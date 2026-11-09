Lubetkin destacó la visita del papa León XIV y afirmó que Uruguay quedó “posicionado fuertísimo en el mundo”

El canciller Mario Lubetkin calificó como uno de los momentos “más extraordinarios de los últimos 40 años” la visita del papa León XIV a Uruguay y afirmó que el país quedó “posicionado fuertísimo en el mundo” tras las actividades que se desarrollaron durante tres días. El jerarca destacó la respuesta de la ciudadanía, el trabajo de organización y la imagen de unidad política que, a su juicio, proyectó el país ante la comunidad internacional.

“Felicidad y orgullo son las dos palabras que pueden sintetizar mejor lo que vivimos”, sostuvo Lubetkin al hacer un balance de la visita. El ministro de Relaciones Exteriores destacó en rueda de prensa que decenas de miles de personas participaron de las distintas actividades del viernes, sábado y domingo, tanto en Montevideo como en el interior del país.

Como ejemplo de la repercusión que tuvo el acontecimiento, contó que, al llegar a una reunión con empresarios, los participantes solicitaron un aplauso por lo ocurrido durante el fin de semana. “Yo no recuerdo un movimiento de este tipo natural que está surgiendo”, señaló, y consideró que esa reacción refleja el espíritu de la inmensa mayoría de los uruguayos.

Para el canciller, la visita permitió mostrar una imagen de unidad que trascendió las diferencias políticas y religiosas. En ese sentido, destacó la presencia conjunta del presidente Yamandú Orsi y de los exmandatarios en las actividades oficiales. Según relató, desde el exterior le llegaron mensajes de sorpresa por la posibilidad de que el presidente en ejercicio presentara juntos a quienes ocuparon anteriormente el cargo.

“Mostramos el mejor Uruguay”, afirmó. A su entender, esa imagen fue resultado tanto del trabajo previo de coordinación entre las autoridades uruguayas y las del Vaticano como de la respuesta de la sociedad. Lubetkin remarcó que la organización de la visita fue compleja y requirió meses de preparación, desde que Orsi entregó la invitación al sumo pontífice en Roma.

El ministro también subrayó la importancia de los encuentros institucionales entre el gobierno y las autoridades vaticanas. Recordó la visita de Estado, los discursos del presidente y del papa, la reunión bilateral entre ambos y el encuentro en el que participaron ministros uruguayos y representantes del Vaticano.

Canciller Mario Lubetkin en entrevista con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli

Temas que planteó el papa están "en la agenda de este gobierno", dijo Lubetkin

Entre los temas que mencionó figuran la paz, la atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, el abandono de las personas mayores, la salud mental, la gestión del agua y el uso de la tierra. También aludió a los desafíos vinculados con la inteligencia artificial y a los planteos contenidos en documentos del Vaticano sobre el futuro.

“Son temas que están en el centro de la agenda de este gobierno”, afirmó Lubetkin, quien consideró que existe una importante posibilidad de generar sinergias con las autoridades vaticanas. En particular, señaló que Uruguay trabajará intensamente en asuntos vinculados con la paz, no solo junto al Vaticano, sino también con otros países.

El canciller sostuvo que la trascendencia de la visita fue más allá de la dimensión religiosa y de la cantidad de personas que profesan la fe católica. A su juicio, la convocatoria estuvo vinculada también con la relevancia internacional de León XIV. “Estamos delante de una de las figuras más importantes del mundo”, expresó, y agregó que, tras conocerlo más de cerca, no tiene dudas de que el pontífice “jugó, juega y jugará decididamente en el contexto mundial”.

Lubetkin también atribuyó parte del resultado al trabajo de las personas que participaron en la organización sin ocupar lugares visibles. Mencionó a los equipos de protocolo y apoyo de Cancillería, los responsables de seguridad, la Policía y los voluntarios que colaboraron en las actividades pastorales del sábado y el domingo.

“Tenemos que recordar a todos esos anónimos que fueron miles que trabajaron para que esto se realizara”, señaló. El ministro destacó, además, la presencia de la ciudadanía en la rambla, las calles, la Plaza Independencia, el Estadio Centenario y las actividades en el interior. Según contó, el propio Papa comentó que, durante el trayecto hacia el aeropuerto, encontró muestras de reconocimiento de los uruguayos a lo largo de la carretera.

Papa León XIV en Florida. Foto: Ignacio Sánchez.

Una señal para el mundo

Consultado sobre el impacto internacional de la visita y la posibilidad de que Uruguay reciba a otros mandatarios y delegaciones, Lubetkin aseguró que la señal que dejó el acontecimiento fue “potente y precisa”. Dijo haber recibido mensajes desde Europa, África, Asia, los países del Golfo y América Latina, y destacó que medios y canales de televisión de distintos países siguieron las actividades realizadas en Uruguay.

El canciller consideró que la repercusión internacional permitió mostrar al país ante audiencias que quizá no conocían en profundidad su realidad. Entre los momentos que mencionó estuvo la actividad en el Estadio Centenario, donde, según recordó, el cardenal Daniel Sturla hizo referencia a la historia del primer Mundial de fútbol disputado en ese escenario. “Si Uruguay quedó posicionado fuertísimo en el mundo, eso no hay ninguna duda”, afirmó.

Por otra parte, Lubetkin fue consultado sobre el planteo del papa en Plaza Independencia en torno al valor de la vida, en una referencia vinculada a asuntos como el aborto y la eutanasia, que forman parte del debate público uruguayo. El canciller no reveló si esos temas fueron tratados en la reunión privada entre Orsi y León XIV, al señalar que se trató de una conversación reservada entre ambos.

Sin embargo, aclaró que son asuntos que el gobierno ha conversado con las autoridades vaticanas y que la existencia de diferencias de enfoque no implica que haya temas ocultos. “Que después tengamos ángulos diferentes desde el punto de vista del gobierno, eso no significa que haya temas escondidos o tapados”, sostuvo.