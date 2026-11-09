Golpe de timón en Paraguay: el nuevo presidente exigió la renuncia de todos los ministros

El nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, pidió este lunes a todos sus ministros y altos funcionarios que pongan sus cargos a disposición, en una reorganización del gobierno tras la destitución de Santiago Peña por un escándalo bancario, informó el mandatario en X.

Alliana asumió el viernes tras la destitución en un juicio político y detención de Peña por el colapso de Ueno Bank, que dejó a casi tres millones de ahorristas sin acceso a sus depósitos.

"He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición", anunció Alliana en un comunicado.

He instruido al ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, Rolando de Barros, a solicitar a los ministros, secretarios y máximas autoridades del Estado que ocupan cargos de confianza que pongan sus cargos a disposición.



Mi objetivo es fortalecer la coordinación del… pic.twitter.com/JHtUBrpsg9 — Pedro Alliana (@AllianaPedro) November 9, 2026

El caso

Peña, de 47 años, quedó el sábado en prisión preventiva en un regimiento militar de Asunción. El viernes había sido destituido de la Presidencia tras un acelerado juicio político en el Senado.

El exmandatario es investigado por haber favorecido con fondos públicos a Ueno bank, entidad de cuyo grupo controlador fue accionista hasta 2025.

La Fiscalía sostiene que el banco recibió depósitos de entidades públicas mientras otorgaba créditos irregulares a empresas vinculadas a sus propietarios.

Sede de Ueno bank en Asunción, Paraguay. Foto: RODRIGO BUENDIA/AFP

De ascenso meteórico a crisis nacional: las claves de la caída de Ueno bank en Paraguay

De banco digital estrella a epicentro de una crisis económica y política, Ueno bank recorrió en menos de cinco años un camino que sacudió a Paraguay: su cierre congeló depósitos de millones de clientes y precipitó la destitución del presidente Peña.

La entidad, que se presentaba como símbolo de innovación e inclusión financiera, fue declarada inviable el 3 de noviembre por el Banco Central y ocho de sus directivos están presos.

Santiago Peña, expresidente de Paraguay Foto: AFP

También el expresidente del Banco Central Carlos Carvallo está en prisión preventiva.

Alliana juramentó en el nuevo cargo el viernes, poco después de que el Congreso aprobara la destitución de Peña.

“El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales y en el campo. Lo que vengo a prometer es concreto”, dijo Alliana en su primer mensaje en el cargo.

"Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a causa del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos", anunció.