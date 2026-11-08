Elecciones en Peñarol: Alejandro González se aparta del oficialismo de Ruglio y acompaña a Santiago Sánchez

Alejandro González, actual consejero de Peñarol y líder de la agrupación «Viví Peñarol» (lista 53), decidió apartarse del oficialismo que encabeza Ignacio Ruglio y respaldar la candidatura de Santiago Sánchez, referente de «Origen Peñarolense» (lista 6), de cara a las elecciones del próximo 12 de diciembre.

La decisión marca un movimiento dentro del escenario político aurinegro, ya que González formaba parte del sector que acompaña la gestión de Ruglio, aunque lidera una agrupación propia, con representación en el Consejo Directivo del club.

El cambio de posicionamiento se produce luego de una reunión que mantuvieron el miércoles los principales referentes del oficialismo. El encuentro tuvo como uno de sus objetivos definir los pasos a seguir de cara al final del actual período de gobierno y las elecciones, luego de que Ruglio comunicara que todavía no tomó una decisión sobre una eventual candidatura a una segunda reelección.

El presidente aurinegro transmitió que se trata de una determinación personal, que viene reflexionando y que, por el momento, no descarta continuar al frente del club. Sin embargo, tampoco confirmó que vaya a presentarse.

Ignacio Ruglio en la ceremonia de entrega de medallas a los socios de Peñarol. Foto: Peñarol.

El motivo de la reunión también fue darles libertad de acción a los principales socios políticos de Ruglio dentro del oficialismo, que encabezan agrupaciones paralelas a Sentimiento 1891, el sector liderado por el actual presidente.

La especulación con los resultados deportivos del equipo, que si bien está primero en la Tabla Anual viene arrastrando una crisis deportiva que le cuesta superar (hace cinco partidos que no gana y no ha dado señales de levantar, más allá de la concentración de cuatro días en Solanas), generan incertidumbre dentro de filas oficialistas y este movimiento es fruto de ello.

Fue así que González resolvió tomar distancia del oficialismo y sumar su respaldo a Sánchez. De esta manera, la lista 6 incorpora el apoyo de un actual integrante del Consejo Directivo y referente de una agrupación que hasta ahora formaba parte del espacio político que acompaña a Ruglio, y que tiene numerosa representación en diferentes áreas del club.