Avionetas, autos de lujo, un yate, son incautaciones que les realizaron al dueño de Ueno Bank y a sus amigos en Paraguay

La crisis en Paraguay entró en una nueva fase ante investigaciones y pesquisas que aportan nuevos elementos. Avionetas, vehículos de lujo, un yate y abundante documentación forman parte de los objetos incautados por las autoridades en Paraguay dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank, que le costó el cargo al ahora expresidente Santiago Peña y al extitular del Banco Central Carlos Carvallo.

Después del escándalo por la disolución de la entidad financiera -cuyos nexos con el expresidente han sido denunciados-, equipos de fiscales y policías han participado en allanamientos en distintos puntos del país, mientras la tormenta política derivó en la destitución, en un juicio político de Peña, a quien un juez envió el pasado sábado a prisión preventiva mientras transcurre la investigación.

Según los registros del Ministerio Público y la Policía, hasta la fecha han sido decomisados 9 vehículos “de alta gama”, entre ellos un Porsche 911 GT3, un Bentley Continental GT, un Mercedes-Benz Brabus 500 G blindado, un Mercedes-Benz Clase G, un BMW M8, un Lexus LX, una Toyota Tacoma y una Toyota RAV4, entre otros. Los autos, aún sin matrícula y valuados en 1,4 millones de dólares por medios locales, fueron hallados en la residencia en Asunción de Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno bank, y entregados a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

También fue incautado un yate de marca Azimut, bautizado ‘Zeus’, que pertenecería a Vázquez, atracado en un condominio privado en la localidad de San Juan del Paraná, en el departamento de Itapúa, en el sur del país.

Los investigadores embargaron igualmente dos aeronaves: un Beech Aircraft Corporation, modelo 300, fabricado en 1984 y registrada a nombre de Ueno, y un Beechcraft, modelo B55, de 1979, propiedad del Grupo Vázquez, propietario de la finiquitada entidad.

Como parte de la causa judicial se han ordenado distintos allanamientos, entre ellos, a una oficina del Grupo Vásquez, propietario de Ueno Holding, que reúne a varias empresas como Ueno bank, donde se encontraron, entre otros, una bóveda con “diversos documentos” cuyo contenido no se reveló de inmediato.

Los registros se extendieron a empresas como Technoma “presuntamente vinculada al Grupo Ueno”, según la Fiscalía, e Itti, una firma tecnológica que brindaba servicios a Ueno e integrante del Grupo Vázquez. En Itti fueron incautados documentos, portátiles, servidores, teléfonos celulares, entre otros, según fuentes de la Fiscalía.

El diario local ABC Color apuntó que las diligencias se extenderían a otras 13 empresas relacionadas con el grupo empresarial, sin precisar mayores detalles.

El Ministerio Público informó que sus funcionarios de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción verificaron en un operativo tres lujosas propiedades en un exclusivo complejo residencial en la ciudad de Altos (a unos 50 kilómetros de Asunción). Las propiedades estarían vinculadas patrimonialmente a Miguel Ángel Almada Frutos, César Astigarraga Lambaré y Miguel Vázquez, imputados en la causa por Ueno bank.

El Registro Unificado Nacional (RUN) de Paraguay ha identificado 47 propiedades vinculadas a Ueno bank, según ha confirmado la directora de la entidad, Lourdes González.

A pedido del Banco Central del Paraguay (BCP), que el pasado martes ordenó el proceso de resolución de Ueno bank debido a problemas de solvencia, un juzgado en lo civil y comercial ordenó el embargo preventivo de los bienes de los representantes del Grupo Vázquez y de Ueno bank.

La acción alcanzó unos 70 millones de dólares y 1,6 billones de guaraníes (unos 255,6 millones de dólares) del déficit que tenía el banco, así como la suma de 58.639.000 guaraníes (unos 9.370 dólares) estimada en gastos judiciales, según recogieron medios locales.

Además del mayor accionista y uno de los fundadores de Ueno, Miguel Vásquez, han sido detenidos el presidente del directorio, Juan Manuel Gustale Cardoni, el miembro de esa instancia, Julio Rey Fernández, los directores titulares, Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller, así como el alto ejecutivo Miguel Ángel Almada. De igual forma, la alta ejecutiva Mariana Torres Rubiani y la segunda vicepresidente de la institución, Diana Mongelos González. Vásquez y otros 5 directivos fueron enviados a cárceles de procesados.

“Huésped por mucho”

“Voy a ser tu huésped por mucho tiempo”, así saludó Santiago Peña al comandante del Regimiento Guardia Presidencial, el coronel José Dayub, al llegar a la unidad militar donde el expresidente paraguayo, destituido y ahora investigado penalmente por el cierre del banco privado Ueno bank, cumple prisión preventiva. “Cuando llegó, le recibí y me dijo: Bueno, señor comandante, voy a ser tu huésped por mucho tiempo y me mostró una sonrisa”, relató Dayub ayer en una entrevista con la emisora paraguaya Radio Ñandutí.

El militar dijo que el expresidente, que fue trasladado hasta esa instalación militar por razones de seguridad, no está “decaído, ni cosas así”.

Peña, un economista de 47 años, terminó salpicado por la debacle de Ueno, que afectó a unos 2,94 millones de clientes, muchos de ellos ciudadanos de a pie, y también instituciones públicas que trasladaron durante su gestión millonarios fondos hasta la intervención de la entidad financiera.

Con información de EFE y AFP