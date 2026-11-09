Fiscalía de Paraguay allana mansión de Santiago Peña pero encuentra una puerta blindada que no puede abrir

La Fiscalía paraguaya allanó este domingo la residencia del expresidente Santiago Peña, a 50 km de Asunción, en el marco de la investigación por el colapso bancario que precipitó su destitución y detención, informó el Ministerio Público.

El banco digital Ueno bank fue intervenido el martes por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia y unos tres millones de clientes —la mitad de la población del país— quedaron sin acceso a sus depósitos. Ocho de sus directivos están presos.

El allanamiento de la casa de Peña en la localidad de San Bernardino se da "por la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor", informó la Fiscalía en un comunicado.

El operativo en San Bernardino y los detalles de la investigación por corrupción

Peña, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

La mansión allanada está bajo la lupa de la Justicia. Según el acta de imputación, Peña recibió en mayo de 2024 dos préstamos de Ueno bank por unos US$ 500.000 para financiar su construcción. Las cuotas mensuales equivalían a unos US$ 38.000 dólares, casi seis veces su salario como presidente, según la Fiscalía.

Allanamiento en la casa de Santiago Peña en San Bernardino, Paraguay. Foto: AFP

Según informó el medio paraguayo ABC, hay una puerta de la mansión de Peña que la Fiscalía no pudo abrir. Se trata de una puerta que estaba oculta porque para llegar a ella hay que ir por un pasillo desde una de las habitaciones. Está blindada y cuenta con un sistema de seguridad nivel 7, lo que quiere decir que para abrirla se necesitan cuatro llaves distintas como reconocimiento facial o de iris, huella dactilar, pin y llaves Mul-T-Lock.

El viernes, el Congreso destituyó a Peña tras masivas protestas y su vicepresidente, Pedro Alliana, asumió el poder.

Alliana ordenó este domingo que los contribuyentes afectados por la caída de Ueno "no paguen multas, recargos por mora ni intereses derivados de este problema", según informó en X.

El nuevo mandatario informó que ya se le devolvieron los depósitos a casi 1,2 millones de ahorristas por un monto cercano a US$ 158 millones. Está previsto que el proceso de restitución continúe a lo largo de la semana.

De ascenso meteórico a crisis nacional: las claves de la caída de Ueno bank en Paraguay

De banco digital estrella a epicentro de una crisis económica y política, Ueno bank recorrió en menos de cinco años un camino que sacudió a Paraguay: su cierre congeló depósitos de millones de clientes y precipitó la destitución del presidente Peña.

La entidad, que se presentaba como símbolo de innovación e inclusión financiera, fue declarada inviable el 3 de noviembre por el Banco Central y ocho de sus directivos están presos.

También Peña y el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo están en prisión preventiva, mientras los paraguayos sufren la incertidumbre por sus ahorros y una economía en estado de shock.

Sede de Ueno bank en Asunción, Paraguay. Foto: RODRIGO BUENDIA/AFP

Aquí algunas claves para entender el ascenso y caída de Ueno y sus consecuencias:

Ueno irrumpió en diciembre de 2021 como una financiera digital, con atención las 24 horas. En noviembre de 2023 obtuvo licencia bancaria y creció hasta alcanzar en 2026 los tres millones de clientes, la mitad de la población de Paraguay, según la propia entidad.

Los beneficios que ofrecía la volvieron popular, sobre todo entre quienes no estaban bancarizados.

Ueno también recibió fondos de empresas, organismos como la Conmebol y entidades estatales como el Instituto de Previsión Social y la represa Itaipú.

Para el economista y exministro de Hacienda Dionisio Borda, la de Ueno fue una "muerte anunciada". "Su crecimiento en tres años era muy llamativo y sobre todo sabiendo que tenía un patrimonio muy bajo, casi negativo, y que se fondeaba con recursos del Estado", señaló Borda a la AFP.

Ueno ofrecía reintegros de hasta 40% por usar su tarjeta, por lo que "era muy difícil pensar que tenía un margen de utilidad", agregó.

El Banco Central inició el 2 de noviembre la resolución de Ueno tras determinar que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal. Las operaciones quedaron suspendidas y millones de clientes perdieron acceso a sus fondos.

Juicio político exprés: la destitución y el paso a la prisión preventiva

El derrumbe arrastró a Peña, presidente desde 2023 y quien hasta 2025 tuvo acciones en el grupo que controlaba la entidad.

Peña es acusado de inyectar al banco más de US$ 800 millones en fondos públicos y ocultar o minimizar sus problemas financieros pese a las alertas sobre préstamos irregulares y riesgos de insolvencia.

También se le cuestiona por haber nombrado al frente del Banco Central a Carvallo, exdirectivo de Ueno, en un potencial conflicto de interés.

Tras perder el apoyo de su Partido Colorado, Peña fue destituido el viernes y quedó en prisión preventiva, imputado por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio, delitos que podrían costarle hasta 15 años de cárcel.

Santiago Pena, destituido como presidente de Paraguay, llegando a la oficina del Fiscal General en Asunción el 7 de noviembre de 2026. Foto: AFP

El rol de Ueno Bank y el alivio financiero ordenado por el nuevo mandatario

El gobierno apuró medidas para devolver los depósitos a los pequeños ahorristas. Una ley de emergencia permitió adelantar pagos de hasta US$ 18.000 por cuenta y, hasta el sábado, casi 1,2 millones de clientes habían recibido sus fondos en otros bancos, según las autoridades.

Pero los grandes depositantes deberán esperar la liquidación de activos o la recuperación de créditos de Ueno.

La cotización del dólar saltó un 9,5% y el riesgo país subió de 125 a 143 puntos básicos entre el 2 y el 5 de noviembre.

Ocho directivos de Ueno fueron detenidos por presunta lesión de confianza y estafa, entre ellos su CEO Miguel Vázquez, dueño de casi una veintena de empresas de distintos rubros.

La crisis amenaza con extenderse a ese conglomerado empresarial: el eventual cierre de sus compañías podría provocar miles de despidos y agravar el impacto económico del colapso bancario.

El golpe ya se siente en el comercio. La Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay reportó caídas de hasta 70% en las ventas y dificultades para reponer mercadería y cumplir compromisos.

Para Borda, "es el robo mayor que se hizo en toda la historia de la era democrática", aunque considera que el resto de los bancos sigue sólido y "la gente no duda del sistema financiero".

Con información de AFP