián Garza, vicepresidente Senior de Estrategia de Créditos de Moody’s, advirtió que las condiciones crediticias globales se restringirán y que los gobiernos recibirán más presiones sobre cómo reasignan el capital.

En Uruguay, el bajo crecimiento del PIB eleva los riesgos fiscales. De hecho, la deuda del gobierno central ha aumentado y el país es el de mayor rigidez del gasto de la región. Es decir, el 80% del gasto es rígido por los intereses, salarios indexados, transferencias y pensiones, impactadas por el cambio demográfico, entre otros factores.

Por lo pronto, “la ampliación de la base impositiva y el Impuesto Mínimo Global (IMG) solucionaría bastante, pero sus resultados son aún inciertos”, advirtió Parisi-Capone.

“La fortaleza fiscal es el punto más débil de Uruguay, porque la deuda aumenta”, agregó.

Por otra parte, la elevada dolarización en Uruguay limita el desarrollo financiero, el crédito interno y el crecimiento económico mismo. El Banco Central (BCU) está tomando medidas al respecto, promoviendo la confianza en el peso, pero esos procesos llevan tiempo, puntualizaron los ejecutivos de Moody's.

Lo que está a favor es la desinflación, que facilita la emisión de deuda en moneda local a tasa fija.

“Una mejor control de la inflación facilita la desdolarización”, apuntó Parisi-Capone, reconociendo que el BCU cambió los encajes para mejorar el ahorro en pesos y ordenó que los bancos informen a sus clientes sobre los riesgos de ahorrar en moneda extranjera.

¿Qué haría elevar la calificación de Uruguay por parte de Moody's desde el Baa1 actual? El crecimiento del PIB, la desdolarización y un historial más largo de cumplimiento de metas fiscales, además de que las reformas que se han emprendido reduzcan la deuda y la carga de intereses.

¿Qué puede hacer rebajar su actual calificación? La erosión de los marcos de política fiscal y monetaria que generen presiones fiscales y mayor deuda; una consolidación más débil por ingresos o crecimiento menores, con una deuda significativamente por encima del 65% del PIB; o perspectivas de retorno a tasas de crecimiento persistentemente bajas.

La calificadora reconoce que Uruguay cuenta con “amplios colchones”, por sus exportaciones diversificadas y un tipo de cambio real que se mantiene apreciado, lo que le da mayor margen que a otros países de la región. Y apunta que un mayor acceso a los mercados de exportaciones puede atenuar el impacto de los altos costos relativos sobre la competitividad.

Asimismo, apuntó a la poca profundidad del mercado financiero local.

Ahorro, crédito y seguros

En tanto, el CEO de Banco Itaú Uruguay, Agustín Tafernaberry, dijo que los mercados veían venir una suba de la tasa de interés por parte del BCU el pasado octubre. “Era esperable, tiene impacto en el crédito”, afirmó, al tiempo que aclaró que los depósitos y préstamos vienen creciendo en el mercado y en su banco.

“No vemos preocupación en los sectores productivos, de continuar la suba de tasas”, agregó, considerando que las mismas están en “niveles bajos y digeribles” tanto para el crédito como para los depósitos.

En Itaú, el crecimiento de los créditos está en el entorno del 20% y el de los depósitos en 12% en lo que va del año. La evolución de los depósitos ha sido positiva en ambas monedas últimamente.

Según Tafernaberry, la desdolarización está traccionando en el mercado uruguayo de a poco, y el ahorro en pesos va aumentando un poco.

Agustín Tafernaberry, Banco Itaú.

En relación a los créditos, subió mucho el hipotecario, siendo más del 90% de las operaciones en moneda nacional.

“El crecimiento del crédito hipotecario ha sido exponencial en estos años, llegando a una cartera de casi US$ 700 millones hoy, cuando era del entorno de US$ 150 millones en 2021”, dijo Tafernaberry.

Esto se debió, en gran parte, al mantenimiento de los fondos de las AFAP, que contribuyen con el financiamiento de largo plazo para diferentes operaciones -como créditos, infraestructura, forestal, agropecuario, entre otros-, según destacó Tafernaberry.

Para 2027, Itaú proyecta que seguirán creciendo los depósitos y los créditos, aunque menos que este año. También prevé que la tasa de interés esté por encima de la actual.

Por su parte, el CEO de Seguros Sura en Uruguay, Juan Pablo Loureiro, destacó dos principales temas en los que se enfoca la industria, por sus altos riesgos: el fenómeno de El Niño (existe un 80% de probabilidad de que las lluvias aumenten en 2027) y los ciberataques.

Juan Pablo Loureiro, presidente de Seguros SURA Uruguay.

Sura cuenta con un equipo de Geociencia regional para prevenir y administrar riesgos, y definir planes de contingencia para respuestas rápidas. “La industria de seguros está preparada para las volatilidades”, afirmó, considerando la preocupación que existe desde ya en los mercados por futuros cultivos afectados.

Loureiro reconoció que la penetración de los seguros de vida en Uruguay es baja, y la atribuyó principalmente a las redes de contención familiar que responden en casos de emergencia, así como a la percepción de que Estado se hace cargo o apoya siempre, llegado el momento.

De un tiempo a esta parte, los sistemas de salud, prevención y seguros están presionados por las implicancias de los cambios demográficos en el país, por lo que, a entender de Loureiro, se requiere más un seguro de vida que complemente, junto al Estado, la protección de los uruguayos. En esa línea, las empresas aseguradoras están creando más instrumentos en esta materia, adelantó.

Finalmente, Loureiro mencionó el crecimiento de los seguros en el sector de alquiler de viviendas, un mercado en el que están todas las empresas del sector, ofreciendo no solo la certeza del pago mensual, sino beneficios específicos en portafolios que se están en proceso de fortalecimiento.