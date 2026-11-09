Presidente del BCU llamó a "apreciar más la clase política en Uruguay" tras crisis financiera en Paraguay

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, se refirió este lunes al caso de Ueno Bank en Paraguay. La crisis económica y política en ese país trascendió cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso la disolución de Ueno luego de detectar múltiples irregularidades.

En rueda de prensa, en donde trató otros puntos sobre la política monetaria nacional, Tolosa expresó que los hechos en Paraguay “son realmente muy tristes”, pero que al mismo tiempo “visibilizan los logros que hemos construido en Uruguay como país en términos de integridad del sistema financiero”.

El marco en el que opera Paraguay es “muy distinto” al uruguayo, sostuvo, porque aquí “se ha seguido una política muy estricta de autorizaciones de bancos y de la regulación de la exposición a empresas vinculadas del mismo grupo económico”.

Uno de los tantos hechos investigados en Paraguay es que -resumidamente- Ueno Bank, del Grupo Vázquez, otorgaba créditos a empresas de su propio conglomerado económico, una maniobra que posteriormente se habría intentado encubrir mediante operaciones financieras entre sociedades vinculadas. “En Uruguay eso es algo que se vigila muy estrictamente”, indicó Tolosa.

Añadió que la regulación uruguaya es acorde a lo que recomiendan los estándares internacionales -de Basilea- e incluso es más rigurosa, por lo que los uruguayos pueden estar “muy tranquilos” sobre las garantías del sistema bancario.

Presidente del BCU, Guillermo Tolosa, en Almuerzo de Trabajo de ADM. Foto: Leonardo Mainé/El País

"Apreciar más a la clase política" en Uruguay

Tolosa también resaltó que Uruguay no quedó afectado tras la debacle de Paraguay, porque las instituciones no presentan exposiciones ni vínculos con Ueno Bank. “No tiene actividad en lo que es el sistema financiero uruguayo”, subrayó. En todo caso, las exposiciones son individuales y aisladas “de uruguayos que hayan hecho alguna inversión” señaló.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

Consultado sobre si le llamó la atención la situación con el expresidente paraguayo Santiago Peña, que atravesó un juicio político por sus implicaciones en el caso, -siendo economista y máster en administración pública- Tolosa dijo “la verdad que sí”, y llamó a “apreciar un poco más lo que es la clase política" en Uruguay.

“En el año 95 se aprobó una ley que decía que los políticos no podían reclamar que el Banco Central use la ‘maquinita de dinero’ para financiar el déficit, que es la forma más fácil para un político de financiar sus gastos. Se ataron de manos para no interferir con la creación de dinero”, destacó, opinando que sirvió para “asegurarnos que no pase absolutamente nada parecido” a lo de Paraguay.

Respecto a las posibilidades de que, ante la inseguridad institucional de Paraguay, inversionistas decidan mover sus recursos a Uruguay, Tolosa dijo que aún “es demasiado pronto” como para saberlo.

El expresidente de Paraguay Santiago Peña (i) a su llegada este sábado, a la Fiscalía General del Estado en Asunción (Paraguay). Foto: EFE

Paraguay "agradeció señal" de Uruguay

Por su parte, el canciller Mario Lubetkin también se refirió al tema este lunes y se remitió al comunicado oficial de su cartera, donde se transmitió "deseos de éxito" al nuevo presidente paraguayo Pedro Alliana.

Canciller Mario Lubetkin en evento de la OCDE en Torre Ejecutiva. Leonardo Mainé, El País.

Lubetkin destacó que Uruguay fue uno de los primeros países en enviar un mensaje de ese tipo, y que recibió una respuesta de Paraguay "agradeciendo la señal". Valoró que el país haya seguido todos los procesos democráticos correspondientes tras la renuncia de Peña.

Reiteró, al igual que Tolosa, que no se han detectado en Uruguay afectaciones graves por lo sucedido con Ueno Bank tanto a nivel público como desde el sector privado.