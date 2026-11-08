Pedro Alliana es el nuevo presidente de Paraguay y el exmandatario Santiago Peña se mantiene en prisión preventiva

Un juez de Paraguay ordenó ayer sábado que el expresidente Santiago Peña permanezca bajo prisión preventiva, después de que la Fiscalía lo acusara formalmente de presunta lesión de confianza y administración en provecho propio dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank.

En ese contexto, el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, comenzó a armar ayer mismo su gabinete de ministros. Alliana juró como mandatario el viernes ante el hecho de que el expresidente Peña fuera declarado culpable por “mal desempeño de funciones” y detenido tras ser acusado, entre otros cargos, de presunta lesión de confianza. Su partido, Colorado, le retiró su apoyo.

Ueno Bank fue sometido a un procedimiento de disolución por problemas de insolvencia, lo que ha afectado a unos 2,94 millones de clientes, entre ellos importantes instituciones estatales que trasladaron sus fondos a esa entidad durante la Administración de Peña y hoy están congelados.

“Este ciudadano debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento”, dijo a periodistas el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú, tras una audiencia de imposición de medidas ayer. Otazú explicó que Peña “se abstuvo de declarar”.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay Foto: AFP

Paraguay entró en una crisis después de que el Banco Central (BCP) ordenara el pasado martes un procedimiento de resolución o disolución de Ueno bank, una institución con 2,94 millones de clientes, entre ellos entidades públicas que depositaron millonarios fondos durante el mandato de Peña.

El juez ordenó ayer que el exmandatario, de 47 años, continúe recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, donde pasó la noche del viernes tras hacerse efectiva una orden de detención librada por los fiscales después de que Peña fue destituido por el Senado en un juicio político por “mal desempeño de funciones”. La decisión, adoptada por los 44 senadores presentes, evitó que Peña se convirtiera en senador vitalicio y contara con fueros.

El magistrado puntualizó que Peña no será trasladado a una cárcel común, tras argumentar que, como expresidente, “maneja demasiada información sensible” en asuntos como el crimen organizado.

Opositores del expresidente de Paraguay Santiago Peña muestran carteles este viernes, frente a su casa en Asunción (Paraguay). Foto: EFE

Horas antes, la Fiscalía acusó formalmente a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la investigación por la caída de Ueno.

La imputación fiscal indica que el expresidente “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en ese banco.

Además, Peña, detalla la acusación de los fiscales, “habría mantenido una relación económica y corporativa previa” con Ueno holding, un grupo empresarial que incluye a la finiquitada entidad financiera. Por este caso, la Fiscalía también ha imputado a 27 personas, entre ellas Miguel Vásquez, uno de los fundadores de Ueno bank.

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, presta juramento como presidente interino tras la destitución de Santiago Peña. Foto: AFP

Nuevo gabinete

Con nuevos fichajes e integrantes del anterior Ejecutivo, el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, comenzó a armar ayer su gabinete de ministros, en el que destacan el titular del Interior, Ariel Martínez, y el jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros.

Ayer, en su primer decreto como jefe de Estado, Alliana comunicó la designación de Martínez al frente del despacho del Interior, que había asumido interinamente el día anterior el viceministro de seguridad interna, Carlos Benítez, tras la salida de Enrique Riera.

Martínez, un abogado de profesión, ya ocupó ese cargo entre enero y agosto de 2018, durante el Gobierno del ahora expresidente Horacio Cartes (2013-2018), quien encabeza el gobernante Partido Colorado.

Un manifestante muestra un cartel contra el presidente de Paraguay, Santiago Peña —quien enfrenta un proceso de destitución. Foto: AFP

Por su parte, De Barros pasó de la cartera de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) durante la Administración de Peña a convertirse en el jefe del Gabinete Civil y secretario general de Alliana.

Otro movimiento de despacho lo protagonizó Juan Carlos Baruja, quien pasará del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) a la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), en reemplazo de Claudia Centurión. Medios locales esperan la ratificación de los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez; de Economía y Finanzas, Óscar Lovera, y de Salud, Isaías Fretes, entre otros.

Lovera y Fretes participaron ayer en reuniones encabezadas por Alliana para analizar el suministro de medicamentos y la situación de los clientes afectados por Ueno Bank, estimados en 2,94 millones, entre ellos instituciones públicas.

Horas antes, el ministerio de Relaciones Exteriores informó en X que el canciller Rubén Ramírez “mantuvo conversaciones con Gobiernos de diferentes países para ratificar la continuidad de las líneas de la política exterior del Paraguay”.

La medida de intervención del banco provocó fuertes protestas en las calles que fueron repelidas por la policía con camiones hidrantes y gases lacrimógenos. Tras asumir, Alliana prometió que los afectados por el “descalabro financiero” serán compensados. EFE, AFP

Banco Central de Paraguay.