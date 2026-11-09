Entrevista: “Es rampante la negligencia sobre lo público en la región”, dijo economista sobre Ueno Bank en Paraguay

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, permanece bajo prisión preventiva luego de su destitución, por la crisis que desencadenó Ueno Bank en su país, en la que estuvo presuntamente implicado. El País conversó con Sebastián Monroy sobre este caso y los riesgos que corre la banca en el mundo de hoy. Monroy es economista, especializado en corridas financieras, y profesor en el Área de Economía de la Universidad ORT Uruguay.

-¿Cómo se ve desde la esfera internacional el colapso de Ueno Bank y la caída del expresidente Santiago Peña en Paraguay?

-Parece que no aprendemos de lo que ha pasado en el mundo y volvemos a cometer errores que se creían subsanados. Lo que pasa en Paraguay es un poco la “crónica de una muerte anunciada” de García Márquez. Básicamente, había una situación con todas las “red flags” del sistema, ya sea por Basilea IV (estándares regulatorios internacionales para que los bancos reduzcan la variabilidad en el cálculo de los activos ponderados por riesgo), o por regulación interna, desde al menos junio pasado, pero se decidió ignorarlas porque “era el banco del Presidente”. Lo que estaba pasando parecía normal, pero al final del día, cuando las autoridades del Banco Central de Paraguay y el mismo gobierno como tal, se dieron cuenta de que se violaron casi toda la normativa, se volvió insostenible. El Banco Central ya venía levantando la duda sobre cómo funcionaba Ueno Bank, se vieron las alertas pero las autoridades “no tenían dientes”, por así decirlo, y decidieron intervenir sino cuando ya fue tarde.

-Cuando dice que el mundo no ha aprendido del pasado, ¿se refiere, por ejemplo, a crisis como la burbuja inmobiliaria de EE.UU. en 2008, o la bancaria de Uruguay en 2002?

-Sí, falta de controles, entre otras cosas; hubo una situación muy similar a la de Paraguay en México hace unos 30 años donde hubo un “carrusel”: se prestaba el dinero entre un mismo grupo y terminó en una crisis bastante complicada. También estuvo la crisis del Banco de Montevideo en el 2022, aunque acá aprendimos de la crisis de contagio que hubo, como se aprendió en Brasil con la crisis del Banco Master que tuvo impacto en los fondos de pensiones en 2025. O sea, en algunos casos se aprendió, en otros se hacen la vista gorda a la hora de supervisar grandes instituciones financieras, porque hay mucha plata de por medio.

-¿Es más que nada corrupción, negligencia, intereses políticos y económicos, decadencia de valores; cómo lo explica?

-Existe una gran crisis de negligencia, de entender que “lo público no es sagrado”, pero lo público implica que lo debemos cuidar. Pero el interés privado prima sobre lo público y, entre favores y entre amigos muy cercanos, se va repartiendo la torta a costas del grueso de la población. Todo termina en una situación complicada para la gente, que sale a la calle con exigencias. Es muy rampante la negligencia sobre lo público que hay en nuestra región, y también en el resto del mundo, porque la gran crisis del 2008-2009 (por la burbuja en EE.UU.) no solamente fue estadounidense, sino que había banca europea metida ahí. Lo que pasa es que en Europa están más controlados porque tienen al Banco Central Europeo, que les exige muchísimo. En esta región, se nos han presentado este tipo de casos con más facilidad porque tenemos a los campeones mundiales de corridas bancarias.

-¿Cuáles son los mayores riesgos que tienen los bancos en el mundo actualmente?

-Uno que siempre va a haber es el riesgo de insolvencia. Fue lo que pasó con Ueno Bank, pero también hubo falta de controles y un problema de poder; fue un robo. El otro riesgo que corre la banca es al invertir sus activos para poder funcionar y manejarse con sus spreads. Otro gran problema que enfrenta es su credibilidad a la hora de ejecutar acciones. Además, está enfrentándose a la nueva movida de banca digital. Lo que nos ha enseñado la banca digital es que permite bancarizar mucho más fácil, incluso a quienes no eran “bancarizables”. Y la pregunta es si los bancos se están resguardando de eso. También está el tema de los activos digitales. En octubre, Binance sufrió el mayor ciberaque de la historia de las criptomonedas, y a esos riesgos se enfrentan los mercados financieros.

-¿Qué impacto puede tener esta situación de Paraguay en el Mercosur?

-Fíjese que la comunidad internacional lo único que ha mencionado es la crisis, pero nada sobre alguna suspensión del Mercosur. Hay un antecedente, cuando Paraguay fue suspendido temporalmente del Mercosur en 2012, tras la destitución del presidente de ese entonces, Fernando Lugo, en un juicio político. Sin embargo, como lo ocurrido ahora tiene poco efecto sobre el sistema bancario de Paraguay, supongo que no habrá sanciones por parte de la comunidad internacional. Además, lo mismo lo podríamos estar diciendo ante lo que pasa en Perú o Bolivia, donde a cada rato están en una situación de sacar y poner presidentes, y la comunidad internacional a veces genera algún tipo de reclamo o sanción, pero son más las veces que no.