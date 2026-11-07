Fiscalía pidió prisión preventiva para Santiago Peña, expresidente de Paraguay

La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado que se ordene la prisión preventiva contra el expresidente Santiago Peña, al que imputó formalmente por presunta lesión de confianza y administración en provecho propio durante su comparecencia ante el Ministerio Público dentro de la investigación por el cierre de Ueno bank, una entidad a la que ha sido vinculado y cuyo caso provocó su destitución.

"Desde el Ministerio Público se ha planteado imputación en contra del expresidente de la República, el señor Santiago Peña", anunció la fiscal Nancy Salomón en conferencia de prensa y añadió que "los hechos punibles" son "lesión de confianza y administración en provecho propio".

La fiscalía solicitó además de la prisión preventiva, la inhibición de bienes para Peña y para el expresidente del Banco Central paraguayo Carlos Carvallo, que fue imputado por los mismos delitos que el exmandatario y comparece esta tarde ante el Ministerio Público.

Interrogatorio en Fiscalía

El expresidente de Paraguay Santiago Peña, destituido y arrestado el viernes por su presunta vinculación con la crisis bancaria que afecta a millones de ahorristas, comenzó a ser indagado este sábado, informó el Ministerio Público Fiscal.

La crisis estalló el martes, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) intervino al Ueno Bank por problemas de solvencia y dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

Peña, investigado por lesión de confianza, tráficos de influencias y administración en provecho propio, fue ingresadoo a la Fiscalía por una puerta lateral pasadas las 11H00 locales (14H00 GMT).

El exmandatario pasó la noche bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, después de ser retirado de su residencia, frente a la cual manifestantes exigían que fuera enviado a una cárcel común.

La crisis del Ueno Bank afecta directamente a casi tres millones de cuentas que abarcan desde pensionados, empresas públicas y privadas y hasta la propia Confederación Sudamericana de Futbol (Conmebol).

Con información de EFE y AFP