Tensión en Paraguay: Santiago Peña pide prórroga de 72 horas para ejercer su defensa en juicio político
"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos", afirmó el mandatario paraguayo. El Parlamento paraguayo no había aceptado su renuncia.
Santiago Peña, presidente de Paraguay, solicitó este viernes una prórroga para preparar y ejercer su defensa en el juicio político en su contra tras el colapso de Ueno Bank. El mandatario, que presentó el jueves al mediodía su renuncia pero permanece en su puesto debido a que el Parlamento paraguayo no la aceptó, dijo que "va a exponer" su verdad.
"He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso", señaló.
"Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos. Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles", agregó en la red social X.
He pedido una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa. Me notificaron a las 22:15 con un libelo acusatorio y unas 300 fojas de anexos, y pretenden que responda en menos de 12 horas. Eso no es debido proceso.— Santiago Peña (@SantiPenap) November 6, 2026
Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte… pic.twitter.com/Q6jCz4tzUE
Oposición rechaza pedido de Peña
El pedido fue presentado al presidente del Parlamento paraguayo, Basilio Núñez. El legislador explicó en diálogo con el medio argentino Radio Mitre que la decisión político tiene un plazo de 12 horas, porque el país "no puede estar con un Parlamento que funcione en piloto automático".
"No hay una cabeza. Por un lado, un presidente que su función es más para defenderse, ya renunciante; por otro lado, un vicepresidente de la República que podría ejercer ese cargo. Entonces vamos a continuar, probablemente, con el juicio político hoy a las 10 de la mañana", agregó.
Núñez también remarcó que la postura mayoritaria busca acelerar la definición institucional para brindar tranquilidad a la población y anticipó que la tendencia es rechazar el pedido: "Somos 45 senadores. Si 23 me dicen ‘tenemos que continuar’, uno está sujeto a esa mayoría; queremos cortar esto de raíz". Además, estimó que si se mide el clima en la Cámara alta, la destitución del mandatario se aprobaría por unanimidad.
¿Qué está pasando con el Ueno Bank?
El martes 3 de noviembre, el BCP ordenó la intervención del banco digital Ueno Bank, luego de que su índice de solvencia cayera por debajo del mínimo exigido. Casi tres millones de clientes, la mitad de los 6,4 millones de paraguayos, tienen cuenta en la entidad digital. Sus ahorros quedaron congelados.
Peña tenía acciones de un grupo que controlaba el banco, de las que se desvinculó en 2025. En su pedido de juicio político, la oposición acusó al mandatario de conflicto de intereses y de favorecer a la entidad con decisiones regulatorias y depósitos provisionales. Iniciada la conmoción por el caso, Peña exigió la renuncia del titular del Banco Central, y promulgó una ley para para adelantar pagos a los depositantes.
Sin embargo, las medidas no fueron suficientes para acallar el conflicto. "No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados", publicó el expresidente Horacio Cartes, líder del oficialista Partido Colorado, en sus redes sociales en la mañana del jueves.
Por su parte, el también senador oficialista Óscar "Cachito" Salomón dijo a la prensa que Peña "ha traicionado al país por dinero". Una sesión bicameral del Congreso no consiguió quorum para votar la aceptación o rechazo de su dimisión, por lo que deberá enfrentar el juicio político desde el viernes.
Con información de AFP, La Nación/GDA
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