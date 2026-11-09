"La gente que estaba al costado hoy está en el centro": el impacto social de la visita de León XIV a Casavalle

Luego de la visita del papa León XIV a Casavalle el pasado sábado, donde tuvo un encuentro con la realidad social del lugar, el sacerdote Pablo Coimbra, párroco del barrio, fue entrevistado en el programa En Clave País donde comentó cómo se vivió el encuentro con el líder de la Iglesia Católica y el impacto que tuvo en la comunidad.

Coimbra subrayó que tras la visita del papa al barrio, lo que queda es "el compromiso". Relató que durante la tarde del domingo llevó a cabo una misa donde señaló que "la gracia" que dejó León XIV "no es gratuita". "Implica una gran responsabilidad de parte nuestra para asumir los desafíos que nos deja el papa", dijo el sacerdote.

Consultado sobre cómo se encuentran los vecinos tras la visita de León, Coimbra destacó que están "muy contentos". Sostuvo que barrios como Casavalle tienen un "estigma" que los define como "marginales". "La gente se siente al margen de las oportunidades, de las posibilidades a futuro, de poder criar a sus hijos", sostuvo.

"Pero en esta ocasión, han estado en el corazón, la gente que estaba en el costado, ahora está en el centro de la mirada del mundo, pero sobre todo de la Iglesia, del santo padre que ha venido a encontrarse con nosotros", explicó Coimbra. Puntualizó que esto "le ha hecho mucho bien" a las personas, al aportar "a la conciencia de su dignidad humana".

El papa León XIV en el barrio Casavalle en Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

El testimonio de Katherine Silva

En el marco de su visita a Casavalle, León XIV escuchó las palabras de Katherine Silva, una mujer que brindó un conmovedor testimonio acerca de su vida. Sobre este hecho, Coimbra consideró que fue "conmovedor". "Katherine ha encontrando en la Iglesia un refugio, su vida estuvo desprovista del amor y el cariño, pero lo encontró en la Iglesia y lo cristaliza en un abrazo con el papa, esto dice mucho y habla de lo que debe ser la Iglesia", aseveró.

"Esa es la tarea propia que está dando la Iglesia, una fortaleza que viene de Dios para nosotros y que permite a muchos comenzar a desarrollar todos sus dones, que están en potencia en esas personas, por eso la realidad de la Iglesia en estos barrios es fundamental", añadió.

Katherine Silva, vecina de Casavalle que dio su testimonio frente al papa León XIV. Foto: Leonardo Mainé/El País.

El intercambio de Coimbra con León XIV

Consultado sobre la presencia de León XIV en su parroquia, el sacerdote dijo que allí "vio la oportunidad" de presentarle al papa el proyecto Familias de Guadalupe, iniciativa que abarca la construcción de complejos habitacionales. "Él ya lo conocía, es mucho más que entregar una vivienda, tiene que ver con la construcción de familia, y este es el desafío que como comunidad queremos asumir", indicó.