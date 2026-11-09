Se fragmentó el oficialismo de Ruglio y se delinean dos nuevas fórmulas para las elecciones en Peñarol

El de ayer fue un día movido a nivel mediático para las elecciones en Peñarol, y la noticia más rimbombante es que el oficialismo que hoy lidera Ignacio Ruglio se fragmentó: Alejandro González, líder de una de las principales agrupaciones que acompañó a Sentimiento 1891 en los últimos tres años de gestión, se distanció para apoyar la candidatura de Santiago Sánchez y completar la fórmula presidencial.

“Mi decisión no es por un tema de cargos. Tomo el riesgo de salir del oficialismo, en el que seguro iba a entrar al Consejo Directivo, para ir en una lista innovadora. Siempre elijo el convencimiento antes de la imposición”, declaró González en Punto Penal (Canal 10), y remarcó que la especulación de Ruglio lo terminó de “convencer de que ese no era el camino” de su agrupación. “Me sentía mucho más afín a la postura de Santi (Sánchez), nos conocemos hace 12 años y siempre trabajamos a la par”, agregó.

En la misma línea, Sánchez afirmó que “Origen Peñarolense y Viví Peñarol son las dos agrupaciones que tienen más gente trabajando dentro del club”. Por ejemplo, solo equipo de González tiene hoy las presidencias de infraestructura (Diego Fernández), Tercera División (Leonardo Hernández) y fútbol femenino (Maria Luisa Fernández). También tiene a Federico Terryn en el Comité de Juveniles, quien lideró la negociación por el tema del voto electrónico.

Leonardo Hernández, Diego Fernández, Alejandro González y Federico Terryn de Viví Peñarol. Foto: cortesía.

El equipo de Sánchez tiene, por supuesto, la presidencia del básquetbol. También tiene a Gastón Barragán como consejero suplente y a Daniel Tealdi en la Comisión de Juveniles.

Santiago Sánchez, dirigente y candidato a presidente de Peñarol en las elecciones 2026. Foto: Santiago Vanoli

Ante este panorama y a la espera de la dilatada postura de Ruglio, el oficialismo prevé una fórmula encabezada por Marcelo Solomita (Pro Peñarol) y secundada por Julio Trostchansky (Triunfo Aurinegro), dos dirigentes muy cercanos al presidente sobre todo en los últimos tres años de gestión.

“Hoy no tengo la obsesión de ser presidente de Peñarol, tengo la obsesión de que le vaya bien”, dijo Solomita en el Polideportivo (Canal 12). Y marcó una diferencia con Ruglio, sobre algo muy cuestionado:“Tengo un perfil distinto al de Nacho: él es una persona más combativa y mi perfil es más conciliador. Si el candidato es Nacho ya tiene un liderazgo marcado; si me tocara liderar a mí sería más a través del consenso”.