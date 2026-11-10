"La estabilidad no farmea aura": el presidente del BCU advierte que se desaprovecha el mayor activo de Uruguay

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, enfatizó ayer que la estabilidad macroeconómica de Uruguay es el mayor activo, debería ser una “marca país” y empezar a capitalizarse mediante una mayor inversión privada, algo que no ocurre porque “la estabilidad no farmea aura, como se dice ahora”. La estabilidad macro se debe a décadas de gobiernos de distinto signo político con “decisiones concretas”, planteó ayer en el Almuerzo de la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM), en el hotel Radisson Victoria Plaza.

“(Luis) Lacalle Herrera impulsó en los años 90 una ley que reformaba la Carta Orgánica del BCU. El presidente Julio María Sanguinetti (presente en la sala) en 1995 tomó una lapicera y promulgó esa ley (votada por todos los partidos) que le dio autonomía del BCU y le prohibía financiar al gobierno, salvo por situaciones de emergencia. Otros presidentes, Tabaré Vázquez y José Mujica, desde 2005 a 2015, aprovecharon los buenos tiempos para regular el esfuerzo y tener superávits fiscales primarios durante 10 años a pesar de las presiones del panorama social, bajaron la deuda de 90% a 40% del PIB y así se acumularon cifras sin precedentes de reservas internacionales, que todavía disfrutamos. Luis Lacalle Pou impulsó la baja de la inflación llevándola a estándares internacionales. Y Yamandú Orsi nos llevó más allá y fue el primer presidente de la historia de Uruguay que dijo que ‘en el BCU necesitamos un técnico, alguien independiente, para blindar el poder adquisitivo a los uruguayos, liberando los costos de financimientos más bajos en moneda nacional”, puntualizó Tolosa.

Valoró ese legado presidencial, advirtiendo que la estabilidad no está siendo apreciada adecuadamente por los propios uruguayos, lo que se traduce en que, por ejemplo, invierten poco en el país, o prefieren mantener sus depósitos mayormente en moneda extranjera.

“Hay que valorar más la estabilidad para hacerla capitalizable”, remarcó.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, acompañado de autoridades de gobierno. Leonardo Mainé, El País.

El presidente del BCU mostró de distintas maneras que la estabilidad de Uruguay es vivida como “natural” cuando en realidad es una “rareza” y que incluso es criticada cuando debería ser apreciada como el principal atractivo nacional. Sí es valorada en el exterior -acotó- sobre todo en un entorno turbulento e inestable mundial como el actual.

“Tiene que caer la ficha”, instó al hacer referencia a que los uruguayos deberían darse cuenta de que pueden capitalizar la estabilidad.

En esa línea, Tolosa observó que, luego de 20 años, los analistas y empresarios empezaron recientemente a creer que la inflación podía estar en la meta de 4,5% del BCU, pero que esa “ficha” podría haber caído antes; y algo similar está ocurriendo con las inversiones.

“El mapa de riesgos cambió en el país. La inversión no depende solo del retorno esperado, sino del riesgo. Y Uruguay lo redujo”, apuntó. Sin embargo, se está dando la paradoja de que, a pesar de la evidencia (del riesgo bajo), Uruguay invierte muy poco según la comparativa internacional. “Se están dejando pasar oportunidades de inversión, porque seguimos evaluando los riesgos del futuro con los ojos del pasado”, advirtió a los empresarios.

Para mostrar cómo se ha ido “blindando” el país de una crisis que se espera pero no llega, enumeró que Uruguay es capaz no solo de mantener los niveles de inflación, sino de amortiguar los shocks externos (guerras, crisis regionales, precios internacionales del combustible). “Uruguay se transformó en una máquina de amortiguación”, dijo.

En ese sentido, observó que “todavía escuchamos que en Uruguay habrá alguna crisis como antes, pero la situación es diferente de los 90”, ya que actualmente las reservas del país son tres veces más altas en relación al Producto Interno Bruto (PIB) de lo que eran, y seis o siete veces más altas en dólares. También hay mucho menos riesgo de financiamiento y Uruguay está entre los países con mayor madurez en su deuda (casi 12 años en promedio). “Tiene el doble de madurez que la deuda de EE.UU.”, comparó. Esos y otros factores de solidez hacen que sea, según afirmó, resistente a impactos externos.

Tolosa mostró que el consumo, en más de 20 años, solo cayó una vez (sacando la pandemia) y fue apenas 0,4%, lo que contrasta con los 20 años previos, donde tuvo caídas más frecuentes y pronunciadas. Incluso, “en este último año, el consumo ha seguido tan campante, a pesar de los conflictos internacionales”, consideró Tolosa.

Como estrategias de derisking (mitigación de riesgos), comentó que Uruguay ha recurrido a la diversificación de su comercio exterior, ha reducido la dependencia de los combustibles fósiles, ha mejorado sus marcos de política, ha fortalecido sus instituciones y sus hojas de balance.

Asimismo, mencionó que el capital bancario de Uruguay es uno de los más altos del continente y el doble de lo que exigen las reglas Basilea, entre otras fortalezas. “Los análisis internacionales reconocen que estamos en el mejor de los escenarios posibles para un Banco Central. El sueño de todo banquero”, agregó Tolosa.

“¿Por qué todo esto no se refleja en el bolsillo?”, se preguntó y pasó a responder que los canales que tiene Uruguay (recién mencionados) están bloqueados por el escaso crecimiento del PIB al no haber más inversiones, lo que sería posible con más financiamiento.

Asimismo, el titular del BCU reconoció que hay problemas de competitividad “que el país está procesando”, y que será ayudado por las reformas microeconómicas que se estudian en el Parlamento. Además de que hay “debes” en el crédito a las empresas, cuyo nivel es el más bajo de la región.

Los créditos

Tolosa señaló que los créditos vienen aumentando, pero desde niveles muy bajos. Hoy representan el 30% de la economía nacional, mientras que el promedio de los países emergentes alcanza el 50%.

“Como los uruguayos ahorramos en dólares, no habilitamos el crédito y asfixiamos proyectos locales”, afirmó para rematar con “le tiramos lechuga a los bancos para que vendan tomates”, reflejando que la mayor parte de los depósitos es en dólares, mientras la mayor parte del crédito a empresas es en pesos.

Conferencia de Guillermo Tolosa, presidente del BCU, junto a autoridades y empresarios. Leonardo Mainé, El País.

Inflación dentro de lo previsible

El presidente del Central planteó que “estabilidad y previsibilidad no es rigidez”, al proyectar que la inflación quedará por encima de la meta en los próximos meses (por efecto de los procesos internacionales que aumentan el precio del combustible y por el impacto de eventos climáticos), pero “va a volver al 4,5% en el horizonte de política monetaria” que abarca dos años, dijo.

En ese contexto, destacó que la inflación puede tener algunos movimientos hacia arriba o hacia abajo, aunque siempre dentro de una previsibilidad.

Nueva meta de inflación

Tolosa dijo que la meta de inflación de 4,5% “es un poco alta” para el nivel internacional, ya que los países emergentes maduros tienen metas de inflación de 3% o 3,5%.

Sobre los dichos del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, de que se va a revisar hacia abajo la meta, Tolosa dijo: “Vamos a analizar el óptimo para Uruguay” y también si el rango de tolerancia debe seguir en 1,5 puntos porcentuales para arriba o para abajo, o debe ser menor. “El entorno de hoy es altamente demandante para hacerlo ahora”, marcó.

Hacia una política neutra

Consultado sobre si el BCU va a seguir subiendo su tasa de interés de referencia, Tolosa dijo que los shocks en los precios, como el de los combustibles, no han tenido efectos en otros precios no transables de la economía.

Agregó que esos shocks se disipan por sí solos, sin intervención del BCU. Empero, en un entorno de shocks sucesivos, es prudente retirar los estímulos de la tasa (que estaba en fase expansiva) en forma gradual. Por eso el BCU ha subido su tasa de referencia para ir hacia una política monetaria neutra.

"El caso de Ueno Bank de Paraguay no afecta a Uruguay"

“Sentimos conmoción por lo que está pasando en Paraguay, el estupor por hechos que son realmente muy tristes para nuestros hermanos de Paraguay”, dijo Guillermo Tolosa en rueda de prensa, por el caso de Ueno Bank, cuya falta de solvencia llevó a su cierre en Paraguay, en un escándalo que precipitó la caída del que era el presidente de ese país, Santiago Peña por su vinculación con la institución financiera.

Al respecto, Tolosa, aclaró que Uruguay opera en un marco muy distinto a Paraguay en lo que tiene que ver con las autorizaciones que da el Banco Central para que operen los bancos y a la regulación sobre la exposición a empresas vinculadas del mismo grupo económico, así como en las exigencias de capital que deben tener los bancos.

“En Uruguay el capital de los bancos es el doble de lo que exigen los estándares de Basilea. Podemos estar muy tranquilos en cuanto al sistema bancario acá”, afirmó.

El presidente del Central aclaró que no existen instituciones uruguayas vinculadas o con exposición relevante al grupo de Ueno Bank. “Puede haber exposiciones individuales, no institucionales, sino de uruguayos que hayan hecho una inversión (en Ueno Bank). Esa infomación de casos individuales es confidencial, pero de nuevo, son casos aislados y no afectan a ninguna institución en Uruguay”, aseguró.